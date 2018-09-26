15 способов освежить интерьер ванной, которые не требуют много времени (Номер 5 наш любимый)

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Многим из нас иногда хочется обновить свой дом, добавив в него уюта. Однако не все готовы тратить на это миллионы. Мы уверены: проапгрейдить свое жилище можно практически бесплатно. А начать можно с ванной.

Поэтому сегодня AdMe.ru собрал 15 простых идей, которые помогут изменить вашу ванную комнату.

1. Свечи

Если вы хотите привнести в свой интерьер немного весенне-летнего настроения, то обязательно сделайте свечи из цветов. Посмотреть, как именно это делается, и вдохновиться можно здесь. А вот так можно сохранить воспоминания об отдыхе на море. Расставьте такие свечи в ванной, и приятные эмоции вам обеспечены.

2. Коврик

Яркий коврик в ванной непременно поднимет вам настроение. Особенно если он сделан своими руками. На самом деле это довольно просто, а в качестве материала можно использовать, например, старые футболки. Если вы уже заинтригованы, то смотрите подробную инструкцию здесь.

3. Хранение украшений

Если вы устали искать свои украшения после посещения ванной комнаты, то вам непременно понравится этот простой способ хранения ювелирных изделий. Более детально об этом рассказывается здесь и здесь.

4. Удобные полки

Чего постоянно не хватает в ванной комнате? Полочек. Сколько бы вы ни перекладывали, всегда найдется какая-нибудь мелочь, для которой не хватило места. Предлагаем вам сделать простую минималистичную полку для всякой всячины. Подробная инструкция и варианты находятся тут. Берите эту идею за основу, подключите фантазию, и готово!

5. Обновляем шкаф

А вот еще один простой способ оживить ванную комнату, а точнее, имеющийся в ней шкаф. Кстати, эту идею можно использовать и для вертикальных шкафов или полок, обклеив заднюю стенку веселыми обоями или бумагой. Например, как здесь.

6. Крючки

Если вам надоели старые крючки, то их срочно нужно обновить! Эти простые способы не отнимут у вас много времени, но подарят хорошее настроение и оживят пространство. Кстати, для себя вы можете сделать мраморные крючки, а для ребенка — из серии его любимых игрушек: цифры, буквы, животные или динозавры. Как это осуществить, можно подсмотреть здесь.

7. Идея для хранения полотенец

Еще одна интересная идея для хранения — использовать коробки, например, от шляпок. В них довольно удобно хранить туалетную бумагу, полотенца или просто поставить небольшое растение.

8. Коврик для тех, кто скучает по морю

А вот еще одна идея для коврика. Такой элемент интерьера особо порадует тех, кто скучает по лету и пляжу. Кроме того, массаж ступней вам обеспечен. Как подарить себе кусочек лета — рассказывается тут.

9. Решаем проблему разбросанных игрушек

А эта идея понравится вашим детям. Такие удобные съемные полки подходят для хранения игрушек или банных принадлежностей. Кстати, их всегда можно снять и повесить что-то свое. Посмотреть подробно можно здесь.

10. Делаем принятие ванны еще более расслабляющим

Ни для кого не секрет, что горячие ванны прекрасно расслабляют. А мы приготовили для вас способ сделать этот момент еще более волшебным. Как? Смотрим тут и тут.

11. Шкаф

А эта идея для самых рукастых. Мы предлагаем вам самостоятельно собрать шкаф. Все подробности здесь. Кстати, если на белую стену наклеить яркие обои как в пункте 5, то шкаф заиграет новыми нотками.

12. Вешалка для полотенец

Хотите добавить морскую тему в интерьер ванной комнаты? Тогда этот способ покажет, как это сделать без особых затрат и усилий.

13. Полки

А вот так можно использовать подносы для фруктов. Теперь все самое нужное всегда будет под рукой.

14. Корзинка для полотенец

Если у вас есть ненужная корзинка, не спешите ее выкидывать: в нее можно сложить полотенца. А здесь показано, как сделать корзину для полотенец из обычной коробки.

15. Растения

И завершающим штрихом преображения вашей ванной может стать небольшое растение в минималистичном самодельном горшке. Такое решение придаст уюта комнате и в целом будет радовать глаз. Все подробности здесь.