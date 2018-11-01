15 примеров дизайна, который взрывает мозг своей крутизной
Нас часто раздражают повседневные мелочи: перепутанные провода заряжающихся гаджетов, грязные или сломанные скамейки в парке или мокрая после дождя горка на детской площадке. Но среди нас есть выдумщики, которые не стали мириться с проблемами, а придумали их решение, и теперь для телефона и планшета есть специальный выдвижной ящик, детская горка прокатит ребенка в любую погоду, а скамейку не сломать даже Халку. Мы не знаем имен создателей их дизайна, но это не мешает нам восхищаться их смекалкой и фантазией. Смотрите сами.
AdMe.ru собрал крутые штуки, каждая из которых делает жизнь немного проще и удобнее.
1. Детская роликовая горка в Осаке, Япония
2. Выдвижной ящик для зарядки гаджетов
3. Создатели учли распределение веса товара внутри коробки и поместили ручку ближе к одному из краев
4. Когда не можешь выбрать один из двух напитков, можно купить оба
5. Скамья, которая ограничивает 22 нежелательных явления: сон на улице, загрязнение, скейтбординг, торговлю наркотиками, граффити, воровство и т. д.
6. Таблетницу и бутылочку для воды объединили в одно целое
7. Этот электронный замок постоянно меняет местами цифры, чтобы нельзя было определить код по следам пальцев
8. В сетчатом ограждении взлетной полосы есть специальное отверстие для объективов фотоаппаратов
9. Иллюминаторы Boeing 787 сделаны из умного стекла, которое умеет затемняться, если нажать на кнопку
10. Графин с углублением для льда: в нем напитки охлаждаются, не смешиваясь с водой
11. Скамейка с USB-портом
12. Перчатки для мытья посуды, с которыми губка не нужна
13. Внутрь походного рюкзака вшита этикетка с инструкцией по выживанию
«Чрезвычайная ситуация в горах: подавайте 6 сигналов в минуту, затем минутная пауза и повтор. Используйте крик, свист, зеркало, вспышку камеры, фонарь, флаг, выстрелы. Сигналы для самолетов: „Нам нужна помощь“, „Не приземляйтесь, помощь не нужна“».
14. Ложка, которая не падает в тарелку
15. Вот такие в Вене светофоры
Какой пример крутого дизайна понравился вам больше всего?