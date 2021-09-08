15+ звезд, которые не побоялись показать себя без тонны косметики на лице. И правильно сделали

Когда мы наблюдаем за знаменитыми девушками, которые предстают перед нами во всей красе на красных дорожках или на сцене, у нас совершенно не укладывается в голове тот факт, что иногда они могут быть ненакрашенными. Так вот, некоторые из звезд не боятся выкладывать в соцсети фото, на которых они запечатлены в естественном виде, ну или с минимальным макияжем.