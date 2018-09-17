Как правильно сочетать колготки с обувью и одеждой (Некоторые правила давно устарели)
Первые колготки в том виде, к которому мы привыкли, появились в США в 1960-х годах. Это изобретение удачно совпало с расцветом моды на мини-юбки. До этого девушкам приходилось носить чулки, и короткие наряды предательски выставляли напоказ подвязки.
Теперь колготки — неотъемлемый элемент гардероба, но дизайнеры, блогеры и простые потребители все равно спорят о том, как правильно их носить и нужно ли носить вообще.
Вы могли заметить, что модели и манекены в магазинах часто демонстрируют наряды без колготок. Поэтому жителям холодных регионов приходится самим подбирать подходящую пару.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие законы диктуют нам колготки и есть ли запреты в их ношении.
Жестких ограничений в носке колготок сейчас действительно очень мало, ведь модные правила меняются каждый сезон, поэтому вы можете смело экспериментировать. Однако, чтобы ваш вид был опрятным и ухоженным, стоит знать о некоторых нюансах, закономерностях и модных табу.
Выбирая колготки, стоит ориентироваться на несколько условий:
- Обстановка и принятый для нее стиль одежды (офисная работа, формальная или неформальная вечеринка, прогулка по городу и т. д.).
- Ваш возраст.
- Модные тенденции и то, что нравится лично вам.
- Погода.
Общие правила
Несмотря на эпоху экспериментов в одежде, лучше придерживаться правила: чем плотнее колготки, тем плотнее должна быть одежда и массивнее обувь. Тонкие хлопчатобумажные и синтетические материалы сочетайте с колготками плотностью до 40 DEN: изделия до 20 DEN считаются тонкими, а до 40 — демисезонными. Более теплые варианты будут гармонировать с юбками и платьями из трикотажа, шерсти, денима. Но помните, что плотные модели не сочетаются с деловым костюмом.
Не пытайтесь сэкономить на качестве колготок. Дешевые изделия быстрее рвутся и растягиваются, образуя непривлекательные складки. Кроме того, в дешевых тонких моделях естественных оттенков часто цвет распределяется неравномерно.
Вычеркните из списка покупок колготки с эффектом загара и варианты с блестящим отливом.
Не забывайте о погоде за окном. Если на улице жарко, то колготки не нужны. Если же вы по каким-то причинам стесняетесь, надевайте брюки или длинную юбку.
В холодное время года прозрачный капрон не прибавит вам шарма, к тому же вы можете простудиться. Если на улице вы планируете быть не более пары минут — добежать от дома до машины, от машины до работы и т. д. — можете позволить себе надеть колготки плотностью 20 DEN. Если ранней осенью или поздней весной на улице пригревает солнце и не так уж холодно, не надевайте плотные черные колготки.
Никогда не носите колготки с носками, надетыми поверх них (только если вы не надеваете носок для тепла и целостности колготок в сапоги или закрытые ботинки).
Белые колготки довольно часто можно увидеть на модных показах, но в повседневности их сложно сочетать с остальной одеждой и у многих они ассоциируются с нарядами маленьких девочек.
Сочетание с обувью
Как ни странно, но колготки и открытая обувь — это не табу. Самое главное, соблюдать несколько условий:
- Обувь должна быть на каблуке.
- Колготки должны быть не телесного цвета.
- На пальцах не должны быть видны швы или уплотненный мысок.
- Колготки должны быть не слишком прозрачными, сверхутепленный «зимний» вариант тоже не подойдет.
Сочетая открытые босоножки и колготки, можно создать неформально-гранжевый образ или, наоборот, вечерне-коктейльный наряд. Они не обязательно должны быть идентичными по цвету.
Колготки любой плотности не рекомендуется носить с легкой обувью без каблука: балетками, мокасинами, сандалиями. Однако сочетанию с кроссовками и кедами все больше модниц говорит «да» — получается современный образ в стиле casual. Плотные колготки также хорошо сочетаются с закрытой массивной обувью: ботильонами, сапогами, ботинками.
Долгое время считалось, что обувь должна быть обязательно темнее колготок. Но сейчас смелые и дерзкие дизайнеры наплевали на это правило, а за ними и все остальные. Но все же в некоторых случаях о цветовом сочетании придется позаботиться: колготки и обувь одного цвета могут сделать ваш образ нелепым. Зато черные модели и черная обувь сочетаются неплохо и делают ноги визуально длиннее.
Базовые цвета
О том, можно или нельзя вообще носить телесные колготки, уже давно спорят фешен-блогеры и стилисты. Многие девушки согласятся, что телесный — это отличный вариант для офиса. Самое главное — помнить, что прозрачные колготки призваны создать впечатление, что на ваших ногах ничего нет. Все остальные, наоборот, должны показать, что ваши ноги не голые. Поэтому выбирайте не блестящие, а пудровые оттенки, максимально сочетающиеся с вашим тоном кожи. Перед покупкой новой пары изучите фотографии на упаковке и сайте производителя или воспользуйтесь таблицами цветов. Кроме как на работу или деловые встречи, телесные колготки лучше никуда не надевать.
Черные колготки — очень капризный элемент гардероба. С одной стороны, они кажутся универсальными и подходят чуть ли не к любой одежде. С другой стороны, они могут выделяться на фоне вашего светлого платья и сделать весь наряд агрессивным. Плотные черные колготки дополнят повседневный стиль, а вот тонкий черный капрон способен испортить ваш образ на деловой встрече или праздничном мероприятии.
Вместо черного для офисного дресс-кода выберите интересные, но не вызывающие цвета: графитовый, антрацит (цвет мокрого асфальта), мокко. Их можно сочетать и с темными, и со светлыми вещами. Тонкие колготки не будут перегружать образ, просто будет понятно, что ваши ноги не голые.
Цветные и «фантазийные» колготки
Цветные колготки всегда добавляют образу неформальный оттенок, поэтому учтите обстановку, для которой выбираете наряд. Правильно сочетать разноцветные модели с другой одеждой бывает сложно. Если вы сомневаетесь в своем решении, соблюдайте простые правила: используйте не более 3–4 цветов и сочетайте теплые оттенки с теплыми, а холодные — с холодными.
Телесные колготки с узорами лучше не покупать. В реальности рисунок по всей их длине создаст впечатление, что ваши ноги покрыты синяками и ссадинами. Появившиеся недавно телесные колготки с имитацией татуировки смотрятся очень эффектно, если выбрать рисунок правильных пропорций.
Так называемые «фантазийные» колготки — с рисунками и орнаментами — сочетайте только с однотонной одеждой. Идеальный вариант принта — это горох: смотрится интересно и не вызывающе.
Колготки в сеточку или со швом сзади нужны для создания по-настоящему элегантных образов. Ни в коем случае не надевайте их с мини-юбкой, откровенным платьем, открытой или чересчур массивной обувью.
Колготки и длина юбки
Тонкие колготки с мини-юбкой и короткой курткой в прохладную погоду смотрятся очень печально — окружающие не восторгаются вашей закалкой, а начинают переживать за ваше здоровье. В холодные сезоны колготки и короткую юбку сочетайте с длинным пальто, а в помещении накиньте удлиненный кардиган, тем более многослойность до сих пор в тренде.
Какие колготки вы предпочитаете? Есть ли у вас личные модные табу насчет правильного сочетания колготок с обувью и одеждой?