15+ эпатажных нарядов, которые на подиуме выглядели совсем не так, как на красной дорожке
Для выходов в свет знаменитости, как правило, выбирают наряды из последних коллекций модных дизайнеров. Но прежде чем попасть на красную дорожку, с легкой руки звездных стилистов многие костюмы претерпевают заметные (и не очень) изменения. Иногда стоит всего лишь поменять украшения — и одежда сразу заиграет другими красками.
Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, как выглядят творения именитых кутюрье до того, как их надевают известные женщины.
Показ Olivier Theyskens — Николь Кидман
Показ Ralph & Russo — Пенелопа Крус
Показ Celine — Рэйчел Вайс
Показ Valentino — Адель
Показ Alexandre Vauthier — Рианна
Показ Valentino — Энн Хэтэуэй
Показ Alexandre Vauthier — Селин Дион
Показ Valentino — Тина Кунаки
Показ Iris van Herpen — Ева Грин
Показ Chanel — Марго Робби
Показ Givenchy — Дакота Джонсон
Показ Christopher Kane — Бри Ларсон
Показ Givenchy — Лили Коллинз
Показ Givenchy — Зои Салдана
Показ Gucci — Люси Бойнтон
Показ Iris van Herpen — Наоми Кэмпбелл
Показ Valentino — Леди Гага
Как вы считаете, на ком наряды смотрятся эффектнее: на моделях или на звездах?
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