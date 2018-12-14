15 творений дизайнеров, которые позаботились о нашем удобстве

3

2

2.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сказать «Я художник, я так вижу» может каждый, а вот подумать и сделать так, чтобы твоим творением было приятно и удобно пользоваться, способен не каждый дизайнер. И пусть это всего лишь зеркало в туалете, свеча или мороженое — талант создателя всегда виден даже в самой простой вещи. Сами посмотрите.

AdMe.ru неустанно бороздит просторы сети в поисках образцов крутого дизайна, созданного не ради абстрактной красоты, а ради обычных людей, и вот вам очередная суперподборка.

1. Ножки, с помощью которых можно сделать стол или стул из любой поверхности: фанеры, дерева или металла

2. На зеркале в мужском туалете таллинского аэропорта есть схема завязывания галстука

3. Съедобная подставка для тающего мороженого

4. Свеча с выемкой для спичек светится в темноте, и ее легко найти, если электричество отключили

5. Свитшот со встроенными в шнурки наушниками

6. Подставка для тех, кто любит работать или смотреть кино лежа

7. Зеленые скрепки в степлере напоминают, что его нужно пополнить

8. В поручень в автобусе встроен USB-порт

9. Рядом с пеленальным столиком есть откидной стульчик на случай, если у мамы есть второй маленький ребенок

10. Вендинговый автомат, который выдаст вам готовую пиццу через 3 минуты

11. Мыло в таблетках, которое удобно носить с собой

12. В дорожном швейном наборе нитки сразу вдеты в иголки

13. Яйцо в индивидуальной упаковке

14. Перчатки для любителей смартфонов

15. Таблетница, совмещенная с бутылкой для воды

Бонус: на западе США маленьким собакам приходится носить защитные жилеты с шипами, чтобы их не утащили койоты

Какая из этих удобных штук вам понравилась больше всего?