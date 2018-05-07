15 вещей, до которых человечеству стоило додуматься намного раньше
Инженерная мысль не стоит на месте, и именно благодаря этому наша с вами сегодняшняя жизнь изобилует комфортом. Ежедневно в мире появляются десятки изобретений самой разной степени полезности, и некоторые из них достойны нашего самого пристального внимания.
AdMe.ru собрал 16 крутых изобретений, которым уже давно пора получить широкое распространение.
1. В аэропорту Кливленда вы можете попрактиковаться в непрямом массаже сердца, ожидая свой рейс
2. В уборной зоопарка есть бесплатный дозатор солнцезащитного крема
3. В школьной библиотеке перед выпускными экзаменами установили «шкаф плача». Любой ученик может там уединиться на 10 минут, чтобы передохнуть
4. Контрольный браслет, который можно посадить и из него вырастет цветок
5. В сувенирном магазине в Санкт-Петербурге на дне корзинок для покупок есть конвертер валют
6. Автомат с медикаментами и средствами гигиены, установленный в обычной школе
7. В этом парке есть качели для людей в инвалидной коляске
8. «Получил диплом с миниатюрной версией, которая может уместиться в кошельке»
9. «Остановился в отеле, в душе которого есть термометр»
10. Автомат с кока-колой, который принимает объятия в качестве оплаты
11. Два в одном: палочки для еды и вилка
12. В этом вендинговом аппарате напитки отсортированы по степени пользы для организма
13. Схема общественного туалета, на которой красным цветом отмечены занятые кабинки, а зеленым — свободные
14. Табло, демонстрирующее уровень ультрафиолетового излучения
15. В Норвегии на упаковках с мясом есть индикатор, который показывает, сколько дней осталось до истечения срока годности продукта
Что из вышеперечисленного, на ваш взгляд, должно как можно скорее стать неотъемлемой частью нашей жизни?
Фото на превью bongoballseks/reddit, vegakiri/reddit