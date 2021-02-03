15+ предметов, пользоваться которыми — одно удовольствие. И дело не только в функционале

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Когда люди с нестандартным мышлением берутся за оформление привычных вещей, непременно получается шедевр, который очень хочется заполучить в пользование. Ведь намного приятнее посадить цветы в милые горшки, повесить на дерево необычно яркий скворечник, путешествовать с чемоданом, который взвесит себя сам, и укрыться одеялом, в котором есть карман для любимого питомца.

Мы в AdMe.ru, признаться, тоже любим привычные вещи в крутом оформлении и просто не можем не поделиться ими с вами.

«Спонсор моего душевного здоровья и спокойствия в 2021 году — крошечные суккуленты и кактусы, выглядящие как прически всяких зверюшек, птиц и прочих божьих тварей»

«Посмотрите на эти мерные ложки, которые я купил с рук»

«С этого момента я буду измерять вещи только в гусях».

«Сделал новый скворечник для клиента»

Он заставляет меня мечтать стать птицей. © 9521003 / reddit

Кто знал, что клубника может быть такой милой?

Енот, который может обернуться подушкой. И наоборот

«Магниты „Собери панельку“. Мне за это такую премию дадут»

Этот чемодан способен взвесить себя сам

С таким чехлом на коробку носовых платков и болеть немного приятнее

Компания по производству печенья облегчает его извлечение из упаковки

Интересный факт: эта выемка была идеей изобретателя, который пытался продать ее пекарям, но везде был отвергнут. А спустя несколько лет крупная пекарня внезапно начала использовать эту идею. Тогда изобретатель, который в свое время успел ее запатентовать, подал в суд, выиграл и теперь получает деньги за свое изобретение. © BetaZoupe / reddit

Скамейка на рельсах, чтобы всегда можно было сесть в тени

В дверцу холодильника встроен съемный кувшин для воды, который заполняется автоматически после ее закрывания

«Приобрел новые игральные карты матового черного цвета. Если вы не смотрите прямо на карту, то практически невозможно увидеть, что на ней»

Зубная щетка со сменной щетиной. Больше не придется постоянно покупать новую щетку, а лишь менять этот блок

Налейте в него молока, чтобы он был похож на белого медведя

«Купила плед с карманом для питомца. Он такой милый»

Это кресло ортодонта, похожее на сидящего человечка из конструктора Lego

Эти коробки для хранения в виде милых корги спасут вас от беспорядка