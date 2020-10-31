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15+ вещей, которые полностью переродились в руках дизайнеров

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Маркетологи, дизайнеры, художники годами бьются над созданием вещей, которые точно запомнятся. Прогресс не стоит на месте, и людей все сложнее и сложнее хоть чем-то удивить. Но не героям нашей подборки. Кроссовки из прошлого, гитара, от которой невозможно отвести глаз, и клавиатура из будущего — все это действительно хочется заполучить себе. Хоть и некоторые идеи кажутся немного сумасшедшими (как с фарами, например).

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед дизайнерами, которые неустанно придумывают все новые и новые крутые штуки.

«У меня была занавеска для душа с жирафом. В 26 лет я подумал, что пора поменять ее на что-то более серьезное»

© ComplexToxin / reddit

Главное — не перепутать с настоящим батоном

© kgw014 / twitter

Сумочка для тех, кто в детстве не наигрался

© kgw014 / twitter

Крючок для аксессуаров в виде рыжего кота

© amazon

Эффектный ночник

© amazon

«Сделал этот телекастер ручной работы для своего отца, и кто-то сказал, что я должен разместить его здесь»

© Boromn / reddit

Ночник с изюминкой

© nuclear-explosion / reddit

«Один костер, чтобы вместе всех собрать и в этой полной темноте связать»

© El_Dudearino_Man / reddit

Батарейки с по-настоящему лаконичным дизайном

© raverabe / reddit

«Резной шахматный набор»

© Tandizojere / reddit

Поднос, который бы понравился Леонардо Да Винчи

© froDoReMi / reddit

«Язычок на упаковке моего йогурта завершает рисунок клубники»

© durbn / reddit

Соковыжималка для поклонников «Людей в черном»

© dan-dreamz / reddit

Сумка из обувного магазина

© Drowsy-Dragon-Knight / reddit

Керамические скульптуры, которые так и хочется потискать

© Im_The_Government / reddit

Для любителей ретро

© velevet_elvis / reddit

У вас есть подобные примеры дизайна? Покажите нам.

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