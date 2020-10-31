15+ вещей, которые полностью переродились в руках дизайнеров

Маркетологи, дизайнеры, художники годами бьются над созданием вещей, которые точно запомнятся. Прогресс не стоит на месте, и людей все сложнее и сложнее хоть чем-то удивить. Но не героям нашей подборки. Кроссовки из прошлого, гитара, от которой невозможно отвести глаз, и клавиатура из будущего — все это действительно хочется заполучить себе. Хоть и некоторые идеи кажутся немного сумасшедшими (как с фарами, например).

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед дизайнерами, которые неустанно придумывают все новые и новые крутые штуки.

«У меня была занавеска для душа с жирафом. В 26 лет я подумал, что пора поменять ее на что-то более серьезное»

Главное — не перепутать с настоящим батоном

Сумочка для тех, кто в детстве не наигрался

Крючок для аксессуаров в виде рыжего кота

Эффектный ночник

«Сделал этот телекастер ручной работы для своего отца, и кто-то сказал, что я должен разместить его здесь»

Ночник с изюминкой

«Один костер, чтобы вместе всех собрать и в этой полной темноте связать»

Батарейки с по-настоящему лаконичным дизайном

«Резной шахматный набор»

Поднос, который бы понравился Леонардо Да Винчи

«Язычок на упаковке моего йогурта завершает рисунок клубники»

Соковыжималка для поклонников «Людей в черном»

Сумка из обувного магазина

Керамические скульптуры, которые так и хочется потискать

Для любителей ретро