15+ примеров гениальной упаковки, которой простили бы даже отсутствие товара внутри

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В наш век, когда реклама перестает быть только двигателем торговли, дизайнеры и маркетологи со всего света создают обалденные варианты для, казалось бы, простой упаковки товара, чтобы не оставить нам ни малейшего шанса пройти мимо. Тут есть место искусству, эргономичности и интерактиву. Глядя на такие шедевры, понимаешь, что в мире есть еще место креативу, за который не стыдно. Не верите? Прочтите нашу статью до конца.

Мы в AdMe.ru уверены, что скоро в мире не останется скучной обертки, которую хочется безжалостно выкинуть в мусорный ящик. А как вам кажется, важно ли, чтобы упаковка была до такой степени нестандартна?

Кофе Bandido Coffee Scene предлагает пофантазировать на тему «человек в маске»

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Авторская сумка ’Городской урожай’

Необычная бутылка для воды ’Рыбацкая лодка’

Упаковка для яиц из сена

Джинсы Skinny Lee как бы намекают

Лейкопластырь с крутым дизайном

Упаковка риса, у которой все на лице написано

Упаковка арт-носков, которую так и хочется повесить на стену

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Шампунь для собак, в дополнение к которому прилагается игрушка для питомца

В честь Суперкубка по американскому футболу в США Pepsi выпустила специальную банку для своего напитка

Шкатулка для драгоценностей с инновационным дизайном

Бигуди, которые завьют волосы даже статуям

Дизайн упаковки острых жареных рисовых лепешек наглядно показывает степень жгучести продукта

Косметику Sol Benito ни с чем не перепутаешь

Бонус: для японок придумали специальную упаковку, не позволяющую видеть рот

В Японии считается неприличным, когда женщина широко открывает рот. Из-за этого продажи бургеров в сети FRESHNESS BURGER сильно упали, пока находчивые дизайнеры не придумали специальную бумажную упаковку для еды, позволяющую скрыть сам процесс поедания пищи. Благодаря такому решению, продажи гамбургеров выросли вдвое.