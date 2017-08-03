15 скульптур, которые обнажают нашу чертову современность

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Хоть наука и движет время вперед, все изменения отражает именно искусство. AdMe.ru нашел 15 скульптур, которые показывают метаморфозы человечества XXI века.

Нам трудно слиться с природой

Назар Билык (Nazar Bilyk), «Дождь».

Потому что мы потеряны в этом каменном мире

Исаак Кордал (Isaac Cordal).

И боимся быть уникальными

Роджер Ройтиманн (Roger Reutimann), Reutimann studios.

Из-за общественного мнения

Бьянко Шок, «Мойщик эго» (Bianco Shock, «Ego Washer»).

Мы держим себя в строгих рамках

Селесте Роберто (Celeste Roberto).

Не взирая на внутреннюю мощь

Марио Ираррасабаль (Mario Irarrázabal), «Рождение человека», или «Рука Пунта-дель-Эсте» (Уругвай).

Оберегая существ в своей голове

Ясам Сасмазер (Yasam Sasmazer).

Мы восхваляем новые иконы

Новые стандарты красоты

Ли Бен Хо (Lee Byung Ho).

Хотя не все, что красиво снаружи, красиво на деле

Брук ДиДонато (Brooke DiDonato).

Нужно просто взглянуть на все с широко раскрытыми глазами

Мирча Роман (Mircea Roman), Тимишоара (Румыния).

Без страхов

Музей Гуггенхейма, Бильбао (Испания).

C позитивным настроем

Джоанна Аллен (Joanna Allen).

И с иронией

Фернандо Ботеро (Fernando Botero), Мадрид (Испания).

Ведь все не так плохо

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