15+ звезд, которые не побоялись показать себя без тонны косметики на лице. И правильно сделали
Когда мы наблюдаем за знаменитыми девушками, которые предстают перед нами во всей красе на красных дорожках или на сцене, у нас совершенно не укладывается в голове тот факт, что иногда они могут быть ненакрашенными. Так вот, некоторые из звезд не боятся выкладывать в соцсети фото, на которых они запечатлены в естественном виде, ну или с минимальным макияжем.
Мы в AdMe.ru прошерстили аккаунты знаменитостей и поняли, что все эти женщины прекрасны как с макияжем, так и без него.
1. Аня Тейлор-Джой, 25 лет
2. Селена Гомес, 29 лет
3. Хелен Миррен, 76 лет
4. Кара Делевинь, 29 лет
5. Адель, 33 года
6. Ферги, 46 лет
7. Зои Кравиц, 32 года
8. Мадонна, 63 года
9. Рианна, 33 года
10. Лана Дель Рей, 36 лет
11. Сара Джессика Паркер, 56 лет
12. Скарлетт Йоханссон, 36 лет
13. Эмма Стоун, 32 года
14. Дженнифер Лоуренс, 31 год
15. Пэрис Хилтон, 40 лет
16. Пинк, 41 год
17. Карди Би, 28 лет
Кто из этих прекрасных дам показалась вам наиболее привлекательной на фото справа?
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