15+ татуировок со всего мира, в которых идеально все: от идеи до исполнения
Можно не любить татуировки, но это не значит, что они не способны вдохновлять. Случайно увиденный рисунок может врезаться в память и послужить толчком для создания чего-то своего: принта на футболке, обложки для книги и многого другого. А в конце статьи вас ждет тест на творческое мышление, после которого вы поймете, как порой непросто приходится тату-мастерам.
AdMe.ru отыскал 17 самых крутых татуировок, каждую из которых хочется рассматривать бесконечно долго.
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Бонус: прочитайте задание клиента тату-мастеру и попробуйте мысленно представить эту татуировку
Именно с таким техническим заданием обратился французский моряк Эмерик к тату-мастеру из Санкт-Петербурга Елене Королевой. Девушка оказалась профессионалом своего дела, и ее даже обрадовало такое детальное описание заказа. Проделанной работой Елена поразила не только заказчика, но и весь мир. Готовы посмотреть на то, что получилось?
Впечатляет, не правда ли? А теперь представьте, что каждая татуировка — это картина. Какую бы вы повесили у себя дома?
Фото на превью Наташа Лисова / instagram, Luka Lajoie / instagram