15 знаменитых красавиц, которым мы вернули их натуральный цвет волос

Мы привыкли к тому, что Николь Кидман и Памела Андерсон — яркие блондинки, а Келли Осборн обожает фиолетовый цвет прядей. Но натуральный оттенок волос у этих звезд совсем другой.

AdMe.ru захотелось узнать, как выглядели бы знаменитые актрисы, певицы и модели, если бы отказались от экспериментов со своими прическами и вернулись к тому оттенку, который придумала для них природа.

1. Дженнифер Энистон

2. Николь Кидман

3. Кристен Стюарт

4. Мадонна

5. Дженнифер Лопес

6. Келли Осборн

7. Бритни Спирс

8. Сара Мишель Геллар

9. Майли Сайрус

10. Тайра Бэнкс

11. Памела Андерсон

12. Белла Хадид

13. Эмма Робертс

14. Ариана Гранде

15. Аврил Лавин