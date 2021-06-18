15 звезд, которые нашли свою фишку в одежде и не расстаются с ней уже много лет

Все модники и модницы стремятся выглядеть на каждом мероприятии по-новому. Но и у любителей красиво одеваться есть такие модели одежды, которые хочется надевать снова и снова, меняя только цвет и какие-нибудь мелкие детали. Есть такие приверженцы однотипных вещей и среди звезд. Хотя кажется, что уж кто-кто, а они точно могут менять свои наряды часто и радовать чем-то новеньким себя и публику.

AdMe.ru решил исследовать звездный гардероб и выяснить, какие аксессуары, вещи и фасоны знаменитые мужчины и женщины любят больше всего.

Тимоти Шаламе — костюмы с принтами

Восходящая звезда Голливуда не ограничивает себя скучными костюмами, а всегда выбирает что-нибудь интересное. Прежде всего Шаламе любит экспериментировать с цветом и принтами, а силуэт предпочитает прямой и без лишних деталей. И он наглядно показывает, что яркий декор в умеренном количестве совершенно не повредит даже мужскому костюму, особенно если повод торжественный.

Кара Делевинь — головные уборы

Кара Делевинь — любительница самых разных головных уборов. Она надевает их зачастую не из-за холодной погоды, а для того, чтобы дополнить образ. Девушка сочетает их с нарядами в совершенно разном стиле. Так, Кара была в шляпе на Неделе моды в Лондоне, в берете — на Каннском кинофестивале, в цилиндре — на королевской свадьбе. Эта фишка делает ее стиль узнаваемым.

Эллен Дедженерес — пиджак + брюки + рубашка

Образ Эллен — вневременной, классический и простой. Она всегда делает выбор в пользу брючного костюма и выглядит органично, на каком бы мероприятии ни присутствовала. Эллен — одна из самых стильных женщин на телевидении. Она превратила мужскую одежду в свою изюминку.

Ирина Шейк — открытые плечи и высокий разрез

Одна из самых успешных топ-моделей современности и просто очень красивая женщина Ирина Шейк часто надевает на торжественные мероприятия платья с высоким разрезом и открытыми плечами. Такой фасон позволяет визуально вытянуть и без того длинные ноги модели, делая их просто бесподобными. А открытый верх подчеркивает изящные ключицы.

Дэвид Бекхэм — кепка

Не многие мужчины могут носить «кепку газетчика» так, чтобы всем захотелось им подражать. Но Дэвид Бекхэм вписал ее в свой гардероб и предпочитает этот головной убор уже долгие годы. Он умело сочетает кепку с дорогими костюмами, жилетами, кардиганами и бомберами. Футболист даже успел привить любовь к этому головному убору и своему сыну Бруклину.

Моника Беллуччи — черный цвет

Черный цвет не только стройнит, но и подчеркивает все достоинства фигуры. Настоящим ценителем черного тотал-лука можно считать Монику Беллуччи. Каждое появление актрисы в наряде такого цвета — прямое и неоспоримое доказательство того, что он может быть нескучным.

Виктория Бекхэм — пиджаки

Виктория Бекхэм известна своим непринужденным стилем и часто носит и свободные, и немного приталенные пиджаки в ансамбле с широкими или зауженными брюками (на фото звезда в разные годы: 2018, 2013, 2008). Такая одежда делает ее еще более миниатюрной. Виктория не любит сложные расцветки и принты, чаще отдавая предпочтение базовым оттенкам.

Джиджи Хадид — комбинезоны

Комбинезоны уже давно стали отличной и очень актуальной заменой вечерним платьям. И Джиджи отлично пользуется этим и носит их не только в повседневной жизни, но и на различных мероприятиях: праздничных или официальных. Она надевает модели и с узкими штанинами, и с широкими. Смотрятся они на ней одинаково эффектно в любом случае.

Канье Уэст — спортивные костюмы

Канье Уэст просто обожает ходить в однотонных спортивных костюмах. Он 100-процентный сторонник спортивного стиля и даже на красной ковровой дорожке мастерски создает из, казалось бы, повседневной одежды элегантный образ. Так, Уэст надел велюровый спортивный костюм бордового оттенка на церемонию вручения премии «Грэмми-2015».

Эмилия Кларк — сочетание открытого верха с длинной юбкой

Рост Эмилии Кларк — 157 см, поэтому Мать Драконов выбирает наряды, которые делают ее визуально выше. Эмилия нередко надевает длинные платья с глубоким V-образным декольте. На красных дорожках такой костюм всегда выглядит выигрышно и удлиняет силуэт Кларк.

Скарлетт Йоханссон — платья, подчеркивающие фигуру

Скарлетт прекрасно умеет акцентировать внимание на достоинствах фигуры «песочные часы». В большинстве случаев на светских мероприятиях ее можно увидеть в облегающих платьях, которые подчеркивают изгибы ее фигуры. А в костюмах с V-образным вырезом и разрезом звезда выглядит еще более привлекательно.

Пэрис Хилтон — вельветовые костюмы и широкие ремни

С подачи Пэрис Хилтон в нулевых стали популярными велюровые костюмы. И в любви к ним вряд ли кто сможет посоревноваться с Пэрис, ведь в ее коллекции 100 экземпляров. Очарование Хилтон заключается в том, что она не изменяет своему стилю и носит то, что ей нравится, вне зависимости от тенденций моды.

В нулевые широкие ремни носили и на бедрах, и на талии. И конечно же, знаменитая модница не могла пройти мимо этого тренда. Так, например, в 2006 году Хилтон появилась в платье с ремнем на вечеринке по случаю выпуска своего диска. В 2011-м она подчеркнула талию, отправившись на шоу комика Дэвида Леттермана, а в 2019-м — на официальное мероприятие, посвященное равноправию. Этот аксессуар пришелся Пэрис по вкусу, и она продолжает его использовать и для выходов в свет, и для шопинга.

Хейли Бибер — монохром

Когда дело доходит до актуальных сейчас монохромных образов, в качестве примера стоит взглянуть на Хейли Бибер. Такие наряды стали одной самых сильных сторон ее персонального стиля. Модель была замечена в Париже в костюме, состоящем из короткой юбки и рубашки неонового желтого цвета. Еще один пример монохромного наряда — вязаный трикотажный комплект, как у Хейли.

Эмили Ратаковски — мини

Эмили Ратаковски — обладательница точеной фигуры, и девушка не скрывает ее. Эмили выбирает короткие платья и юбки самых разных вариаций. На ней одинаково эффектно сидят лаконичные однотонные модели и более сложные, фактурные наряды. Ратаковски может надеть мини как на торжественные мероприятия, так и на обычную прогулку с собакой.

Аврил Лавин — готические элементы

Стиль Аврил Лавин очень своеобразен. Сначала ее фишкой были всевозможные галстуки, мешковатые штаны, обтягивающие майки или футболки и кеды. Но со временем эту одежду девушка оставила для выступлений на концертах и начала выбирать более традиционные наряды: платья, юбки. Но до сих пор в ее гардеробе заметен тот же готический «налет», который делает ее стиль узнаваемым.