15 звезд на своем примере доказали, что новая прическа одним махом меняет внешность
За жизнь женщина умудряется сменить прическу примерно 150 раз. К такому выводу пришла британская сеть парикмахерских Toni & Guy. Новая прическа способна освежить образ, и многие знаменитости давно этим пользуются. Удачный эксперимент с волосами сделает из пацанки леди, а из простушки — кинозвезду. Простая девчонка Норма Джин, перекрасившись в платиновый блонд и сменив укладку, предстала миру в образе Мэрилин Монро — мечты миллионов.
На примере звезд мы в AdMe.ru решили посмотреть, как сильно может преобразиться женщина, стоит ей сменить прическу.
Мэрилин Монро
Джулия Робертс
Дженнифер Лопес
Твигги
Кристен Стюарт
Хэлли Берри
Одри Хепберн
Эмма Стоун
Дженнифер Энистон
Майли Сайрус
Брижит Бардо
Дакота Джонсон
Виктория Бекхэм
Наоми Кэмпбелл
Скарлетт Йоханссон
Как вы считаете, кому из героинь нашей подборки новая прическа сыграла на руку, а кто потерял свою изюминку?
Фото на превью Supplied by Capital Pictures / East News, East News
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