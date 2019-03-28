15 доказательств того, что у рекламщиков отменное чувство юмора

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Многие люди уверены, что реклама способна вызывать только раздражение. Внутри статьи вас ждут примеры, которые докажут обратное: благодаря бесконечной фантазии и доброй щепотке юмора даже самый обычный продукт становится интересным, а информация о серьезных вещах воспринимается легче и позитивнее, если она подается с иронией.

AdMe.ru решил сделать невозможное: переубедить даже самых закоренелых противников рекламы и доказать, что она может быть интересной.

1. Уроки вокала. Для тех, кто не поет с рождения как Бейонсе

2. Сеть зоомагазинов проводит кампанию по пристройке домашних животных и говорит о главном преимуществе питомцев: «Они тебя выслушают»

3. Гибкая зубная щетка

4. Электронные книги: «Величайшие авторы в вашем кармане»

5. Реклама Московского зоопарка: «Не все животные впадают в зимнюю спячку»

6. Реклама мобильного оператора: «Скучно? Получите доступ к неограниченному мобильному трафику»

7. Услуги для малого и среднего бизнеса: «Вашей компании нужна помощь с оцифровкой?»

8. Портал вакансий: «Заплесневели на старой работе?»

9. Препарат для улучшения пищеварения. Когда конфликт в желудке неизбежен

10. Реклама, которая заставляет внимательнее относиться к себе: «Не играйте со своим здоровьем. Проверьте уровень холестерина»

11. Ко Дню защиты детей: «Мир становится намного лучше, когда мы можем воплощать в реальность то, что задумали»

12. Реклама кухонных вытяжек: «Не позволяйте запаху еды стать вашим парфюмом»

13. Реклама мороженого: «Лучший способ успокоиться — заморозить голоса в своей голове»

14. Средство для предотвращения выпадения шерсти у животных: «Им это нравится не больше, чем вам»

15. Реклама магазина «Детский мир» предупреждает родителей о том, что покупка игрушек обойдется дешевле, чем воплощение мечты из подручных средств

А на какую рекламу обычно вы обращаете внимание?