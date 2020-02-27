15 секретов, которые создатели рекламных роликов предпочли бы не рассказывать зрителям

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Мы давно научились отделять зерна от плевел и не верить вербальным рекламным обещаниям. Однако визуальные образы продолжают работать как надо: видя на экране свежеприготовленный гамбургер, мы чувствуем голод, пар от кружки кофе заставляет представить кофейный аромат, а шикарные волосы девушки из рекламы шампуня вызывают зависть.

Мы в AdMe.ru собрали самые популярные рекламные уловки, которым верят даже завзятые скептики.

Добросовестные сети фастфуда снимают в рекламе настоящие гамбургеры, но...

...Они отличаются от тех, что мы можем получить в ресторане. Их просто правильно «собирают». «Биг Мак» для фотосессии McDonald’s готовят прямо в студии из тех же самых продуктов, что и обычный сэндвич в заведении. Секрет в том, что ингредиенты выкладывают так, чтобы все их было видно. Для этого булочки сдвигают немного назад. Если нужно, добавляют кетчуп и оплавляют уголки сыра. Фуд-стилист Мэри Валентин утверждает, что использовать несъедобные субстанции для рекламных фото еды — устаревшая и неэтичная практика. Все больше людей склонны требовать, чтобы их блюдо выглядело так же, как на картинке.

Для фотографий фастфуда используются недоготовленные продукты

Фуд-стилист Элли Стерн говорит, что предпочитает использовать недожаренные котлеты в рекламе гамбургеров. Так они выглядят пышнее.

Пену для кофе делают с помощью аквариумного фильтра

Наверняка многие слышали, что пену для напитков в рекламе делают из несъедобных вещей — моющего средства для посуды или стирального порошка. Неизвестно, насколько это популярная практика, но для роликов, в которых актеру приходится делать глоток кофе, такое явно не подходит. В подобных случаях пену делают с помощью растворимого кофе, пищевого пенообразователя и аквариумного фильтра. Затем с помощью шприца лишние пузырьки лопают или объединяют друг с другом. Кропотливая работа!

Чай подкрашивают с помощью пищевого красителя, а «заваривают» его в спирте

Сухой чай помещают в кипяток и добавляют туда пищевой краситель насыщенных красно-коричневых тонов. Затем чайные листочки сушат феном и снова помещают в жидкость, только на сей раз уже не в воду, а в спирт. В нем чаинки быстрее избавляются от красителя, что создает эффект заваривания. Красивый танец-вихрь в чайнике или стакане делают с помощью специального пропеллера на дне посуды.

Вода в кастрюле на самом деле не кипит

Если бы в рекламе быстрых супов, лапши или макарон использовали настоящий кипяток, камера бы запотела. Может потребоваться много дублей, а вода выкипает, к тому же существует опасность обжечься. Поэтому «кипящую» воду в рекламе создают с помощью компрессора, который через трубочки, подсоединенные к дну кастрюли, качает в нее воздух.

Пар от тарелки с едой делается с помощью дым-машины

У тарелки срезается дно. Затем то, что от нее осталось, помещается на пластиковый «пьедестал» с дырочками, внутри которого находится дым-машина. Внутрь тарелки выкладывается еда. Дым подается удаленно, а его количество можно регулировать.

В пельмени для рекламных съемок не кладут мясо

Мясной фарш просвечивает сквозь тесто, придавая пельменям непривлекательный зеленоватый оттенок, поэтому вместо мяса туда кладут несъедобную субстанцию, которую подкрашивают йодом или солидолом.

Чтобы бутылка казалась запотевшей, ее обрызгивают дезодорантом

С помощью пульверизатора с глицерином добавляют «конденсат». Также иногда используют искусственный лед. Чтобы снять эффектное открывание бутылки, ее закрепляют на штативе, так как для крупного плана она должна быть неподвижной. Если дубль оказался неудачным — ничего страшного, крышку вернут на место с помощью укупоривателя бутылок. В рекламе пива, как правило, важно показать пену. Учитывая тренд на естественность, химикаты в пиво стараются не класть, а взбивают пену с помощью щепотки соли и коктейльного миксера или обычной ложки.

Снимать рекламные ролики помогают специальные роботы

Они умеют наливать напитки.

Красиво собирать многослойные сэндвичи и десерты.

Эффектно разбрызгивать горчицу, кетчуп, молоко и другие жидкости.

А также распылять краску и делать многое другое.

В рекламе шампуней красивое движение волос создается с помощью хромакея и человека в зеленом трико

Специальными палочками они приподнимают волосы модели, а с помощью обруча создают эффект пружинящих при ходьбе волос.

Длинные волосы часто бывают ненастоящими

Красивые длинные волосы в рекламе, скорее всего, искусственные. Распространенный прием — показать девушку, которая лежит, распустив блестящие локоны. Но обычно они ей не принадлежат. Также нам никогда не добиться такого глянцевого блеска, как у девушек из рекламы шампуня, потому что дело вовсе не в нем, а в правильном освещении и зеркалах. Для создания объема, который непременно обретут волосы, вымытые рекламируемым шампунем, под шевелюру крепят шарики из пенопласта.

Животных на репетициях заменяют «дублеры»

Животных в рекламе снимать сложно. Существуют специальные агентства, которые занимаются кастингом питомцев для съемок. Обычно на съемки выделяется животное-дублер, а все репетиции проводятся без участия четвероногих актеров — их заменяет игрушка или манекен.

Чтобы кошка побежала в нужном направлении, используют ее переноску

Заставить кошку выполнять команды — задача практически невыполнимая. Чаще прибегают к хитрости. Например, чтобы кошка побежала в нужном направлении (в сторону миски с кормом), за миской ставят ее переноску. Кошка видит безопасное место — «домик» — и бежит к нему.

В рекламе автомобилей используют автомобиль-каскадер Blackbird, а экстерьер и интерьер дорисовывают на компьютере

С помощью компьютерных настроек автомобилю Blackbird можно придать любые технические характеристики. Колесную базу можно сделать короче или длиннее, увеличить или уменьшить клиренс, поставить колеса практически любого диаметра.

Девушки, лежащие в ванне, остаются сухими

Съемки рекламного ролика могут занять несколько часов. Если актрису раздеть и положить в настоящую ванну, она замерзнет. К тому же распаренная кожа будет выглядеть не так привлекательно, а от пара запотеет камера. Поэтому воды в ванне нет. Актриса оголяет только плечи, все остальное герметично упаковывают в пластиковую пленку. В ванну стелют что-нибудь мягкое, а сверху девушку накрывают белой тканью. После этого ванну заполняют пеной с помощью такой же машины, какой пользуются на пенных вечеринках.

Как вы считаете, оправдано ли в рекламе использование подобных трюков, которые призваны вызывать у нас, зрителей, нужные эмоции, или вам ближе тренд на естественность? Где та грань, которую нельзя пересекать, создавая визуальный образ того или иного товара?