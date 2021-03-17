15+ работ визажиста, который превращает обычных женщин в голливудских звезд
Ульяна Старобинская — стилист, визажист и мастер по прическам с 12-летним опытом. Она подарила новый стиль более чем 6 тысячам клиенток. Ульяна мастерски подчеркивает природную красоту женщин и превращает их в настоящих звезд.
Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на ее работы.
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У меня в голове возникает образ Ассоль. Ульяна, великолепная работа! © nesterovahelen / Instagram
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О боги! Этого не может быть! Красотка! © elenamaksimenko58 / Instagram
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Разные люди. © olga_vikt_m_irk / Instagram
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- Как макияж преобразил эту женщину! Сразу стала выглядеть ухоженной. © nadi_i.86 / Instagram
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Вау-у-у! Какая роскошная девушка! © demidovavizazhist / Instagram
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Засветились лицо и глаза. © elilyina / Instagram
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- Ульяна, я опять в шоке. Такая красота! © moshka_elena / Instagram
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Чью трансформацию вы считаете наиболее удачной?
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