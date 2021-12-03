15 звездных мужчин, которые неизменно горячи, что бы они ни проделывали со своей внешностью
Экспериментировать со стилем горазды не только голливудские красавицы, но и красавцы. Актеры не только меняют длину волос, но и отращивают усы и бороды, красят волосы или вовсе бреются под ноль. Мы не могли оторвать глаз от Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и других знаменитостей. Что только они не творили со своим стилем на протяжении карьеры.
AdMe.ru сравнил фото актеров в разном возрасте и неслабо поразился тому, насколько, оказывается, смело они меняли имидж.
Джонни Депп
Крис Хемсворт
Том Хиддлстон
Брэд Питт
Чарли Ханнэм
Орландо Блум
Мэттью Макконахи
Джейсон Момоа
Колин Фаррелл
Джош Холлоуэй
Кристиан Бейл
Джаред Лето
Леонардо Ди Каприо
Антонио Бандерас
Джим Керри
Бонус: Леонид Агутин
Какие любимые актеры, по вашему мнению, наиболее смело меняли образы?
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