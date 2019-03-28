15 доказательств того, что у рекламщиков отменное чувство юмора
Многие люди уверены, что реклама способна вызывать только раздражение. Внутри статьи вас ждут примеры, которые докажут обратное: благодаря бесконечной фантазии и доброй щепотке юмора даже самый обычный продукт становится интересным, а информация о серьезных вещах воспринимается легче и позитивнее, если она подается с иронией.
AdMe.ru решил сделать невозможное: переубедить даже самых закоренелых противников рекламы и доказать, что она может быть интересной.
1. Уроки вокала. Для тех, кто не поет с рождения как Бейонсе
2. Сеть зоомагазинов проводит кампанию по пристройке домашних животных и говорит о главном преимуществе питомцев: «Они тебя выслушают»
3. Гибкая зубная щетка
4. Электронные книги: «Величайшие авторы в вашем кармане»
5. Реклама Московского зоопарка: «Не все животные впадают в зимнюю спячку»
6. Реклама мобильного оператора: «Скучно? Получите доступ к неограниченному мобильному трафику»
7. Услуги для малого и среднего бизнеса: «Вашей компании нужна помощь с оцифровкой?»
8. Портал вакансий: «Заплесневели на старой работе?»
9. Препарат для улучшения пищеварения. Когда конфликт в желудке неизбежен
10. Реклама, которая заставляет внимательнее относиться к себе: «Не играйте со своим здоровьем. Проверьте уровень холестерина»
11. Ко Дню защиты детей: «Мир становится намного лучше, когда мы можем воплощать в реальность то, что задумали»
12. Реклама кухонных вытяжек: «Не позволяйте запаху еды стать вашим парфюмом»
13. Реклама мороженого: «Лучший способ успокоиться — заморозить голоса в своей голове»
14. Средство для предотвращения выпадения шерсти у животных: «Им это нравится не больше, чем вам»
15. Реклама магазина «Детский мир» предупреждает родителей о том, что покупка игрушек обойдется дешевле, чем воплощение мечты из подручных средств
А на какую рекламу обычно вы обращаете внимание?
Фото на превью adsoftheworld, adsoftheworld