15 родных нашему сердцу вещей, которые горячо полюбились иностранцам (Правда, на свой лад)

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Меньше всего до боли знакомые авоськи, граненые стаканы и неваляшки ассоциируются у нас с западным словом «дизайн», не так ли? Мы совсем не привыкли думать, что такие простые советские вещи могут иметь свой стиль и хоть какое-то отношение к модным веяниям. А вот автор книги «Сделано в России: Невоспетые символы советского дизайна» (Made in Russia: Unsung Icons of Soviet Design) Михаил Идов не только подумал, но и открыл западному миру близкие русскому человеку предметы быта. Книгу высоко оценили, ведь она действительно смогла удивить многих иностранных читателей.

AdMe.ru дополнил этот список наиболее ярких вещей, на которых «Совьет Ррраша» смело может ставить штамп.

1. Олимпийский мишка

Выбор пал на медведя как символ Олимпийских игр не только в связи с «русскостью» его образа, но и потому, что он обладает упорством, силой, выносливостью и смелостью — качествами, присущими настоящему спортсмену. Мировую же славу Misha обрел, проплыв над головами тысяч болельщиков во время летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Когда детский хор исполнял «До свиданья, наш ласковый Миша», на стадионе, пожалуй, не осталось человека, который бы не прослезился.

2. Граненый стакан

Удобный, вмещающий ровно 250 мл стакан высокой прочности стал настоящим шедевром советского быта. Впервые выпущенный в массовое производство в 1943 году, он моментально полюбился миллионам жителей. История создания граненого стакана имеет несколько вариантов, в том числе есть популярная версия, что появлением этой символичной посуды мы обязаны Вере Мухиной — той самой, что подарила нам «Рабочего и колхозницу».

3. Belka & Strelka

«Космических собак» Белку и Стрелку за рубежом не только знают, но и любят, о них пишут в книгах для детей и взрослых, создают арт-образы, а самые ярые фанаты космоса даже носят их изображения в качестве татуировок.

4. Неваляшка

Эта классическая советская игрушка всегда умудрялась держаться прямо благодаря таинственному самостабилизирующемуся механизму внутри. Кто помнит, как нежно она тренькала, когда переваливалась из стороны в сторону? Познакомившись с этим чудом советского детства, некоторые иностранцы захотели обзавестись настоящей винтажной Nevalyashka. Ну а у кого-то появились игрушки с более современным дизайном и более выговариваемым названием — Roly Poly Doll.

5. Кириллица и пропаганда

Несмотря на то что некоторые из нас воспринимают бренд Гоши Рубчинского с изрядной долей иронии, отношение к подобным коллекциям за границей гораздо более уважительное. Что вполне понятно, если задуматься о том, что у иностранцев совсем другая культура, видение и понятие экзотики. Целая группа дизайнеров из стран бывшего СССР обращается к тому, с чем было связано их детство и юность. Элементы пропаганды — цвета, графика, шрифты, сама кириллица, в конце концов, — вплетаются в дизайн одежды, делая ее как минимум необычной. «Лично я глубоко люблю художественное наследие Советского Союза, его сила и посыл очень вдохновляют, — говорит Юлия Ефимчук. — Многие дизайнеры сейчас уходят глубоко в историю. Сложно судить, у кого это лучше получается».

6. Советское одеяло

Эстонский дизайнер Марит Иллисон (Marit Ilison) вывел на мировые подиумы ни больше ни меньше, а бабушкины одеяла, украшенные бисером и стеклярусом (что, впрочем, ничего принципиально в них не изменило). Пока русская аудитория смеялась и возмущалась такой халтурой, западная внимательно оценивала историчность и культурную подоплеку новой линии одежды.

7. Oversize и рабочая униформа

Последние несколько сезонов одежда oversize не выходит из линеек ведущих коллекций. Однако в свое время в Советском Союзе она была весьма популярной, и причиной тому было, конечно, не дизайнерское чувство стиля, а высокий спрос и ограниченное количество размеров на рынке. Иногда такие вещи покупались в целях экономии — «на вырост». Дизайнер Ираклий Русадзе (Irakli Rusadze), активно использующий эти элементы, заимствовал их из семейных архивных фотографий и даже считает, что в этом есть что-то очень грузинское. Как и oversize, униформа не впервые появляется на подиумах. Был период, когда такая одежда составляла основную часть текстильного производства, историки костюмов и моды говорят о ее колоссальном свойстве уравнивать и стирать ощущение собственной индивидуальности. Эту идею и пытаются отразить в своих работах экспериментирующие дизайнеры.

8. «Домашний цветочек»

Французский бренд Vetements, безусловно, отличается дерзостью и претендует на ультрасовременность, но ни один «постсоветский» человек не сможет сдержать чувства ностальгии (да и шока, что уж тут), увидев, как современная мода обошлась с бабушкиным цветастым халатом. Родная расцветка предмета домашнего быта теперь вписывается в атмосферу зарубежных ночных клубов и модных тусовок. Любопытно, не положила ли этому начало госпожа Нина Хрущева, посетив Вену в 1961 году?

9. Автопром

Лаконичная и стильная реклама автомобилей Made in USSR распространялась в странах Европы, вызывая неподдельный интерес за рубежом. Большее предпочтение отдавали «Москвичам» и «Нивам» — самым успешным автомобилям по заграничным продажам.

10. Вязание

Разумеется, вязание широко известно по всему миру и его техник существует великое множество. Однако современные культурологи и профессионалы в сфере моды подчеркивают, что вязание сыграло совершенно особую роль в советский период. Для хозяйки умение вязать было практически равнозначно умению готовить. Пряжу было проще достать, чем ткань, так что советские рукодельницы вязали не только шарфы и варежки для детей, но и полноценную одежду для всей семьи. Характерный стиль и ностальгические модели сейчас можно встретить в коллекциях ведущих брендов: JW Anderson, LOEWE, Sonia Rykiel, Dolce & Gabbana, Saint Laurent и т. д.

12. Часы «Ракета»

«Ракета», «Слава», «Электроника», «Победа» — легендарные часы советского производства, до сих пор исправно служащие своим владельцам. Эти и другие модели хорошо знакомы западным коллекционерам и любителям винтажа.

13. Фотоаппараты «Ломо»

Этому иконическому фотоаппарату удалось оставить яркий след в мировой фотоистории. Вдохновившись моделью японской камеры Cosina CX-2, советские инженеры тщательно продумали свой собственный фотоаппарат, во многом отличавшийся от восточного аналога. Этот проект оказался настолько успешным, что «Ломо» до сих пор имеет множество поклонников по всему миру.

14. Мотоцикл «Урал»

Эти рокочущие тяжеловесные мотоциклы знакомы всем: и жителям мегаполисов, и обитателям глухих деревень. Как и в случае с «Ломо», в основу советской разработки лег иностранный аналог (в данном случае немецкий). Однако на выходе получился простой, надежный и настолько русский мотоцикл, что не было ничего удивительного в его мгновенной популярности по всему СССР.

15. Авоська

Кто бы мог подумать, что простенькая сетчатая сумка, в которой наши мамы и бабушки таскали из магазина продукты, вдруг станет трендовой вещицей у ведущих модных брендов. Согласитесь, вы тоже ощущаете разрыв шаблона, когда видите пафосных моделей или модных блогеров с авоськой. А уж когда узнаешь, что французский бренд Vetements запустил в продажу авоськи стоимостью около 190 тыс. рублей, хочется рассмеяться модельерам в лицо.

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