15 примеров освещения, которые могут кардинально изменить пространство одним щелчком выключателя

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Поскольку большую часть жизни мы существуем при искусственном свете, правильный выбор осветительных приборов очень важен. И речь идет не только о функционале, но и о красоте.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с современными тенденциями в освещении помещений и выбрать то, что по душе.

1. Тыква как абажур

Мастер из Польши Пржемек Кравчинский создает необычные светильники из высушенной тыквы, меняющие комнату как по мановению волшебной палочки. Они выглядят как настоящие арт-объекты и при дневном свете, но только после захода солнца начинается их настоящая жизнь.

2. Тонкая светящаяся линия

Изобретение светодиодов дало возможность современным дизайнерам создавать поистине уникальные сценарии освещения, не используя в них привычные светильники. Так, например, коридор греческого офиса одной крупной международной компании благодаря светодиодному освещению больше всего напоминает космический корабль.

3. Игра света и тени

Стекловолокно — еще один современный материал, представляющий собой стеклянные нити, которые не бьются и не ломаются, а принимают любые формы по желанию мастера. Итальянский дизайнер Энцо Кателлани создает из стекловолокна светильники, создающие ни на что не похожую игру света и тени.

4. Домашняя Луна

Светильник в виде Луны был придуман дизайнерами из Тайваня в 2015 году, а деньги на его производство собирали на одной из краудфандинговых площадок. Вместо желаемых $ 40 000 дизайнеры получили более $ 730 000, и сегодня купить свою собственную сделанную вручную Луну может каждый желающий.

5. Вещь в себе

Еще одна возможность, которая появилась у дизайнеров с изобретением светодиодов, — создавать вещи, несущие не только функциональную, но и декоративную нагрузку. Например, черные металлические рамки с встроенной в них светодиодной подсветкой выполняют роль и оригинального украшения, и яркого светильника.

6. Растворяясь в пространстве

В этом проекте литовского дизайнера Индре Сунклодене использована еще одна возможность «скрытого» освещения — светодиодная лента, встроенная в деревянное изголовье кровати, переходящее на потолок, избавляет от необходимости использовать в спальне любое другое верхнее освещение.

7. Нанолистья

Еще один удивительный пример совмещения пользы и красоты — светильники, названные своими создателями «нанолистьями». Отдельные светящиеся элементы в виде треугольников могут по желанию дизайнера складываться в различные рисунки. Кстати, цвет подсветки тоже может быть любым.

8. Деревянные горы

Немного фантазии, старые доски и все те же светодиоды — все, что нужно для создания уникального ночника в виде гор.

9. Инопланетные пейзажи

Дизайнер из Нидерландов Сабине Марселис создала серию светильников «Voie», используя в своей работе незаслуженно подзабытые сегодня неоновые лампы и полиэфирную смолу. Эти светильники выглядят как космические пейзажи и украшают дома и художественные галереи по всему миру.

10. Безотходное производство

Угловой светильник «Ånyå» дизайнер Каролин Карлссон создала в сотрудничестве с одним из брендов, производящих напольные покрытия. В работе она использовала обрезки, оставшиеся при производстве паркета, скрыв под ними все ту же светодиодную подсветку.

11. Затмение

Словацкий дизайнер Тилен Сепич создал, пожалуй, самый необычный светильник. Деревянный круг, сделанный из бука, благодаря диффузному отражению света создает эффект, похожий на настоящее солнечное затмение.

12. Небо приходит в дом

Тот же Тилен Сепич придумал использовать в качестве светильника и еще одно «небесное тело» — облако, сделать которое можно и в домашних условиях. Сам автор «воздушного светила» запечатлел весь процесс его создания и любезно делится им со всеми желающими.

13. Преломление

Несмотря на то что сам столик не является светильником, он окрашивает все окружающее пространство геометрическими рисунками различных форм и цветов. «Зажатые» между стеклами икосаэдры разных размеров, рассеивающие искусственный или естественный свет, сделаны из отполированных до блеска акриловых пластин.

14. Дух леса

Для тех, кто любит природные элементы в интерьере городского или загородного дома, дизайнер Дункан Мирдинг создает светильники из обычных пней. Это отличный пример экологичного дизайна, который позволяет дать вроде бы ненужным вещам вторую жизнь.

15. Танцующий свет

Нарочито неровная поверхность стеклянного шара, сделанного мастерами-стеклодувами, и вращающаяся основа этого авторского светильника способны превратить любую комнату в настоящую шкатулку с волшебными сказками не только для детей, но и для взрослых.