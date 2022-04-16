Только посмотрите, как расцветают женщины, стоит лишь поколдовать с цветом волос

Порой наступает момент, когда хочется кардинально сменить свой образ. И часто первый шаг в смене имиджа выпадает на прическу. По данным опросов, среднестатистическая женщина посещает парикмахерскую 5 раз в год, а некоторые дамы за последние 50 лет меняли цвет волос аж 100 раз.