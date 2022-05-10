15 знаменитых женщин, которые могут дать фору профессиональным визажистам

Кажется, жизнь знаменитостей похожа на бесконечный праздник: они окружены огромным штатом личных помощников и только и делают, что выгуливают роскошные наряды. На самом деле некоторые из звезд даже макияж не всегда доверяют кому-то, а предпочитают делать его самостоятельно.

Мы в AdMe.ru решили узнать, кто же эти известные женщины, которые могут конкурировать с профессиональными визажистами.

Дженнифер Лопес

Даже такая звезда порой выходит в свет, не прибегая к помощи визажистов. На гала-концерт Time 100 Джей Ло накрасилась сама и выглядела обворожительно. А вам какой образ Джей Ло по душе?

Ким Кардашьян

Кажется, что Ким — это воплощение голливудской дивы, которая окружена командой личных стилистов и визажистов. Возможно, так и бывает перед большими мероприятиями, однако в другие дни она не прочь накраситься сама, и к тому же запечатлеть весь процесс на видео.

Аврил Лавин

Певица заявила, что всегда делает макияж сама. Все дело в том, что никто не может угодить ей, да и тратить на это целый час в кресле она не готова. Сама же Аврил может сделать свою фирменную темную подводку за пару минут.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Иногда модель наносит косметику сама. Удивительно, как отличается макияж визажистов и собственный мейк Роузи. Как думаете, какой ей подходит больше?

Белла Торн

Актриса рассказала, что на протяжении долгих лет боролась с прыщами и перепробовала массу средств и процедур. В конце концов она приняла решение наносить макияж самостоятельно, используя уже проверенные косметические продукты.

Хайди Клум

Хайди — настоящий специалист по визажу, она часто красится для съемок сама и выкладывает видео, чтобы поклонники могли увидеть весь процесс подготовки модели.

Зендея

На церемонии вручения «Оскара» в этом году актриса удивила интервьюера, когда сказала, что сама делала макияж для такого важного мероприятия. Похоже, Зендея справилась лучше любого профессионала.

Скарлетт Йоханссон

Актриса призналась, что часто наносит косметику сама, а к помощи профессионалов прибегает только перед грандиозными мероприятиями вроде Met Gala.

Джессика Альба

Актриса — гуру в уходе за кожей и макияже, она часто красится самостоятельно и делится с поклонниками видео и снимками. По всей видимости, сама Джессика предпочитает более нежный и чувственный мейкап, чем ее стилисты.

Диана Крюгер

Диана начинала карьеру в качестве модели и была окружена множеством профессиональных визажистов, у которых она и научилась мастерски владеть кистями и карандашами. С тех пор актриса любит краситься сама и предпочитает легкий макияж.

Виктория Бекхэм

Виктория тоже может нанести шикарный макияж сама. Так она и сделала для модной фотосессии, но самое удивительное, что накраситься ей помогал муж.

Эмили Ратаковски

Модель любит наносить косметику сама, да еще делится своими секретами с поклонниками. Вам больше нравится макияж от визажистов или легкий мейк от самой Эмили?

Блейк Лайвли

Блейк не только сама делает себе макияж, но и укладывает волосы. Да, даже для больших мероприятий. По ее словам, она считает это занятие веселым.

Кендалл Дженнер

Модель часто появляется на подиуме, на светских мероприятиях и в фотосъемках. В таких случаях она обращается за помощью к профессионалам, но иногда она может сделать и свой мейк для души.

Гвен Стефани

Оказывается, до популярности Гвен работала визажистом. И сейчас она зачастую делает себе макияж сама, например, на выступления. А в мае этого года она накрасилась для Met Gala.