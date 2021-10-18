15 звезд на своем примере доказали, что новая прическа одним махом меняет внешность

За жизнь женщина умудряется сменить прическу примерно 150 раз. К такому выводу пришла британская сеть парикмахерских Toni & Guy. Новая прическа способна освежить образ, и многие знаменитости давно этим пользуются. Удачный эксперимент с волосами сделает из пацанки леди, а из простушки — кинозвезду. Простая девчонка Норма Джин, перекрасившись в платиновый блонд и сменив укладку, предстала миру в образе Мэрилин Монро — мечты миллионов.