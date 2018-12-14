15 творений дизайнеров, которые позаботились о нашем удобстве
Сказать «Я художник, я так вижу» может каждый, а вот подумать и сделать так, чтобы твоим творением было приятно и удобно пользоваться, способен не каждый дизайнер. И пусть это всего лишь зеркало в туалете, свеча или мороженое — талант создателя всегда виден даже в самой простой вещи. Сами посмотрите.
AdMe.ru неустанно бороздит просторы сети в поисках образцов крутого дизайна, созданного не ради абстрактной красоты, а ради обычных людей, и вот вам очередная суперподборка.
1. Ножки, с помощью которых можно сделать стол или стул из любой поверхности: фанеры, дерева или металла
2. На зеркале в мужском туалете таллинского аэропорта есть схема завязывания галстука
3. Съедобная подставка для тающего мороженого
4. Свеча с выемкой для спичек светится в темноте, и ее легко найти, если электричество отключили
5. Свитшот со встроенными в шнурки наушниками
6. Подставка для тех, кто любит работать или смотреть кино лежа
7. Зеленые скрепки в степлере напоминают, что его нужно пополнить
8. В поручень в автобусе встроен USB-порт
9. Рядом с пеленальным столиком есть откидной стульчик на случай, если у мамы есть второй маленький ребенок
10. Вендинговый автомат, который выдаст вам готовую пиццу через 3 минуты
11. Мыло в таблетках, которое удобно носить с собой
12. В дорожном швейном наборе нитки сразу вдеты в иголки
13. Яйцо в индивидуальной упаковке
14. Перчатки для любителей смартфонов
15. Таблетница, совмещенная с бутылкой для воды
Бонус: на западе США маленьким собакам приходится носить защитные жилеты с шипами, чтобы их не утащили койоты
Какая из этих удобных штук вам понравилась больше всего?
Фото на превью 18forevertilldeath1 / Imgur