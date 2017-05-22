15 вещей, которые сделают ваш образ более сексуальным

Еще недавно синонимами сексуальности считались обтягивающие платья, ультра-мини, наращенные ногти — то, что сейчас называют признаками дурного вкуса и вульгарности. И все потому, что сегодня в моде женственность и утонченный эротизм.

AdMe.ru поможет вам оставаться на пике моды и при этом выглядеть сексапильно и притягательно. Мы собрали эти 15 предметов гардероба специально вам в помощь.

1. Платье-комбинация

Платья-комбинации позволяют подчеркнуть женственные очертания фигуры и придать образу утонченную соблазнительность.

  • Стилисты рекомендуют: В платье-комбинации есть риск выглядеть недостаточно одетой, поэтому сочетайте этот предмет гардероба с кардиганами, летними пальто, разнообразными жакетами или носите поверх футболки или тонкой водолазки.

2. Юбка-карандаш

Особенности кроя юбки-карандаша заставляют девушек двигаться плавно и медленно, а фасон подчеркивает красивые изгибы женского тела. Все это просто не может не будоражить мужские сердца.

  • Стилисты рекомендуют: Юбка-карандаш — базовая вещь и настоящий must-have женского гардероба. Она сочетается практически со всем и вписывается в любой образ.

3. Пояс-корсет

Пояс-корсет эффектно подчеркивает талию и придает женственные очертания фигуре.

  • Стилисты рекомендуют: Корсет — достаточно провокационный элемент одежды, вызывающий ассоциации с будуаром, поэтому он должен быть единственной деталью образа с сексуальным подтекстом. Избегайте носить корсет с радикальным мини, глубоким декольте, ботфортами, чтобы избежать риска выглядеть вульгарно.

4. Джинсы с идеальной посадкой

На первое место рейтинга сексуальных предметов гардероба многие мужчины ставят именно джинсы, подчеркивающие фигуру девушки.

  • Стилисты рекомендуют: В городской среде старайтесь не сочетать джинсы со спортивными элементами гардероба, спортивной обувью. Образ получится гораздо более эффектным, если к джинсам надеть, например, женственную блузку, жакет и изящную обувь.

5. Платья и топы с открытыми плечами

Обнаженные плечи и ключицы — это демонстрация чувственности и утонченного эротизма в самой деликатной форме.

  • Стилисты рекомендуют: Смело включайте в свой гардероб одежду с открытыми плечами и пленяйте окружающих своей женственностью.

6. Фантазийные колготки или чулки

Колготки ярких цветов, с эффектными принтами бесспорно привлекают внимание к изящным ножкам, ну а чулки — традиционное «оружие» соблазнительницы.

  • Стилисты рекомендуют: Выбирайте колготки в цвет вашему платью или юбке и обуви — это позволит визуально удлинить ноги.

7. Уютные свитера oversize

Свободная, даже мешковатая одежда оставляет простор для воображения и подчеркивает хрупкость девичей фигуры.

  • Стилисты рекомендуют: В образе может быть использовано не больше одной вещи свободного кроя. Составляя комплекты, играйте на разнице фактур и объемов, контрасты всегда интереснее смотрятся: грубая шерсть и кружево, объемный верх и облегающий низ.

8. Заимствования из мужского гардероба

Еще Марлен Дитрих открыла миру, что мужской костюм в женском гардеробе — это невероятно чувственно и стильно. И не поспоришь!

  • Стилисты рекомендуют: Не пренебрегайте женственными аксессуарами и эффектным макияжем в образе с мужским костюмом.

9. Платье-футляр

Платье, подчеркивающее очертания фигуры, всегда выглядит женственно и соблазнительно.

  • Стилисты рекомендуют: Не бойтесь экспериментировать с фактурами и цветами: кружево или пайетки, яркий однотонный цвет или актуальные принты. Все эти нюансы делают образ стильным и запоминающимся.

10. Платье с открытой спиной

Платья с открытой спиной — еще один символ утонченной женственности и сексапильности.

  • Стилисты рекомендуют: Забудьте о сутулости. Подобные наряды требуют королевской осанки.

11. Рубашка с «его» плеча

В рубашке из мужского гардероба или как будто из мужского гардероба девушка выглядит очень хрупко и эротично. Такой образ точно будет будоражить воображение мужчин!

  • Стилисты рекомендуют: Не забывайте о ярких и эффектных аксессуарах, чтобы создать запоминающийся образ.

12. Туфли на шпильке

Ничто не выглядит так привлекательно, сексуально и, безусловно, женственно, как изящная обувь на шпильке.

  • Стилисты рекомендуют: Лучше отдать предпочтение классическим лодочкам на шпильке или изящным босоножкам. И забудьте про туфли на огромном каблуке со скрытой платформой в носовой части а-ля «лубутены» из нашумевшего клипа: это и не стильно, и не актуально.

13. Кружево

В самой ДНК одежды из кружева заложен ген утонченной чувственности и сексапильности.

  • Стилисты рекомендуют: Не откладывайте кружевные вещи только для парадных выходов. Сочетайте их с простыми предметами одежды (например с джинсовой рубахой), чтобы «заземлить» и включить в повседневные образы.

14. Кожаная куртка

Девушка байкера — образ-мечта любого мужчины.

  • Стилисты рекомендуют: Играйте на контрастах: сочетайте кожаную косуху с летящим платьем в пол и грубыми ботинками, чтобы создать женственный и небанальный образ. И, конечно же, не забывайте об укладке и макияже.

15. Джинсовые шорты

Джинсовые шорты — удобный, практичный и стильный элемент гардероба. Девушек, одетых в джинсовые шорты, мужчины без внимания не оставляют!

  • Стилисты рекомендуют: Наиболее эффектный образ получится, если соединить джинсовые шорты с любой обувью, кроме спортивной: шпильки-лодочки, обувь на танкетке, сабо, сандалии-гладиаторы и так далее.

Фото на превью Rex by Shutterstock, Rex by Shutterstock

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