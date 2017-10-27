15 странных вещей, которые вызывают слишком много вопросов

Дизайнеры тоже люди. У них бывают плохие дни или неудачные эксперименты. А некоторые так хотят выделиться на общем фоне, что специально создают «шедевры».

Мы в AdMe.ru составили подборку самых нелепых дизайнерских провалов. А в конце вас ждет доказательство, что такие проблемы бывают не только с одеждой.

О чем только думал производитель?

Заботливый пуш-ап

Пожалуй, не стоит носить эту кофту на талии

Не самый удачный принт для лосин

Эффектные тапочки

Дизайнер, видимо, был в восторге от узора на ковре

А казалось, такая милая шапка...

Когда дырки на коленях уже надоели, приходится придумывать что-то новое

Зачем? Почему? Столько вопросов без ответа

Чтобы каждому пальцу было комфортно

Как это развидеть?!

Да что вы знаете о подворотах?

Ничего такого, просто рубашка с вентилятором

Перчатки из серии «Пусть зимой в маршрутке ведьмы завидуют!»

Что ты вообще такое?

Бонус: Неудачным может быть не только дизайн одежды

Фото на превью derptato / imgur, TrentWatts / reddit

5 На склад!
3 Комментарии
  • 27 октября 2017
  • 3
  • 11004

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