15+ эпатажных нарядов, которые на подиуме выглядели совсем не так, как на красной дорожке

Для выходов в свет знаменитости, как правило, выбирают наряды из последних коллекций модных дизайнеров. Но прежде чем попасть на красную дорожку, с легкой руки звездных стилистов многие костюмы претерпевают заметные (и не очень) изменения. Иногда стоит всего лишь поменять украшения — и одежда сразу заиграет другими красками.