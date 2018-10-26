15 случаев, когда креативщики выполнили свою работу на 10 из 10

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Всем знакомо выражение «Все гениальное — просто». И потому опытные дизайнеры работают именно над сочетанием простоты и гениальности в своих проектах. В этой статье вы увидите примеры крутого креатива в разных областях: дизайн упаковок, социальная реклама, принты, указатели и многое другое.

AdMe.ru собрал 15 необычных работ, которые придутся по вкусу даже тем, кто уже видел все.

15. Простой и стильный штендер студии йоги

14. Одна из деревянных карт, за которые ее автор получил премию Британского картографического сообщества

13. Дизайнерская обложка романа Джорджа Оруэлла «1984»

12. Пакет из магазина Marvel для тех, кто хочет почувствовать себя героем

11. Когда способен посмотреть на одну и ту же вещь с разных ракурсов, получается нечто интересное

10. Внезапно

9. «Не будь идиотом. Брошенные окурки разжигают огонь» — рекламная кампания пожарной службы Торонто

8. Удобная и стильная ручка для кофе с собой

7. Табличка с надписью «Зеркальные озера»

6. Просто и эффектно

5. Не совсем понятно, как этим пользоваться, но выглядит этот стеллаж очень круто

4. Издалека кажется, что это орнамент какого-то украшения, а на самом деле это храм Галаксия с высоты птичьего полета

3. Все нормально. Она керамическая

2. Гениальный принт: «Кот Шредингера живой (мертвый)»

1. А это не принт, а расписанная маркерами для ткани бейсболка

Расскажите нам, каким видом дизайна вы интересуетесь больше всего: графическим, промышленным, фитодизайном, визажем, может быть, дизайном одежды?