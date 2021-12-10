15 звездных мам, которые и в обычной жизни хороши, а во время беременности будто эликсира красоты отведали

Бытует мнение, что во время беременности нужно носить исключительно специальную одежду, да и вообще максимально скрывать свое положение. Но героини сегодняшней статьи развенчали этот стереотип и с гордостью продемонстрировали свои округлившиеся формы и светящиеся лица.

Мы в AdMe.ru сравнили фотографии знаменитостей во время беременности и до или после нее. И еще раз убедились в том, что женщины в положении выглядят ну просто античными богинями.

Блейк Лайвли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Эшли Грэм

Натали Портман

Ева Лонгория

Анджелина Джоли

Кира Найтли

Кэтрин Зета-Джонс

Джессика Альба

Николь Кидман

Энн Хэтэуэй

Дженнифер Лопес

Кейт Уинслет

Ким Кардашьян

Милла Йовович