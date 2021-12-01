15+ вещей, на которых только подписи не хватает: «Сделано с любовью»

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Даже незначительная, на первый взгляд, вещь может поднять настроение: предусмотренная службой доставки ручка у пакета, с помощью которой посылку можно легко переносить. Или, например, изображение кнопок «пауза» и «воспроизведение» на педалях автомобиля, сделанные производителем в качестве памятки для водителя. Все это вовсе не хитрый маркетинговый ход, а свидетельство того, что люди о вас подумали и проявили заботу, ну и просчитали все нюансы.

Мы в AdMe.ru порадовались за пользователей сети, глядя на фотографии, где они запечатлели приятные мелочи, наполняющие сердце теплом и добротой.

«В машине моего отца на педалях тормоза и газа нарисованы кнопки паузы и воспроизведения»

«Отвод пара на моей пароварке можно повернуть так, чтобы направить пар в удобном направлении»

«В аэропорту на потолке установили красные и зеленые сигнальные огни, чтобы обозначить занятые и свободные туалетные кабинки»

«В этой банке с оливками есть приспособление, с помощью которого их легко достать»

В Литве для покупки продуктов предлагают бумажные пакеты вместо пластиковых

«Сиденье унитаза в моем гостиничном номере имеет небольшую ручку для его легкого подъема»

У этих наушников есть четкий принт, обозначающий левый и правый каналы, вместо маленьких букв на корпусе

На костыле предусмотрена удобная подставка для бутылки с водой

«Автомат в моем торговом центре заполнен подгузниками, детскими закусками и другими товарами для детей»

«В моей посылке была ручка для удобной переноски»

Кнопка светофора, расположенная там, где до нее каждый сможет дотянуться

Это дверная ручка в туалете круглосуточного магазина

«Свободные руки».

Вот такие удобные щипцы с подставкой

«В моем автобусе в аэропорту есть держатель для телефона»

У этого печенья с одной стороны есть бороздка, чтобы было легко его доставать

Эти швейные нитки сплетены в ленту для удобного хранения. Чтобы достать одну нитку, нужно медленно вытянуть ее с одного конца

В этом самолете есть вот такая удобная штука