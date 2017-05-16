16 безумных идей высокой моды, которым умудряются следовать в реальной жизни

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AdMe.ru узнал главное качество, которым должны обладать нынешние модники, — смелость. Ведь современные дизайнеры постарались на славу, воплотив свои самые потаенные фантазии. Порадуемся за тех, кто не стесняется одеваться по последнему слову моды.

Пижама для куколок

Все вариации на тему кукольных платьев: мини, макси, прозрачные, полупрозрачные, но главное — щедро украшенные оборками. Вы уже прикупили?

Деконструктивные пальто

Три рукава, два капюшона, воротник на поясе, пуговицы на спине — по сравнению с этими «приятными мелочами» желто-голубой леопард может показаться вершиной адекватности.

«Мертвая невеста» в стиле 20-х

Взять немного 20-х, добавить «щепотку» Тима Бертона, взболтать, не смешивая, и — вуаля! — новая коллекция платьев Chanel.

Агрессивно-полосатый

Полоски всегда в моде, но теперь еще больше, крупнее, суперъярко. Хорошего много не бывает, решили дизайнеры, а мы носим.

«Шальная императрица»

Спустя пару столетий в моде снова жаккард, корсеты, бантики, вышивка и прочие ассоциации с фильмом Софии Копполы «Мария Антуанетта».

«Полуголое» платье

Тренд последних сезонов, который умудряются носить многие знаменитости, — «платье Шредингера»: оно как бы есть, но на самом деле его нет.

Балахон

Очень удобный тренд: проснулся и пошел. Не требует никаких жертв, кроме женственности, конечно.

Спортивный балахон

Спорт тоже всегда в моде, теперь в мешковато-расслабленном виде. Объемные толстовки и ветровки, немного 80-х, немного «нулевых» — всего понемногу.

Платье в цветочек

Хиппи, цыганщина, геометрические 60-е, черно-белый горошек — поярче, еще ярче... Вот так хорошо!

Наряд на любую фигуру

Огромные плечи, невразумительная талия, а еще драпировки: то ли древнегреческая тога, то ли нераскрывшийся парашют — зато модно!

Черно-белое изваяние

Наряд, имитирующий мраморную скульптуру и деловой костюм Круэллы Де Виль одновременно. Добро и зло, инь и ян — сплошная философия.

Платье в клетку

Традиционная шотландская клетка теперь в новом прочтении. Отличный вариант на лето.

Диснеевская принцесса

У всех девочек бывает такое время, когда они мечтают о платьях с кринолинами. Пышные юбки снова в моде, как в старом добром XVIII веке.

Королевский пуховик

Не обошли дизайнеры стороной и любимые нами пуховики. Теперь у них есть... шлейф. Совсем скоро в магазинах.

Платье с блестками прямиком из 80-х

Скучали по ним? Платья с блестками самых невероятных расцветок и фасонов снова в моде. Носите, не стесняйтесь!

«Кот в сапогах»

Очень удобные сапоги-чулки. Созданные специально для нашей весны, слякоти и... рыбалки. И их действительно умудряются носить в реальной жизни.