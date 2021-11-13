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15+ эпатажных нарядов, которые на подиуме выглядели совсем не так, как на красной дорожке

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Для выходов в свет знаменитости, как правило, выбирают наряды из последних коллекций модных дизайнеров. Но прежде чем попасть на красную дорожку, с легкой руки звездных стилистов многие костюмы претерпевают заметные (и не очень) изменения. Иногда стоит всего лишь поменять украшения — и одежда сразу заиграет другими красками.

Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, как выглядят творения именитых кутюрье до того, как их надевают известные женщины.

Показ Olivier Theyskens — Николь Кидман

Показ Ralph & Russo — Пенелопа Крус

Показ Celine — Рэйчел Вайс

Показ Valentino — Адель

Показ Alexandre Vauthier — Рианна

Показ Valentino — Энн Хэтэуэй

Показ Alexandre Vauthier — Селин Дион

Показ Valentino — Тина Кунаки

Показ Iris van Herpen — Ева Грин

Показ Chanel — Марго Робби

Показ Givenchy — Дакота Джонсон

Показ Christopher Kane — Бри Ларсон

Показ Givenchy — Лили Коллинз

Показ Givenchy — Зои Салдана

Показ Gucci — Люси Бойнтон

Показ Iris van Herpen — Наоми Кэмпбелл

Показ Valentino — Леди Гага

Как вы считаете, на ком наряды смотрятся эффектнее: на моделях или на звездах?

Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Sebastien Courdji / KCS / East News
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