15+ вещей, которые полностью переродились в руках дизайнеров
Маркетологи, дизайнеры, художники годами бьются над созданием вещей, которые точно запомнятся. Прогресс не стоит на месте, и людей все сложнее и сложнее хоть чем-то удивить. Но не героям нашей подборки. Кроссовки из прошлого, гитара, от которой невозможно отвести глаз, и клавиатура из будущего — все это действительно хочется заполучить себе. Хоть и некоторые идеи кажутся немного сумасшедшими (как с фарами, например).
Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед дизайнерами, которые неустанно придумывают все новые и новые крутые штуки.
«У меня была занавеска для душа с жирафом. В 26 лет я подумал, что пора поменять ее на что-то более серьезное»
Главное — не перепутать с настоящим батоном
Сумочка для тех, кто в детстве не наигрался
Крючок для аксессуаров в виде рыжего кота
Эффектный ночник
«Сделал этот телекастер ручной работы для своего отца, и кто-то сказал, что я должен разместить его здесь»
Ночник с изюминкой
«Один костер, чтобы вместе всех собрать и в этой полной темноте связать»
Батарейки с по-настоящему лаконичным дизайном
«Резной шахматный набор»
Поднос, который бы понравился Леонардо Да Винчи
«Язычок на упаковке моего йогурта завершает рисунок клубники»
Соковыжималка для поклонников «Людей в черном»
Сумка из обувного магазина
Керамические скульптуры, которые так и хочется потискать
Для любителей ретро
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