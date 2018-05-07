15 вещей, до которых человечеству стоило додуматься намного раньше

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Инженерная мысль не стоит на месте, и именно благодаря этому наша с вами сегодняшняя жизнь изобилует комфортом. Ежедневно в мире появляются десятки изобретений самой разной степени полезности, и некоторые из них достойны нашего самого пристального внимания.

AdMe.ru собрал 16 крутых изобретений, которым уже давно пора получить широкое распространение.

1. В аэропорту Кливленда вы можете попрактиковаться в непрямом массаже сердца, ожидая свой рейс

2. В уборной зоопарка есть бесплатный дозатор солнцезащитного крема

3. В школьной библиотеке перед выпускными экзаменами установили «шкаф плача». Любой ученик может там уединиться на 10 минут, чтобы передохнуть

4. Контрольный браслет, который можно посадить и из него вырастет цветок

5. В сувенирном магазине в Санкт-Петербурге на дне корзинок для покупок есть конвертер валют

6. Автомат с медикаментами и средствами гигиены, установленный в обычной школе

7. В этом парке есть качели для людей в инвалидной коляске

8. «Получил диплом с миниатюрной версией, которая может уместиться в кошельке»

9. «Остановился в отеле, в душе которого есть термометр»

10. Автомат с кока-колой, который принимает объятия в качестве оплаты

11. Два в одном: палочки для еды и вилка

12. В этом вендинговом аппарате напитки отсортированы по степени пользы для организма

13. Схема общественного туалета, на которой красным цветом отмечены занятые кабинки, а зеленым — свободные

14. Табло, демонстрирующее уровень ультрафиолетового излучения

15. В Норвегии на упаковках с мясом есть индикатор, который показывает, сколько дней осталось до истечения срока годности продукта

Что из вышеперечисленного, на ваш взгляд, должно как можно скорее стать неотъемлемой частью нашей жизни?