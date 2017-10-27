15 странных вещей, которые вызывают слишком много вопросов

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Дизайнеры тоже люди. У них бывают плохие дни или неудачные эксперименты. А некоторые так хотят выделиться на общем фоне, что специально создают «шедевры».

Мы в AdMe.ru составили подборку самых нелепых дизайнерских провалов. А в конце вас ждет доказательство, что такие проблемы бывают не только с одеждой.