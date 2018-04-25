15 реальных бытовых вещей, изобретателей которых можно смело называть гениями
Жизнь — штука непростая, потому дизайнеры придумывают все больше вещей, упрощающих быт. Вот 15 задумок, которые решают массу проблем и выручают в разные моменты жизни.
AdMe.ru делится с вами крутыми изобретениями, за создание которых хочется горячо поблагодарить их авторов.
15. Автомобильная система, которая не даст слушать музыку, пока вы не пристегнетесь
14. Индикаторы износа на шинах в процентах
13. Угловые ящики
12. Машина стирает загрязнения, возникшие по конкретной причине
Ahhhh the Germans..— FURIOUS IN TUNBRIDGE WELLS (@seanblackcab) January 21, 2017
So clever... pic.twitter.com/AZbitb79LF
11. Автомат, возвращающий деньги, если товар не упал
10. Кабинки для собак перед входом в магазин
9. В туалете этого ресторана есть бесплатный кулер, чтобы посетитель мог прополоскать рот после еды
8. Туалет с бесконтактными дверями
7. Шины, которые не нужно накачивать
6. Корзина в супермаркете, в которой можно перевозить не только детей, но и инвалидов
5. Метки, которые можно положить в сломанные тележки, чтобы их починили
4. Разные кнопки для вызова помощи медиков и пожарных
3. «Библиотека» с формами для выпечки
2. Бутылка соуса, остроту которого можно регулировать
1. Ограждение, одновременно выполняющее роль скамеек
Фото на превью reallycoolboyfriend/reddit, TheSmartanator/reddit