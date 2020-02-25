15+ примеров гениальной упаковки, которой простили бы даже отсутствие товара внутри
В наш век, когда реклама перестает быть только двигателем торговли, дизайнеры и маркетологи со всего света создают обалденные варианты для, казалось бы, простой упаковки товара, чтобы не оставить нам ни малейшего шанса пройти мимо. Тут есть место искусству, эргономичности и интерактиву. Глядя на такие шедевры, понимаешь, что в мире есть еще место креативу, за который не стыдно. Не верите? Прочтите нашу статью до конца.
Мы в AdMe.ru уверены, что скоро в мире не останется скучной обертки, которую хочется безжалостно выкинуть в мусорный ящик. А как вам кажется, важно ли, чтобы упаковка была до такой степени нестандартна?
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Косметику Sol Benito ни с чем не перепутаешь
Бонус: для японок придумали специальную упаковку, не позволяющую видеть рот
В Японии считается неприличным, когда женщина широко открывает рот. Из-за этого продажи бургеров в сети FRESHNESS BURGER сильно упали, пока находчивые дизайнеры не придумали специальную бумажную упаковку для еды, позволяющую скрыть сам процесс поедания пищи. Благодаря такому решению, продажи гамбургеров выросли вдвое.
Фото на превью 소셜마케팅코리아 /youtube