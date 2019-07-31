15+ полезных вещей, которые решат проблемы летнего отдыха

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Лето в самом разгаре, и каждый пытается получить свою порцию солнца и хорошего настроения. А избежать неприятностей, которые могут испортить долгожданный отдых, помогут специальные гаджеты: они сберегут ваши ценные вещи, не дадут поскользнуться в бассейне, сохранят свежесть продуктов под палящим солнцем и избавят от многих других распространенных проблем.

AdMe.ru надеется, что наша подборка сделает ваш пляжный отдых максимально комфортным.

16. Детский писсуар

Этот гаджет станет незаменимым как в автомобиле, так и в общественном месте, если рядом не окажется туалета. Родители могут заказать такую полезную вещь для своих детей вот здесь.

15. Бар на воде в форме радуги

Купить такой бар можно здесь.

14. Защитный чехол для телефона

Теперь смартфон можно брать с собой в воду без лишних опасений. А в темное время суток вы всегда найдете его благодаря светящейся рамке. Купить такой чехол можно здесь.

13. Пляжное покрывало с защитой от песка

Благодаря двойной сетке пляжное покрывало всегда остается чистым, даже если специально засыпать его песком. И купить такое можно, пройдя по ссылке.

12. Огромный воздушный шар

Пока не закончилось лето, можно успеть принять участие в известном челлендже и попробовать залезть в огромный шар, наполнив его водой. И здесь продаются гигантские шары для этой цели.

11. Светильник на солнечной батарее

Встроенная солнечная панель заряжает батарею полностью за 6–7 часов. Освещение можно регулировать, но в самом ярком режиме такая «подушка» проработает 10 часов без перерыва как в воде, так и на суше. Купить гаджет можно здесь.

10. Крюк для пляжных вещей

Купить крюк можно тут.

9. Стаканчики в форме листьев

Такие стаканчики удобно брать с собой не только на пляж, но и в поездки: они не займут много места и не разобьются. Заказать их можно здесь.

8. Пляжный сейф

Решение проблемы для тех, кто беспокоится за сохранность своих вещей и из-за этого не может пойти купаться. Приобрести такой сейф можно здесь.

7. Непромокаемая сумка на пояс

Подойдет для тех, кто любит активно проводить время на пляже и не хочет оставлять ценные вещи на берегу. Купить аксессуар можно здесь.

6. Пляжная сумка-холодильник

Многофункциональная сумка поможет сохранить пищу холодной (или теплой) в течение долгого времени. Заказать ее можно здесь.

5. Тапочки для купания

Спасут от скольжения на плитке в бассейне, уберегут от острых предметов в естественных водоемах и защитят ноги от горячего песка. Выбрать такие тапочки можно здесь.

4. Покрывало-органайзер, которое превращается в сумку

Сумка-покрывало надежно крепится на шезлонге, не позволяя ткани скользить. В ногах располагается большой чехол на молнии для хранения одежды. С каждой стороны — по 6 карманов для разных мелочей. Складывается в пляжную сумку с наплечным ремнем. Купить такую вещь можно здесь.

3. Полотенце, которое защищает от солнечного ожога

Такое полотенце особенно оценят те, у кого в первую очередь сгорают спина и грудь. Купить его можно здесь.

2. Стабилизатор для смартфона

Почувствовать себя настоящим фотографом и сделать красивое фото как на суше, так и в воде можно с помощью стабилизатора. Заказать можно здесь.

1. Надувное каноэ

Помериться силой и ловкостью с друзьями можно на надувном каноэ. Купить его можно тут.

А без каких вещей не обходится ваш пляжный отдых?