15 предметов быта из прошлого, над предназначением которых сегодня придется поломать голову

Заехав в новую квартиру или получив наследство от бабушки, некоторые счастливчики обнаруживают старинные вещи, назначение которых может поставить в тупик. Как хорошо, что сейчас есть интернет, и мы можем узнать, что из себя представляет заинтриговавший нас предмет интерьера. Многие из таких предметов были в обиходе лет 100 назад и были естественной частью жизни людей той эпохи.

Мы в AdMe.ru принялись изучать находки новоселов и обнаружили несколько загадочных вещиц. Эти раритеты несколько десятилетий назад были неотъемлемой частью жизни, а сейчас могут стать гордостью коллекционеров и любителей истории.

Необычная старинная батарея на потолке

«Это батарея парового отопления. Вот такие вещи до сих пор в строю. Умели раньше делать!»

«Заметила на стене странный рычаг, но никак не могла понять, зачем он здесь нужен?»

«Решила потянуть рычаг вниз! И тут случилось чудо — входная дверь в дом открылась. Кажется, в прошлом у ленивых людей была отличная смекалка».

Вот такими когда-то были детские погремушки

«Центральное отопление в XIX веке было как 12-й iPhone сейчас»

«Живу в американском доме 1874 года постройки. В парадных помещениях все батареи спрятаны под защитными кожухами».

«Смотрите, какая замечательная и необычная печка сохранилась в одной квартире!»

«Она отдельно стоящая, у нее есть деревянная подставка на круглых ножках, а изразцы выложены по всему периметру, в том числе на задней стенке. И необычно расположение — прямо в прихожей. Конечно, нельзя исключать, что ее сюда когда-то перенесли, но она подключена к дымоходу в капительной стене, то есть какая-то печь была здесь и при постройке дома».

А вот какие в прошлом были коляски

А вы когда-нибудь видели стеклянные кирпичи?

«В конце XIX века швейцарец Гюстав Фальконье придумал невиданную доселе вещь — стеклянный кирпич. Суть проста: стекло выдувается в форму и сразу запаивается. Горячий воздух внутри остывает, сжимается и создает разреженную среду, благодаря чему стеклянные кирпичи обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами».

Прекрасные лебединые оконные шпингалеты в петербургской квартире

Такая подвязка была популярна в XIX веке, когда готовые рубашки выпускались с очень длинным рукавом

Один из первых тренажеров для исправления осанки, разработанный Густавом Сандером

А так выглядели первые стиральные машины с электрическим приводом

«Долго думали, что это. Оказалось, всего лишь чугунная перегородка для камина конца XIX века»

Старый комод викторианской эпохи, но зачем углубление в середине?

«Центральная утопленная часть предназначалась для чаши с водой. Чтобы джентльмен мог умыться, так как с водопроводом в XIX веке было не очень».

А вам бы хотелось каждое утро смотреться в такое зеркало?

А этот на вид старенький шкаф в 30-е годы XX века был самым модным холодильником

Первые модели холодильников от General Electric были представлены публике в 1927 году. Даже не верится, что спустя столько лет находятся образцы, которые до сих пор работают.