15+ вещей, на которых только подписи не хватает: «Сделано с любовью»
Даже незначительная, на первый взгляд, вещь может поднять настроение: предусмотренная службой доставки ручка у пакета, с помощью которой посылку можно легко переносить. Или, например, изображение кнопок «пауза» и «воспроизведение» на педалях автомобиля, сделанные производителем в качестве памятки для водителя. Все это вовсе не хитрый маркетинговый ход, а свидетельство того, что люди о вас подумали и проявили заботу, ну и просчитали все нюансы.
Мы в AdMe.ru порадовались за пользователей сети, глядя на фотографии, где они запечатлели приятные мелочи, наполняющие сердце теплом и добротой.
«В машине моего отца на педалях тормоза и газа нарисованы кнопки паузы и воспроизведения»
«Отвод пара на моей пароварке можно повернуть так, чтобы направить пар в удобном направлении»
«В аэропорту на потолке установили красные и зеленые сигнальные огни, чтобы обозначить занятые и свободные туалетные кабинки»
«В этой банке с оливками есть приспособление, с помощью которого их легко достать»
В Литве для покупки продуктов предлагают бумажные пакеты вместо пластиковых
«Сиденье унитаза в моем гостиничном номере имеет небольшую ручку для его легкого подъема»
У этих наушников есть четкий принт, обозначающий левый и правый каналы, вместо маленьких букв на корпусе
На костыле предусмотрена удобная подставка для бутылки с водой
«Автомат в моем торговом центре заполнен подгузниками, детскими закусками и другими товарами для детей»
«В моей посылке была ручка для удобной переноски»
Кнопка светофора, расположенная там, где до нее каждый сможет дотянуться
Это дверная ручка в туалете круглосуточного магазина
«Свободные руки».
Вот такие удобные щипцы с подставкой
«В моем автобусе в аэропорту есть держатель для телефона»
У этого печенья с одной стороны есть бороздка, чтобы было легко его доставать
Эти швейные нитки сплетены в ленту для удобного хранения. Чтобы достать одну нитку, нужно медленно вытянуть ее с одного конца
В этом самолете есть вот такая удобная штука
А какие вещи, явно созданные с заботой о человеке, а не только ради наживы, попадались вам?
Фото на превью HadleyNgoc / Reddit
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