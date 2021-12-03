15 звездных мужчин, которые неизменно горячи, что бы они ни проделывали со своей внешностью

Экспериментировать со стилем горазды не только голливудские красавицы, но и красавцы. Актеры не только меняют длину волос, но и отращивают усы и бороды, красят волосы или вовсе бреются под ноль. Мы не могли оторвать глаз от Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и других знаменитостей. Что только они не творили со своим стилем на протяжении карьеры.