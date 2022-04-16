Только посмотрите, как расцветают женщины, стоит лишь поколдовать с цветом волос
Порой наступает момент, когда хочется кардинально сменить свой образ. И часто первый шаг в смене имиджа выпадает на прическу. По данным опросов, среднестатистическая женщина посещает парикмахерскую 5 раз в год, а некоторые дамы за последние 50 лет меняли цвет волос аж 100 раз.
На примере звезд мы в AdMe.ru решили показать, как новый цвет волос способен изменить восприятие внешности.
Софи Тернер
Эмма Стоун
Скарлетт Йоханссон
Рейчел Макадамс
Марго Робби
Рианна
Бейонсе
Майли Сайрус
Эмили Ратаковски
Анджелина Джоли
Кэмерон Диас
Линдси Лохан
Джулия Робертс
Шер
Кристина Агилера
Какой цвет волос, на ваш взгляд, больше всего идет героиням нашей подборки? Вы сами красите волосы или верны родному цвету?
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