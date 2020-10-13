15 рекламных трюков, создатели которых прыгнули выше головы и завоевали мир

Реклама окружает нас со всех сторон, и компаниям приходится сильно постараться, чтобы мы выделили их из общего потока. Кто-то тратит миллионы, а у кого-то получается без особых затрат обратить на себя внимание.

Мы в AdMe.ru разобрали маркетинговые ходы фирм, которые не побоялись построить рекламную кампанию по-своему.

Белье Skims Ким Кардашьян

Выпускаемые в 9 разных оттенках кожи трусы и лифчики появляются на официальном сайте небольшими партиями, подогревая ажиотаж. Команда Ким использует принцип дефицита Роберта Чалдини, который основан на психологическом эффекте убеждения. Это означает, что чем реже у нас появляется возможность и чем труднее получить продукт, тем более ценным он становится для нас и тем выше вероятность, что его купят, причем быстро.

Психотерапия во время поездки на Taxi Stockholm

В Taxi Stockholm нашли неожиданный ход привлечения клиентов: проводить сеансы психотерапии прямо во время поездки в такси. Клиент может на сайте выбрать себе терапевта, который лично составит ему компанию. Стоимость поездки не увеличивается, а водитель и терапевт обязаны сохранять конфиденциальность. Предложенная в 2014 году услуга оказалась столь удачной для компании, что пользуется спросом по сей день. Совершить традиционную поездку только с водителем по-прежнему возможно.

Хранение вещей в отеле для постоянных клиентов

The Grand Hyatt Melbourne в 2014 году предложил регулярным клиентам услугу «Оставь это в Hyatt» — возможность оставлять свой багаж в отеле до следующего визита. Клиенты возвращаются в отель налегке, их вещи уже ждут их в номере, выстиранные и поглаженные.

Вечеринка-розыгрыш от обувного магазина

Модниц Лос-Анджелеса пригласили на закрытую презентацию туфель Palessi. Все было сделано настолько круто, что обувь разлеталась как горячие пирожки по цене от $ 200 за пару. Все были в шоке, когда оказалось, что такого дизайнера не существует, а вечеринку организовал обувной магазин масс-маркета, чтобы показать, как мало различий между брендами. Покупатели получили деньги обратно, а также оплату за участие в рекламном ролике Payless ShoeSource.

Сверхпрочное стекло «3М»

Компания «3M» в рамках рекламной кампании сверхпрочного стекла Security Glass установила на улицах канадского города стеклянные стенды с купюрами внутри. Предлагалось разбить и забрать деньги. К разочарованию жителей Ванкувера, за время проведения рекламной акции ни одному из них так и не удалось разбогатеть, стекло выдержало все удары.

Вирусный челлендж для продвижения Kylie Cosmetics

Kylie Cosmetics, принадлежащая Кайли Дженнер, привлекла внимание на начальном этапе скандалом, связанным с филлерами для губ. Она долгое время отрицала их использование, объясняя внешний вид удачно подобранным макияжем, а когда уже не удавалось никого убедить, решила использовать это как маркетинговый ход. В соцсетях подростки распространяли «Губной челлендж Кайли Дженнер» (Kylie Jenner Lip Challenge), вирусную игру. Ее первые наборы помад с карандашом для губ были распроданы за 30 секунд.

Изменили дресс-код для увеличения продаж порошка P&G

P&G увеличила рынок продажи порошка на 20 % в 80-х годах. Компания провела исследование совместно с Levi Strauss Jeans и выяснила, что ее целевая аудитория работает по найму и что потребление увеличится, если на работу будут носить не костюмы (которые сдают в химчистку), а повседневную одежду. Сотрудники в повседневной одежде работают намного эффективнее по сравнению с теми, кто скован дресс-кодом и носит костюмы. P&G вводит право ходить в пятницу в повседневной одежде для сотрудников. Благодаря хорошей поддержке прессы, многие крупные компании последовали их примеру и ввели свободный дресс-код по пятницам.

