15 способов оформления стен, которые станут настоящей вишенкой на торте в дизайне квартиры. И повторить их проще простого

Когда мы делаем в квартире ремонт, хочется чего-то особенного. Вот взять, например, оформление стен. Дизайнеры придумали просто гору вариантов их покрытия: краски, панели из разных материалов, разнообразные обои — голова кругом идет.

Чтобы уберечь вас от часов разглядывания журналов, сайтов и фотографий, AdMe.ru изучил вопрос. И вот какие идеи нашлись.

Покрасить графитовой краской

Такая краска сделает любую поверхность похожей на школьную доску. То есть на ней можно будет писать и рисовать мелом. Краски бывают разных цветов, покрыть ими можно все. Например, фартук на кухне, чтобы записывать рецепты. Или часть любой стены, чтобы оставлять друг другу записки.

Наклеить обои-раскраски

Вот чего нам точно не хватало в детстве. А теперь малыши вполне легально могут браться за фломастеры, карандаши и краски — и вперед, разукрашивать стены. Иногда эти обои сделаны так, что их можно наклеивать поверх основных, а потом безболезненно удалять. А еще есть варианты посложнее, в виде раскраски-антистресса.

Использовать посуду как украшение

Вот такое решение может выглядеть интересно, если подобрать посуду под интерьер. Это чем-то напоминает коллекцию сувенирных тарелочек, привезенных из разных стран. Но смотрится гармоничнее, так как вся посуда выдержана в одном стиле.

Нарисовать геометрические узоры и создать иллюзии

Крашеные стены давно уже перестали быть элементом дизайна для больниц и школ. Но кроме обычного однотонного оформления можно придумать и что-нибудь более интересное. Геометрическая роспись может не только сделать стену необычной, но и придать комнате дополнительный объем. А рисунки-иллюзии, как правило, обладают эффектом 3D, так что выглядеть на стенах будут оригинально.

Установить 3D-панели

Еще один вариант эксперимента с объемом — это 3D-панели. Их делают из разных материалов, в том числе водонепроницаемых. Так что область применения не ограничивается гостиной и спальней: такие панели можно и в ванной установить. А еще они отлично подойдут для отделки элементов мебели: барных стоек или шкафов например.

Покрыть декоративной штукатуркой

Плюсов у этого материала масса: обладает износостойкостью, не тускнеет, при нанесении не образовывает швов. Штукатуркой можно оформить и все стены, и одну для акцента, и отдельные элементы вроде колонн или ниш. Особенная радость в том, что под штукатуркой не будет видно легкой неровности стен.

Подключить магию цвета

Этот прием может быть актуален для тех, у кого всю стену занимает книжный шкаф. Книги можно расставить так, чтобы их корешки образовывали переходы цветов. Если с теми изданиями, которые у вас есть, не очень получается создать такую красоту, попробуйте сделать дополнительные обложки самостоятельно. Конечно, времени уйдет много, но оно того стоит. К тому же, если мастерить обложки самим, можно выбрать подходящую под интерьер цветовую гамму: взять не весь цветовой спектр, а только его часть.

Разнообразить с помощью декоративного камня или кирпича

Если вам повезло и в помещении уже есть стена из камня или кирпича, можно не закрывать ее отделочными материалами, а превратить в акцент в интерьере. Если же нет, то создать такой акцент можно и самостоятельно. Материалов много, точно подберется оптимальный вариант.

Украсить природными материалами

Дерево — это первое и самое простое, что приходит в голову, когда мы говорим о натуральных материалах. Например, спилы дерева или небольшие ветки могут стать оригинальным украшением интерьера.

Задекорировать штампами и печатями

Техника нанесения штампов хороша тем, что оформить стены таким образом можно самостоятельно, а выглядеть это будет как дорогой дизайнерский ремонт. В качестве штампов можно использовать что угодно: губки, готовые или собственноручно сделанные печати, даже листья растений.

Развесить много картин и рисунков

Разместите на стенах все, что вызывает положительные эмоции. Фотографии в рамках, детские рисунки, картины художников. Также можно добавить важные для вас мелочи вроде подвесок или браслетов; небольшие полочки с вазами или цветами; сувениры, привезенные из разных стран; даже музыкальные инструменты. Так стена будет напоминать калейдоскоп и пробуждать радостные чувства при каждом взгляде на нее.

Задействовать деревянные панели

Панели создадут на стенах объем и станут акцентом в интерьере. Их можно купить или сделать самостоятельно, как на фото. Панели могут быть любой формы и цвета, симметричными или нет.

Добавить неона

Можно использовать неоновые ленты для подсветки или заказать светящиеся надписи, которые сделают специально для вас. Украсит помещение любимая цитата, важная или мотивирующая фраза или стилизация под вывеску какого-нибудь любимого кафе. Например, на фотографии выше интерьер дополнили символом любимой команды супергероев.

Оставить необработанными

Вариант для смелых. Чтобы оформление комнаты выглядело не брошенным на полпути, а продуманным, дополните интерьер цветами, картинами и прочими деталями. Плюс необработанной стены в том, что она однотонная, на ее фоне все будет выглядеть как акцент. А это нам как раз на руку.

Забыть поставить картины в рамы

Рамки без картин и фотографий способны украсить любой интерьер. Это могут быть и роскошные багеты, и обычные рамки. Их размеры также ограничены только вашей фантазией. Дизайнеры даже предлагают варианты оформления, в которых пустые рамки соседствуют на стене с картинами без обрамления. Главное в этом деле — грамотное сочетание деталей.