15+ татуировок со всего мира, в которых идеально все: от идеи до исполнения

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Можно не любить татуировки, но это не значит, что они не способны вдохновлять. Случайно увиденный рисунок может врезаться в память и послужить толчком для создания чего-то своего: принта на футболке, обложки для книги и многого другого. А в конце статьи вас ждет тест на творческое мышление, после которого вы поймете, как порой непросто приходится тату-мастерам.

AdMe.ru отыскал 17 самых крутых татуировок, каждую из которых хочется рассматривать бесконечно долго.

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Бонус: прочитайте задание клиента тату-мастеру и попробуйте мысленно представить эту татуировку

Именно с таким техническим заданием обратился французский моряк Эмерик к тату-мастеру из Санкт-Петербурга Елене Королевой. Девушка оказалась профессионалом своего дела, и ее даже обрадовало такое детальное описание заказа. Проделанной работой Елена поразила не только заказчика, но и весь мир. Готовы посмотреть на то, что получилось?