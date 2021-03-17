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15+ работ визажиста, который превращает обычных женщин в голливудских звезд

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Ульяна Старобинская — стилист, визажист и мастер по прическам с 12-летним опытом. Она подарила новый стиль более чем 6 тысячам клиенток. Ульяна мастерски подчеркивает природную красоту женщин и превращает их в настоящих звезд.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на ее работы.

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  • У меня в голове возникает образ Ассоль. Ульяна, великолепная работа! © nesterovahelen / Instagram

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  • Как макияж преобразил эту женщину! Сразу стала выглядеть ухоженной. © nadi_i.86 / Instagram

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Чью трансформацию вы считаете наиболее удачной?

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