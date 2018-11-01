15 примеров дизайна, который взрывает мозг своей крутизной

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нас часто раздражают повседневные мелочи: перепутанные провода заряжающихся гаджетов, грязные или сломанные скамейки в парке или мокрая после дождя горка на детской площадке. Но среди нас есть выдумщики, которые не стали мириться с проблемами, а придумали их решение, и теперь для телефона и планшета есть специальный выдвижной ящик, детская горка прокатит ребенка в любую погоду, а скамейку не сломать даже Халку. Мы не знаем имен создателей их дизайна, но это не мешает нам восхищаться их смекалкой и фантазией. Смотрите сами.

AdMe.ru собрал крутые штуки, каждая из которых делает жизнь немного проще и удобнее.

1. Детская роликовая горка в Осаке, Япония

2. Выдвижной ящик для зарядки гаджетов

3. Создатели учли распределение веса товара внутри коробки и поместили ручку ближе к одному из краев

4. Когда не можешь выбрать один из двух напитков, можно купить оба

5. Скамья, которая ограничивает 22 нежелательных явления: сон на улице, загрязнение, скейтбординг, торговлю наркотиками, граффити, воровство и т. д.

6. Таблетницу и бутылочку для воды объединили в одно целое

7. Этот электронный замок постоянно меняет местами цифры, чтобы нельзя было определить код по следам пальцев

8. В сетчатом ограждении взлетной полосы есть специальное отверстие для объективов фотоаппаратов

9. Иллюминаторы Boeing 787 сделаны из умного стекла, которое умеет затемняться, если нажать на кнопку

10. Графин с углублением для льда: в нем напитки охлаждаются, не смешиваясь с водой

11. Скамейка с USB-портом

12. Перчатки для мытья посуды, с которыми губка не нужна

13. Внутрь походного рюкзака вшита этикетка с инструкцией по выживанию

«Чрезвычайная ситуация в горах: подавайте 6 сигналов в минуту, затем минутная пауза и повтор. Используйте крик, свист, зеркало, вспышку камеры, фонарь, флаг, выстрелы. Сигналы для самолетов: „Нам нужна помощь“, „Не приземляйтесь, помощь не нужна“».

14. Ложка, которая не падает в тарелку

15. Вот такие в Вене светофоры