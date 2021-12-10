15 звездных мам, которые и в обычной жизни хороши, а во время беременности будто эликсира красоты отведали
Бытует мнение, что во время беременности нужно носить исключительно специальную одежду, да и вообще максимально скрывать свое положение. Но героини сегодняшней статьи развенчали этот стереотип и с гордостью продемонстрировали свои округлившиеся формы и светящиеся лица.
Мы в AdMe.ru сравнили фотографии знаменитостей во время беременности и до или после нее. И еще раз убедились в том, что женщины в положении выглядят ну просто античными богинями.
Блейк Лайвли
Роузи Хантингтон-Уайтли
Эшли Грэм
Натали Портман
Ева Лонгория
Анджелина Джоли
Кира Найтли
Кэтрин Зета-Джонс
Джессика Альба
Николь Кидман
Энн Хэтэуэй
Дженнифер Лопес
Кейт Уинслет
Ким Кардашьян
Милла Йовович
А вы согласны с тем, что женщина во время беременности выглядит как-то необыкновенно?
Фото на превью imago stock&people / East News, AA / ABACA / Abaca / East News
Поделиться этой статьёй