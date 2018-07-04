15 устаревших модных правил, которые мы продолжаем соблюдать

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Если вы когда-нибудь слышали критические замечания в адрес своего стиля, эта статья точно для вас. Скорее всего, вы интуитивно следовали современным тенденциям и пренебрегали модными «заповедями», которые давно ушли в прошлое. Мамам, бабушкам и слишком придирчивым коллегам больше нечего возразить против ваших кроссовок с платьем.

AdMe.ru нашел как минимум 15 модных правил, которые слишком устарели, чтобы продолжать им следовать.

1. Нельзя носить обувь с открытым мыском с носками или колготками

Над мужчинами, которые надевают сандалии на носки, подшучивают до сих пор. А вот в женском гардеробе такая шалость не только допустима, но даже актуальна. В этом случае носки должны быть интересными и представлять собой ценный элемент стиля. Колготки тоже можно носить с открытой обувью, главное, чтобы они были плотнее 80 ден и без шва на открытой части мыска.

2. Большую грудь нужно подчеркивать, а маленькую — скрывать, или наоборот

Стереотипы о женской груди, которые были созданы скорее комплексами, чем модой, тоже давно ушли в прошлое. Нет никаких правил о том, что какой-то размер бюста нужно скрыть или визуально увеличить, а какой-то подчеркнуть. Все это стоит делать или, наоборот, не делать, руководствуясь только собственным желанием, настроением и уместностью в той или иной ситуации.

3. В этом возрасте уже нельзя носить...

Мультяшные принты и розовый цвет — строго до 17, после 35 никаких мини-юбок, ну а после 50 — только короткие стрижки. Все эти и многие подобные стереотипы о модных ограничениях ушли в прошлое вместе с другими правилами о том, что стоит, а чего не стоит делать в определенном возрасте. Современная женщина может выйти замуж после 35 в розовом платье, надеть короткую юбку и футболку с Микки-Маусом на прогулку с внуком и испытывать при этом только ощущение собственной крутости. Мода такие дерзкие шаги только поддерживает, разумеется, если они выглядят еще и уместно.

4. Не надевать несколько раз одно и то же

Это правило появилось много лет назад, чтобы спровоцировать модниц покупать больше одежды и демонстрировать свою финансовую состоятельность частой сменой нарядов и модными лейблами. Однако сегодня фокус смещается от финансового превосходства, к превосходству разума и многие известные модницы не стесняются выходить в одном и том же несколько раз и покупать одежду демократичных марок. Слепое потребление и жизнь напоказ во времена нестабильной экономики выглядят нелепо и впечатляют, наверное, только подростков. Даже самые дорогие модные дома сегодня стараются делать акцент на качестве, функциональности и сознательности.

5. Обязательно носить ремень с брюками и джинсами

Раньше считалось, что брюки со шлевками (так называются эти петельки) нужно обязательно носить с поясом. Это правило уже давно устарело как для женского, так и для мужского гардероба. Если штаны хорошо на вас сидят и образ не требует дополнения в виде ремня, то вполне можно обойтись и без него.

6. Сумка должна быть того же цвета, что и обувь

Один из самых старых законов моды: вся кожгалантерейная группа должна быть выполнена в одном цвете. Однако сейчас строгое повторение одного и того же цвета нежелательно. При выборе цвета сумки и обуви достаточно обратить внимание на то, чтобы их оттенки гармонировали между собой.

7. Педикюр и маникюр должны быть одного цвета

Ногти на ногах и на руках совсем не обязательно красить одним цветом. Это правило появилось задолго до того, как стали производить покрытия для ногтей всех оттенков радуги. Косметическая индустрия давно шагнула вперед, и нам тоже не стоит стоять на месте. Стильно смотрятся ногти разных цветов даже в рамках одного педикюра или маникюра, что уж говорить о различии цветов лака на ногах и руках. Главное, чтобы эти акценты вписывались в общий образ. Например, неоновые ноготки вместе с офисным костюмом будут смотреться неуместно, но вполне подойдут к пляжному образу.

