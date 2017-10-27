15 странных вещей, которые вызывают слишком много вопросов
Дизайнеры тоже люди. У них бывают плохие дни или неудачные эксперименты. А некоторые так хотят выделиться на общем фоне, что специально создают «шедевры».
Мы в AdMe.ru составили подборку самых нелепых дизайнерских провалов. А в конце вас ждет доказательство, что такие проблемы бывают не только с одеждой.
О чем только думал производитель?
Заботливый пуш-ап
Пожалуй, не стоит носить эту кофту на талии
Не самый удачный принт для лосин
Эффектные тапочки
Дизайнер, видимо, был в восторге от узора на ковре
А казалось, такая милая шапка...
Когда дырки на коленях уже надоели, приходится придумывать что-то новое
Зачем? Почему? Столько вопросов без ответа
Чтобы каждому пальцу было комфортно
Как это развидеть?!
Да что вы знаете о подворотах?
Ничего такого, просто рубашка с вентилятором
Перчатки из серии «Пусть зимой в маршрутке ведьмы завидуют!»
Что ты вообще такое?
Бонус: Неудачным может быть не только дизайн одежды
Фото на превью derptato / imgur, TrentWatts / reddit