15 полезных штуковин, за которые каждая девушка скажет спасибо

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Каждой представительнице прекрасного пола ежедневно приходится сталкиваться с различными бьюти-проблемами: вскочил прыщик на лице, красивые туфли нещадно натирают, в сумке царит хаос, любимая пудра упала и разбилась, а коварная бретелька бюстгальтера так и норовит показаться в вырезе одежды. Но, оказывается, для всех этих проблем давно придуманы решения, и о них вы узнаете, прочитав эту статью. А по традиции в конце вас ждет небольшой бонус.

AdMe.ru составил небольшой список полезных приспособлений, которые наверняка пригодятся любой девушке.

1. Фонарик для сумки

Не секрет, что даже в сравнительно небольшой женской сумочке может скрываться множество самых разных мелочей. Но есть одна проблема: как их там найти, не вытряхивая все содержимое? Специально для таких случаев был придуман фонарик, который почти не занимает места и включается автоматически при открытии сумки. Купить его можно тут.

2. Органайзер для сумки

Но все же лучший способ избежать долгого поиска нужной вещи — это ликвидировать беспорядок. В этом вам поможет органайзер для сумки, который можно найти тут.

3. Лента для фиксации одежды

Эта лента — самая настоящая палочка-выручалочка, особенно для девушек с большим бюстом. Лента надежно зафиксирует одежду в зоне декольте, поможет спрятать бретельки от бюстгальтера и даже починит небольшие повреждения на ткани. Продается она здесь.

4. Спрей, который спасает стопы от натирания

Увы, с этой проблемой сталкивается большинство девушек, особенно в летнее время. Обычно приходится спасаться пластырями и народными лайфхаками (например, некоторые натирают туфли изнутри парафином), но теперь появилось еще одно средство — спрей, который создает своего рода невидимый барьер между стопой и обувью. Средство действует в течение 6 часов после нанесения и легко смывается обычной водой. Найти его можно тут.

5. Складные балетки

Прекрасное решение для тех, кто собрался в путешествие или планирует сменить туфли на каблуках на что-то более удобное в конце праздничного вечера. «Карманные балетки» в 8 цветах вы найдете здесь.

6. Зеркало с подсветкой

Сами по себе зеркала с подсветкой — вещь не новая. Но у этой модели есть полезная особенность — можно выбрать тип освещения: дневной, вечерний, офисный или домашний. Купить зеркало можно тут.

7. Патчи, которые убирают прыщи за одну ночь

Знакомая ситуация: на лице зреет прыщик. Как всегда, это происходит в самый неподходящий момент. Как и в случае с обувью, мы пользуемся народными методами вроде нанесения зубной пасты или твердого дезодоранта на проблемное место, чтобы подавить проблему в зародыше, что не всегда получается. Или же мы принимаемся нещадно выдавливать «врага» и порой лишь делаем себе хуже. Вместо этого почему бы не попробовать специальные патчи, которые буквально вытягивают прыщики за ночь? Купить их можно тут.

8. Рукавичка для очистки косметических кистей

Косметические кисти нужно обязательно мыть как минимум раз в неделю, чтобы избежать высыпаний на лице и других неприятностей. А эта рукавичка поможет очистить кисти намного быстрее, чем если бы вы мыли их только при помощи рук. Приобрести ее можно здесь.

9. Машинка для мытья косметических кистей

Ну а если вы хотите сделать процесс очищения кистей еще быстрее, то присмотритесь к этому устройству, которое все сделает за вас. Нужно лишь вставить в него кисть и приготовить немного мыльной воды. Продается оно тут.

10. Лопатка для извлечения остатков косметики из упаковки

Иногда на дне упаковки остается еще довольно много средства, выбрасывать его жаль, особенно если речь идет о дорогой и любимой косметике. Можно попробовать извлечь остатки при помощи подручных средств, но лучше воспользоваться специальной лопаткой, которая легко справится с задачей. Приобрести подобную лопатку можно здесь.

11. Приспособление, которое помогает застегнуть браслет

С этой штуковиной вам больше не нужно тратить время на попытки застегнуть украшение или просить помощи у окружающих. Купить такое приспособление можно здесь.

12. Салфетка для снятия макияжа без специального средства

Бьюти-блогеры утверждают, что эта салфетка на самом деле работает, причем безо всяких дополнительных средств (нужно лишь ее намочить). Снимает даже водостойкий макияж. Очень удобно в дороге или когда вы устали настолько, что у вас нет сил основательно заняться очисткой лица от косметики. Продается салфетка тут.

13. Нефритовый массажер для лица

Еще одно приспособление, которое нахваливают некоторые бьюти-блогеры, — массажер для лица из натурального нефрита (встречаются еще версии из других материалов). Купить его можно тут.

14. Полотенце, с которым волосы сохнут в 2 раза быстрее

Это полотенце подойдет тем девушкам, кто по каким-то причинам избегает пользоваться феном. Полотенце интенсивно впитывает влагу и, как уверяет производитель, не повреждает волосы. Найти его можно здесь.

15. Набор для восстановления разбитых теней, румян или пудры

Пожалуй, у каждой девушки хотя бы раз в жизни случалась маленькая катастрофа, когда любимые тени — или, например, хайлайтер — падали на пол и разлетались на мелкие части. Поправить дело нетрудно, причем это можно сделать при помощи подручных средств и изопропилового спирта. Но у этого метода есть небольшой недостаток: придется ждать сутки, пока восстановленное средство высохнет, да и вид у него будет не такой эстетичный, как прежде. К счастью, существует набор для восстановления макияжа: он снабжен ситечком, специальным спреем-фиксатором и прессом, благодаря которому ваши тени или румяна будут выглядеть как новые, а пользоваться ими можно сразу, не выжидая 24 часа. Найти этот набор можно здесь.