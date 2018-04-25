15 реальных бытовых вещей, изобретателей которых можно смело называть гениями

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Жизнь — штука непростая, потому дизайнеры придумывают все больше вещей, упрощающих быт. Вот 15 задумок, которые решают массу проблем и выручают в разные моменты жизни.

AdMe.ru делится с вами крутыми изобретениями, за создание которых хочется горячо поблагодарить их авторов.

15. Автомобильная система, которая не даст слушать музыку, пока вы не пристегнетесь

14. Индикаторы износа на шинах в процентах

13. Угловые ящики

12. Машина стирает загрязнения, возникшие по конкретной причине

Ahhhh the Germans..

So clever... pic.twitter.com/AZbitb79LF — FURIOUS IN TUNBRIDGE WELLS (@seanblackcab) January 21, 2017

11. Автомат, возвращающий деньги, если товар не упал

10. Кабинки для собак перед входом в магазин

9. В туалете этого ресторана есть бесплатный кулер, чтобы посетитель мог прополоскать рот после еды

8. Туалет с бесконтактными дверями

7. Шины, которые не нужно накачивать

6. Корзина в супермаркете, в которой можно перевозить не только детей, но и инвалидов

5. Метки, которые можно положить в сломанные тележки, чтобы их починили

4. Разные кнопки для вызова помощи медиков и пожарных

3. «Библиотека» с формами для выпечки

2. Бутылка соуса, остроту которого можно регулировать

1. Ограждение, одновременно выполняющее роль скамеек