Краска для волос Clairol

Реклама краски для волос Clairol 1957 года впервые строилась на вопросах: «Она делает это... или нет?». Кампания была направлена на то, чтобы подчеркнуть натуральность цвета волос с краской Clairol. Реклама объясняла, что о происхождении цвета волос знает лишь парикмахер, и речь шла о том, красит женщина волосы или нет. Посыл состоял в том, что качество краски Clairol не оставляет шансов определить визуально, крашеные волосы или натуральные. После этой рекламы в водительских правах была отменена обязательная строка с цветом волос. Рекламная кампания получила девятую строчку в списке 100 лучших XX века.

Мэрилин Монро в рекламе фильма «Зуд седьмого года»

Снимок, из-за которого Мэрилин Монро развелась со своим мужем, был рекламным трюком. Платье взлетает вверх вовсе не по причине воздуха из вентиляционной решетки. Ткань поднимал мощный вентилятор, а вокруг актрисы собралось много зевак, которых пригласили специально. Супруг Мэрилин, Джо Ди Маджо, оказался среди толпы, и его привело в ярость улюлюкание собравшихся. Фотография облетела все СМИ мира и принесла успех фильму «Зуд седьмого года» в прокате.

Коробки прокладок без опознавательных знаков от Johnson & Johnson

В 50-х годах прокладки Modess, бренда компании Johnson & Johnson, рекламировали женщины в шикарных вечерних платьях. Сам товар не был показан, а рекламный слоган было сложно разгадать: «Modess... потому что». Прокладки продавались в обычных коробках без опознавательных знаков, дизайн был призван скрыть от окружающих содержимое. В то время стремились всячески избегать указаний на месячные и на то, для чего требовался рекламируемый товар. Кампанию марка продолжала вплоть до 70-х.

Сковорода от Tefal, которую легко мыть

В 1956 году компания Tefal представила новинку — сковороду, на которой можно жарить без масла. Однако, вопреки ожиданиям, интерес к ней оказался невелик. Только когда в рекламе был сделан акцент на том, как сковородка легко отмывается, компания начала продавать 1 млн штук в месяц.

Реклама обручальных колец от De Beers

Крупнейший в истории аукционов бриллиант De Beers Millennium 10,10 карата был продан за $ 32 млн.

В 1938 году, в разгар экономического кризиса, компания De Beers, управляющая южноамериканскими рудниками алмазов, изменила отношение к помолвке. Было решено отказаться от красавиц в шикарных платьях на рекламных плакатах и заменить их черно-белыми плакатами с призывами, обращенными к мужчинам: «Снимает головную боль с 1888 года», «Подумай об этом. Развод дороже», «Нет, твоя жена не платила за эту рекламу (но она сказала нам, какие газеты ты читаешь)». В период с 1939-го по 1979 год оптовые продажи алмазов De Beers выросли с $ 23 млн до $ 2,1 млрд.

Телекинез в публичном месте в стиле фильма ужасов «Кэрри»

Для продвижения ремейка классического фильма ужасов «Кэрри» нью-йоркская компания по вирусному маркетингу Thinkmodo воссоздала сцену фильма в нью-йоркской кофейне. Посетителей заставили подумать, что неконтролируемый телекинез молодой женщины был запущен, когда парень случайно пролил кофе на ее макбук. Видео стало вирусным, получив более 70 млн просмотров на YouTube, получило освещение в СМИ по всему миру и золотую награду в театральной категории Key Art Awards.

«Партизанская» реклама для Puma

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт на летних Олимпийских играх в Пекине сильно расстроил официального спонсора — компанию Nike. Олимпийские спонсоры платят миллионы долларов за рекламу, а комитет жестко следит, чтобы другие избегали использования олимпийской лексики или символики в своей рекламе во время Игр. Сразу после победы в 100-метровом забеге Усэйн снял кроссовки золотого цвета Puma и застыл в своей традиционной победной позе, направив палец прямо на обувь. Puma разместила фотографию кроссовок победителя на своих страницах в социальных сетях, не нарушая правил Международного олимпийского комитета.

Призыв разморозить доллары от WePay

Электронная платежная система WePay была настроена решительно на конкурентную борьбу с PayPal. Основной недостаток PayPal виделся в блокировке счетов пользователей. WePay заморозил несколько сотен долларовых купюр с пометкой «PayPal замораживает ваши счета» в 600-фунтовой глыбе льда. Cоучредитель WePay Рич Аберман доставил ледяное послание на конференцию PayPal и выгрузил его с посылом «Разморозьте свои деньги, переключившись на WePay».