15 знаменитых скромниц, которые на заре своей карьеры были теми еще дерзкими штучками
У каждого были случаи, когда смотришь на свои фотографии из, казалось бы, недавнего прошлого и думаешь: «Я что, правда это носил?» Ведь всякие модные веяния действительно меняются стремительно, а в юности так хочется перепробовать их все сразу. И знаменитости тоже частенько меняют свои образы, чтобы наконец найти свой неповторимый стиль.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как же менялись образы именитых девушек. Некоторые из них были настоящими «горячими штучками».
Марго Робби, 18 и 29 лет
Анджелина Джоли, 23 года и 46 лет
Виктория Бекхэм, 33 и 43 года
Скарлетт Йоханссон, 18 лет и 33 года
Ирина Шейк, 24 и 34 года
Николь Ричи, 22 года и 38 лет
Рита Ора, 21 год и 30 лет
Шарлиз Терон, 24 и 44 года
Ума Турман, 34 года и 49 лет
Николь Кидман, 32 и 54 года
Эмма Стоун, 21 год и 30 лет
Меган Фокс, 22 года и 35 лет
Эшли Симпсон, 19 и 36 лет
Дрю Бэрримор, 29 лет и 44 года
Моника Беллуччи, 38 и 56 лет
Стиль какой знаменитости вам по душе больше всего?
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