15 российских брендов, которые ошибочно принимают за иностранные

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Техника, одежда и косметика известных торговых марок, которую можно купить в России, часто скрывается за иностранным именем. Но немногие покупатели догадываются, что красивые зарубежные названия на самом деле были придуманы российскими предпринимателями. И эти бренды стали известны не только в нашей стране, но и в мире.

Мы в AdMe.ru попытаемся рассекретить историю происхождения популярных в России брендов, которые можно легко принять за иностранные.

1. Carlo Pazolini

Бренд с мелодичным итальянским названием был создан в 1991 году инженером-автомобилестроителем Ильей Резником. Сначала предприниматель импортировал обувь из Италии, но вскоре к импорту были добавлены изделия собственного производства. Бизнесмен запустил производство обуви под брендом Carlo Pazolini в поселке Тучково Московской области, но в 2005 году местную фабрику пришлось перенести в Китай. Сегодня российская обувь с итальянским названием успешно покоряет мировые столицы моды. За последние 10 лет было открыто почти 50 магазинов Carlo Pazolini на территории США и Европы. Продукция бренда пользуется спросом, ведь даже у светской львицы Пэрис Хилтон есть несколько пар туфель от Carlo Pazolini.

2. Gloria Jeans

В Советском Союзе, где слово «бренд» не было знакомо никому, в 1988 году был создан кооператив Gloria Jeans. Изначально компания специализировалась на производстве детской, подростковой и молодежной одежды. И за 30 лет существования так и не поменяла свою концепцию.

Сегодня магазины Gloria Jeans расположены не только на территории России, но и Украины, Беларуси, Грузии. При этом большая часть производственных мощностей находится в Китае. Ежегодно в рекламных кампаниях Gloria Jeans принимают участие популярные российские знаменитости, в числе которых Катя Варнава, Алла Михеева, Ольга Бузова.

3. Zarina

Бренд Zarina неразрывно связан с ленинградской фабрикой «Первомайская заря», которая занималась пошивом женской одежды еще с 1960-х годов. В середине 1990-х появилась первая продукция под маркой «Зарина», а чуть позже, при смене собственников фабрики, было переписано название бренда с кириллицы на латиницу. А это значит, что, вопреки распространенному мнению, бренды Zara и Zarina никак не связаны между собой.

4. Vitek

В конце 1990-х году российский предприниматель зарегистрировал в Австрии торговую марку Vitek Austria. Название бренда было выбрано не просто так, а с целью создать у потребителей образ иностранной компании. К слову, эта задумка оказалось успешной. Но в 2003 году намек на австрийское «гражданство» из названия исчез, и марка стала называться просто Vitek. Сегодня 95 % продукции под этим брендом производится в Китае, а остальные 5 % — в Турции.

5. Erich Krause

Бренд Erich Krause был разработан в 1994 году в России. Идея использования немецких имен в названии марки была основана на вере российских потребителей в особую надежность канцтоваров из Германии. Сегодня продукция в основном производится в Юго-Восточной Азии и продается преимущественно в России.

6. Scarlett

Продажи «английской» бытовой техники под маркой Scarlett England начались в 1996 году, а российское подданство ее владельцев тщательно скрывалось. Название придумали с расчетом на то, что покупательницами продукции будут женщины, которые обожают главную героиню фильма «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хару. А британское «происхождение» выбрали потому, что у россиян не было предвзятого отношения к товарам из Англии, в отличие, например, от китайских. Хотя основное производство этой техники находилось именно в Поднебесной. Отличный маркетинговый ход!

7. LOVE REPUBLIC

Как и бренд Zarina, торговая марка LOVE REPUBLIC тоже является российской и принадлежит компании «Мэлон Фэшн Груп» из Санкт-Петербурга. При этом в рекламных кампаниях бренда принимают участие модели первой величины: Алессандра Амбросио, Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк.

8. Befree

Еще один бренд в портфеле петербургской компании «Мэлон Фэшн Груп» — молодежная одежда под торговой маркой Befree. Первые рекламные акции для данного бренда были с участием знаменитых российских мужчин. Новые магазины женской одежды в 2008 году, к удивлению покупательниц, продвигали Андрей Аршавин, братья Запашные и Гоша Куценко.

9. O’STIN

История бренда O’STIN начинается в 2003 году. Первый магазин под этой торговой маркой открыли совладельцы «Спортмастера» в Екатеринбурге. Продукция компании оказалась настолько популярной, что сегодня насчитывают более 700 магазинов O’STIN в 5 странах.

10. Bork

Бренд Bork относится к российской компании «Технопарк», которой после обращения европейских коллег пришлось даже отказаться от надписи Bork Germany на продукции.

11. Rolsen

Rolsen — торговая марка, созданная в 1995 году в России. Сегодня Rolsen входит в десятку крупнейших в мире производителей телевизоров.

12. Organic Shop

Владельцем и основателем бренда Organic Shop является предприниматель из России. В 2003 году была создана линейка бюджетной косметики «Рецепты бабушки Агафьи». А в 2008 году был запущен бренд Natura Siberica и появились торговые марки Planeta Organica и Organic Shop.

13. ESTEL Professional

Линия профессиональной косметики для парикмахеров ESTEL появилась в 2005 в Санкт-Петербурге. Чтобы сделать продукцию востребованной, компания «Юникосметик», которой принадлежит бренд ESTEL, организовывала мастер-классы для парикмахеров и студентов профессиональных колледжей. Такой способ продвижения оказался успешным, ведь сейчас компания производит в год 100 млн единиц продуктов, востребованных не только в России, но и в соседних странах.

14. SELA

Компанию SELA основали в начале 1990-х, но первый магазин открылся лишь в 1997 году в Санкт-Петербурге. Тогда многие российские покупатели приняли его за иностранный, что повысило доверие к бренду.

15. MIXIT

Известная сегодня торговая марка косметики MIXIT была запущена всего 5 лет назад — в 2014 году. Бренд продвигали с помощью инстаграма, а в рекламных кампаниях принимали участие известные российские женщины и блогеры: Ксения Бородина, Елена Летучая, Гоар Аветисян и даже Ксения Собчак. Популярность компании все еще растет, ведь ежегодно на рекламу бренд выделяет огромные средства. Так, например, в 2018 году на продвижение MIXIT было потрачено почти 0,5 млрд рублей.