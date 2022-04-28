15 спорных трендов, в которые особо не верили, но они незаметно прижились

Мода неизменно преподносит нам сюрпризы. То ходит по кругу, то внезапно возносит на пьедестал тренды, которые еще совсем недавно казались нам странными и недолговечными. Например, кто бы мог подумать, что вещи oversize и велосипедки приживутся в нашем гардеробе на многие годы. И таких примеров масса.

Мы в AdMe.ru решили внимательно изучить, какие модные тенденции сначала считались неприемлемыми, а потом вдруг их полюбили миллионы.

Длинные ногти-лопаты

В 2015 году Кайли Дженнер выложила фото своих длинных ногтей довольно экстравагантной формы, которая напоминала лопату. Многие тогда посмеялись и решили, что это неэстетично и непрактично. И что же? Вскоре ногти-лопаты прижились и стали одной из наиболее актуальных тенденций. Сегодня именно такую форму предпочитают многие модницы, ведь она идеально подходит для создания любого нейл-арта.

Широкие пушистые брови

Когда несколько лет назад Кара Делевинь впервые появилась на публике с темными широкими бровями, для многих это стало настоящим шоком и вызовом. Сначала этот тренд показался неженственным и антигламурным: зря, что ли, мы все это время выщипывали свои брови? А теперь мы покупаем масло для быстрого роста бровей, учимся правильно укладывать пушистые брови и делаем микроблейдинг.

Массивные сандалии в спортивном стиле

Не так давно спортивные сандалии вызывали ассоциации с чем-то немодным, детским и довольно странным. По крайней мере, мало кому приходило в голову сочетать их с юбкой или платьем. Сейчас мы видим, что такая обувь на массивной подошве с ремешками на липучке уверенно занимает место среди главных трендов весенне-летнего сезона. Это не просто модно, но еще и удобно и практично.

Яркие тени на все веко

Казалось бы, еще совсем недавно было допустимым наносить тени лишь на подвижное веко, а красить всю область под бровью считалось дурным вкусом и моветоном. Однако довольно быстро такой яркий макияж не только прижился, но и занял лидирующие позиции в топ-листе модных мейкапов. И никого этим уже не удивишь.

Цветные волосы

В 1990-х и 2000-х цветное окрашивание могли позволить себе разве что эпатажные звезды вроде Кристины Агилеры или Пинк. В обычной жизни яркие волосы носили преимущественно представители субкультур. Но не прошло и 15 лет, как окрашивание и тонирование буквально во все цвета радуги стало совершенно нормальным и даже желанным.

Заметная седина

Еще около 10 лет назад было неприличным выйти в люди с непокрашенными седыми прядями. Седину старались маскировать, тонировать, «выводить в блонд» — главное, чтобы никто не догадался о серебряных прядях в ваших волосах. Сейчас в седине нет ничего постыдного, и многие женщины демонстрируют миру свой естественный оттенок волос. Более того, в салонах даже появилось специальное окрашивание «под седину».

Крупные банты

Вероятно, с той поры, когда вы носили бантики для волос, прошло немало лет. Было время, когда банты были допустимы разве что на голове у ребенка. Поэтому, когда дизайнеры вернули их на подиум, нам казалось, что этот инфантильный тренд не приживется. Но в последнее время, вопреки всем ожиданиям, банты появляются на головах многих звезд Голливуда, от Ани Тейлор-Джой до Зои Кравиц.

Платки

Скажем честно, еще совсем недавно платок был не самым любимым головным убором женщин. Он больше ассоциировался с бабушками, чем с модными штучками. Однако в какой-то момент дизайнеры предложили вернуть его и носить разными способами: а-ля babushka style, в виде банданы или как повязку. И надо сказать, что этот тренд прижился, и теперь многие девушки дополняют платками как вечерние, так и неформальные наряды.

Желтый блонд

Многие модницы в начале 2000-х считали, что блонд может быть только холодным, поэтому бегали тонироваться едва ли не каждые 2 недели. И когда на подиумах начали появляться модели с желтым оттенком волос, поначалу мы хихикали и называли этот цвет «цыплячьим». Кто бы мог подумать, что эта тенденция окажется популярной, и теперь у нас есть медовый, пшеничный и карамельный блонд.

Темные корни

Вечная проблема модниц, которые когда-то решили сменить цвет волос, — отросшие корни. Однако если раньше это считалось непростительной оплошностью, которая портила весь образ, то теперь иметь темные корни стало не просто не стыдно, а это даже приветствуется. С легкой подачи голливудских красавиц, которые начали выходить в свет с непрокрашенными корнями, мы тоже переняли эту тенденцию и перестали стесняться.

Татуировки на видных местах

Еще лет 15–20 назад татуировки украшали тела разве что неформалов, рок-музыкантов, моряков — в общем, довольно узкого круга людей. Однако в какой-то момент ситуация кардинально изменилась и все больше людей стали экспериментировать с узорами на своем теле. Сначала это были довольно робкие попытки, и тату старались делать там, где их можно было легко скрыть, а потом они переместились уже и на видные места. Теперь татуировки полностью интегрировались в нашу культуру и стали отличным способом самовыражения.

Очки без диоптрий

Если бы кто-то лет 10 назад сказал нам, что скоро люди будут с радостью носить очки, а не искать им какую-то альтернативу, то мы бы, наверное, посмеялись. Внезапно очки из обычного девайса для коррекции зрения превратились в стильный аксессуар, который носят многие модники и модницы. Некоторые люди даже с идеальным зрением теперь надевают очки без диоптрий исключительно ради того, чтобы дополнить свой образ. И судя по всему, этот неоднозначный тренд прочно вошел в нашу жизнь.

Носки как аксессуар

Долгое время носки были такой вещью, которую не рекомендовалось демонстрировать. И вдруг где-то в середине 2000-х появился новый тренд — яркие носки, которые нужно показывать, а не скрывать. Эта тенденция многим пришлась по вкусу, и сегодня длинные носки самых разных цветов красуются на ногах миллионов людей. Их можно носить с короткими юбками или платьями, с кроссовками и даже сандалиями.

Смоки айс

Да, сегодня смоки айс — это один из вариантов классического макияжа, но изначально он был элементом протестной культуры: стиль гранж, готика, бунтари и все такое. Темная дымка вокруг глаз была своеобразным вызовом всем, кто предпочитал тени привычных цветов, нанесенные тонким слоем. Но довольно быстро этот тренд прижился и стал одним из наиболее популярных вариантов макияжа глаз.

Резиновые шлепанцы

Никто не будет спорить с тем, что шлепанцы — это удобная обувь. Но мало кому пришло бы в голову, что в какой-то момент они станут непременным атрибутом гардеробов модниц. Раньше мы носили шлепки на пляже или на даче, а теперь они красуются на подиумах и на ногах ведущих трендсеттеров.