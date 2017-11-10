Мы собрали 15 нелепых упаковок, дизайнерам которых хочется посмотреть в глаза

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То ли чувство прекрасного иногда играет с дизайнерами злую шутку, то ли они очень любят пойти вразнос. AdMe.ru посмотрел на эти упаковки, и у нас один-единственный вопрос: «За что?!»

Сухарики со вкусом холодца и хрена. Ага, особенно хрена

Чувствуешь себя очень неловко, вытаскивая салфетки из этой коробки

Что вообще хотел сказать автор упаковки?

Тут человеку и так несладко, а еще и обзываются

Судя по всему, чипсы из водорослей ему не понравились

Этот матрас просто создан в качестве подставки для газеты!

Пожалуй, больше не буду пользоваться этими салфетками

Выпускать спрей от насекомых и кулинарный спрей с одним и тем же дизайном — почему бы и нет?

Дизайнеры этой упаковки явно не любят детей

«Отличные мячики, мужик!»

Сосисок не желаете?

Подушка для туриста, который в подушке не нуждается

Коротко о том, как стать легендой маркетинга

Прозрачные фляги с мерками — это слишком просто. Уровень воды нужно измерять силой мысли