Как правильно сочетать колготки с обувью и одеждой (Некоторые правила давно устарели)

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Первые колготки в том виде, к которому мы привыкли, появились в США в 1960-х годах. Это изобретение удачно совпало с расцветом моды на мини-юбки. До этого девушкам приходилось носить чулки, и короткие наряды предательски выставляли напоказ подвязки. Теперь колготки — неотъемлемый элемент гардероба, но дизайнеры, блогеры и простые потребители все равно спорят о том, как правильно их носить и нужно ли носить вообще.

Вы могли заметить, что модели и манекены в магазинах часто демонстрируют наряды без колготок. Поэтому жителям холодных регионов приходится самим подбирать подходящую пару. Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие законы диктуют нам колготки и есть ли запреты в их ношении.

Жестких ограничений в носке колготок сейчас действительно очень мало, ведь модные правила меняются каждый сезон, поэтому вы можете смело экспериментировать. Однако, чтобы ваш вид был опрятным и ухоженным, стоит знать о некоторых нюансах, закономерностях и модных табу. Выбирая колготки, стоит ориентироваться на несколько условий: Обстановка и принятый для нее стиль одежды (офисная работа, формальная или неформальная вечеринка, прогулка по городу и т. д.).

Ваш возраст.

Модные тенденции и то, что нравится лично вам.

Погода.

Общие правила

Несмотря на эпоху экспериментов в одежде, лучше придерживаться правила: чем плотнее колготки, тем плотнее должна быть одежда и массивнее обувь. Тонкие хлопчатобумажные и синтетические материалы сочетайте с колготками плотностью до 40 DEN: изделия до 20 DEN считаются тонкими, а до 40 — демисезонными. Более теплые варианты будут гармонировать с юбками и платьями из трикотажа, шерсти, денима. Но помните, что плотные модели не сочетаются с деловым костюмом. Не пытайтесь сэкономить на качестве колготок. Дешевые изделия быстрее рвутся и растягиваются, образуя непривлекательные складки. Кроме того, в дешевых тонких моделях естественных оттенков часто цвет распределяется неравномерно.

Вычеркните из списка покупок колготки с эффектом загара и варианты с блестящим отливом. Не забывайте о погоде за окном. Если на улице жарко, то колготки не нужны. Если же вы по каким-то причинам стесняетесь, надевайте брюки или длинную юбку. В холодное время года прозрачный капрон не прибавит вам шарма, к тому же вы можете простудиться. Если на улице вы планируете быть не более пары минут — добежать от дома до машины, от машины до работы и т. д. — можете позволить себе надеть колготки плотностью 20 DEN. Если ранней осенью или поздней весной на улице пригревает солнце и не так уж холодно, не надевайте плотные черные колготки.

Никогда не носите колготки с носками, надетыми поверх них (только если вы не надеваете носок для тепла и целостности колготок в сапоги или закрытые ботинки). Белые колготки довольно часто можно увидеть на модных показах, но в повседневности их сложно сочетать с остальной одеждой и у многих они ассоциируются с нарядами маленьких девочек.

Сочетание с обувью

Как ни странно, но колготки и открытая обувь — это не табу. Самое главное, соблюдать несколько условий: Обувь должна быть на каблуке.

Колготки должны быть не телесного цвета.

На пальцах не должны быть видны швы или уплотненный мысок.

Колготки должны быть не слишком прозрачными, сверхутепленный «зимний» вариант тоже не подойдет. Сочетая открытые босоножки и колготки, можно создать неформально-гранжевый образ или, наоборот, вечерне-коктейльный наряд. Они не обязательно должны быть идентичными по цвету.

Колготки любой плотности не рекомендуется носить с легкой обувью без каблука: балетками, мокасинами, сандалиями. Однако сочетанию с кроссовками и кедами все больше модниц говорит «да» — получается современный образ в стиле casual. Плотные колготки также хорошо сочетаются с закрытой массивной обувью: ботильонами, сапогами, ботинками.

Долгое время считалось, что обувь должна быть обязательно темнее колготок. Но сейчас смелые и дерзкие дизайнеры наплевали на это правило, а за ними и все остальные. Но все же в некоторых случаях о цветовом сочетании придется позаботиться: колготки и обувь одного цвета могут сделать ваш образ нелепым. Зато черные модели и черная обувь сочетаются неплохо и делают ноги визуально длиннее.

Базовые цвета

О том, можно или нельзя вообще носить телесные колготки, уже давно спорят фешен-блогеры и стилисты. Многие девушки согласятся, что телесный — это отличный вариант для офиса. Самое главное — помнить, что прозрачные колготки призваны создать впечатление, что на ваших ногах ничего нет. Все остальные, наоборот, должны показать, что ваши ноги не голые. Поэтому выбирайте не блестящие, а пудровые оттенки, максимально сочетающиеся с вашим тоном кожи. Перед покупкой новой пары изучите фотографии на упаковке и сайте производителя или воспользуйтесь таблицами цветов. Кроме как на работу или деловые встречи, телесные колготки лучше никуда не надевать. Черные колготки — очень капризный элемент гардероба. С одной стороны, они кажутся универсальными и подходят чуть ли не к любой одежде. С другой стороны, они могут выделяться на фоне вашего светлого платья и сделать весь наряд агрессивным. Плотные черные колготки дополнят повседневный стиль, а вот тонкий черный капрон способен испортить ваш образ на деловой встрече или праздничном мероприятии. Вместо черного для офисного дресс-кода выберите интересные, но не вызывающие цвета: графитовый, антрацит (цвет мокрого асфальта), мокко. Их можно сочетать и с темными, и со светлыми вещами. Тонкие колготки не будут перегружать образ, просто будет понятно, что ваши ноги не голые.

Цветные и «фантазийные» колготки

Цветные колготки всегда добавляют образу неформальный оттенок, поэтому учтите обстановку, для которой выбираете наряд. Правильно сочетать разноцветные модели с другой одеждой бывает сложно. Если вы сомневаетесь в своем решении, соблюдайте простые правила: используйте не более 3–4 цветов и сочетайте теплые оттенки с теплыми, а холодные — с холодными.

Телесные колготки с узорами лучше не покупать. В реальности рисунок по всей их длине создаст впечатление, что ваши ноги покрыты синяками и ссадинами. Появившиеся недавно телесные колготки с имитацией татуировки смотрятся очень эффектно, если выбрать рисунок правильных пропорций. Так называемые «фантазийные» колготки — с рисунками и орнаментами — сочетайте только с однотонной одеждой. Идеальный вариант принта — это горох: смотрится интересно и не вызывающе.

Колготки в сеточку или со швом сзади нужны для создания по-настоящему элегантных образов. Ни в коем случае не надевайте их с мини-юбкой, откровенным платьем, открытой или чересчур массивной обувью.

Колготки и длина юбки

Тонкие колготки с мини-юбкой и короткой курткой в прохладную погоду смотрятся очень печально — окружающие не восторгаются вашей закалкой, а начинают переживать за ваше здоровье. В холодные сезоны колготки и короткую юбку сочетайте с длинным пальто, а в помещении накиньте удлиненный кардиган, тем более многослойность до сих пор в тренде.