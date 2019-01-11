15 повседневных вещей, в которые можно влюбиться за крутой дизайн

50

38

18.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Казалось бы, где тут разгуляться фантазии, если нужно всего лишь придумать рисунок на пакете-майке или забавный фантик для конфет? Но собранные в этой статье фотографии еще раз доказывают, что повседневные мелочи могут выглядеть круто, если они созданы людьми, которые обожают свою работу.

AdMe.ru влюблен в талантливо сделанные вещи, поэтому вот вам новая подборка крутых штуковин, которыми мы пользуемся каждый день.

1. Сосновые шишки со специальным покрытием меняют цвет пламени, когда их кидаешь в огонь

2. «В Токио 36-градусная жара. Встретил этого парня в вентилируемой куртке»

3. Пакет-зайчик

4. «Мой любимый половник: нержавеющая сталь, мерные метки, плоский край, чтобы зачерпнуть все со дна, боковые носики для удобного наливания»

5. На этом тостере есть кнопка «чуточку больше»

6. Шоколадное глазированное драже «в виде» панды

7. Отделение под соус в одноразовой упаковке для картошки фри

8. В разделитель из автомобильного держателя для напитков встроена открывалка

9. Фонтан-часы

10. Бутылка, которая позволяет регулировать остроту соуса

11. На арендованных автомобилях в Ирландии есть наклейки, напоминающие о левостороннем движении

12. В Австралии продают «некрасивые» овощи в отдельных упаковках, чтобы уменьшить количество отходов

13. Этикетка от кастрюли с семенами базилика, которые можно посадить

14. «Все болты и винты для моего нового стола упакованы отдельно для каждого этапа сборки»

15. Маски для сна с принтами из мировых шедевров живописи

Бонус: дверь с изображением двери

А вам попадались повседневные вещи, которые вызвали у вас восхищение своим дизайном?