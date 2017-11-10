Мы собрали 15 нелепых упаковок, дизайнерам которых хочется посмотреть в глаза
То ли чувство прекрасного иногда играет с дизайнерами злую шутку, то ли они очень любят пойти вразнос.
AdMe.ru посмотрел на эти упаковки, и у нас один-единственный вопрос: «За что?!»
Сухарики со вкусом холодца и хрена. Ага, особенно хрена
Чувствуешь себя очень неловко, вытаскивая салфетки из этой коробки
Что вообще хотел сказать автор упаковки?
Тут человеку и так несладко, а еще и обзываются
Судя по всему, чипсы из водорослей ему не понравились
Этот матрас просто создан в качестве подставки для газеты!
Пожалуй, больше не буду пользоваться этими салфетками
Выпускать спрей от насекомых и кулинарный спрей с одним и тем же дизайном — почему бы и нет?
Дизайнеры этой упаковки явно не любят детей
«Отличные мячики, мужик!»
Сосисок не желаете?
Подушка для туриста, который в подушке не нуждается
Коротко о том, как стать легендой маркетинга
Прозрачные фляги с мерками — это слишком просто. Уровень воды нужно измерять силой мысли
Это все, что надо знать о дизайне