8. Без укладки образ считается незаконченным

Современная мода вообще допускает, что образ может быть незавершенным. Волосы достаточно вымыть и высушить, если они не слишком непослушные, или собрать в обычный пучок — легкая небрежность выглядит очень актуально. Вы вправе сами решать, насколько наполненным будет ваш образ, никакие правила на этот счет уже давно не действуют. Идеальная прическа «волосок к волоску» и шляпка обязательны сегодня разве что на королевском приеме.

9. Макияж обязателен

Тот же принцип сегодня касается и макияжа. Тонкие губы и длинный нос больше не считаются недостатками — их необязательно визуально уменьшать или увеличивать. Изъяны кожи лучше вылечить, чем маскировать толстым слоем тонального крема. Выйти из дома без макияжа, если ваше лицо выглядит здоровым и отдохнувшим, — это не дурной тон, а, скорее, привилегия. Можно использовать помаду без туши или, наоборот, можно экспериментировать с «невидимым» макияжем. Никаких жестких правил, кроме визуальной эстетики, на этот счет нет.

10. Нельзя покупать вещи того цвета, который вам не идет

Если тот или иной оттенок не соответствует вашему цветотипу или стилю, то его нужно просто убирать подальше от лица: сумочка, обувь, брюки и юбки какого-то цвета просто не могут не подходить к определенной внешности. Обратите внимание, что речь именно об оттенках. Практически любой цвет в нужном оттенке можно подобрать к тому или иному типу внешности.

11. Нельзя носить одновременно желтый и белый металлы

Стереотип о том, что белый металл не сочетается с желтым, давно остался в прошлом, когда украшения из золота стоили намного дороже серебряных и считались признаком богатства и высокого статуса. Сегодня даже именитые ювелиры и дизайнеры не считают зазорным смешивать оба металла в одном украшении или образе. Такое сочетание получается очень ярким и неординарным.

12. В образе не должно присутствовать больше 3 цветов

Это правило будет актуально соблюсти только в том случае, если вас пригласит на чай Елизавета II или если в вашем офисе очень строгий дресс-код. В обычной жизни количество цветов в одежде ничто не ограничивает, главное, чтобы они уживались друг с другом и смотрелись гармонично. Также, если какая-то деталь вашего гардероба разноцветная, это совсем не значит, что остальные части наряда должны повторять один из цветов этого принта.

13. Если надели сережки, то колье уже перебор

Наслоение украшений сейчас в моде, и несколько цепочек на шее в сочетании с сережками выглядит очень даже актуально. При выборе аксессуаров лучше обращать внимание не на их количество, а на уместность. Например, набор из массивных сверкающих сережек с кристаллами и такого же колье будет смотреться странно, если вы отправились гулять с друзьями в парк, но серьги-кольца, пара-тройка аккуратных подвесок и даже браслет дополнят образ и сделают его более свободным.

14. Спортивная одежда и обувь только для занятий спортом

Когда-то кроссовки и спортивные костюмы за пределами фитнес-клуба носили только дети или жители провинциальных городов. Но с ростом популярности здорового образа жизни спортивный стиль закрепился и в повседневном гардеробе. Сегодня сочетанием юбки и кроссовок никого уже не удивить, мода становится демократичнее и комфортнее. Интегрировать спортивный стиль в свой повседневный образ нужно с чувством меры, чтобы комфорт не превратился в излишнюю расслабленность. Например, сочетание легинсов и кроссовок по-прежнему уместно только на пробежке.

15. Разные принты и узоры не сочетаются

Сочетание разных принтов в одном образе требует большого таланта и чувства стиля, но если это удается, то выглядит ультрамодно и необычно. Наверное, это правило придумали, чтобы уберечь модниц от неудачных экспериментов. Однако, если вы чувствуете в себе силу, почему бы не рискнуть и не поэкспериментировать с рисунками на одежде. Современная мода прощает неудачи даже публичным личностям, а в случае успеха вы будете вознаграждены вниманием и восхищением вашим стилем.