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15 пар звезд с разными фигурами, которые надели одинаковые платья и произвели фурор

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Один из сильнейших страхов всех публичных людей — появиться на публике в наряде, который уже кто-то успел продемонстрировать до них. Конечно, стилисты делают все возможное, чтобы избежать подобных казусов, однако упущения случаются. Но появление в аналогичных костюмах не повод расстраиваться.

Мы в AdMe.ru считаем, что одно и то же платье можно преподнести совершенно по-разному. Именно так сделали наши роскошные героини: каждая из них внесла в свой образ чуточку новизны. А Анджелина Джоли и Джейн Фонда показали, что в дизайнерском наряде можно одинаково прекрасно смотреться и в 38, и в 76 лет.

1. Дженнифер Лоуренс и Эми Шумер

2. Блейк Лайвли и Дженнифер Хадсон

3. Джулианна Мур и Мэрайя Кэри

4. Анджелина Джоли и Джейн Фонда

5. Джессика Симпсон и Риз Уизерспун

6. Дрю Бэрримор и Узо Адуба

7. Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян

8. Дуа Липа и Джиджи Хадид

9. Селена Гомес и Моника Беллуччи

10. Блейк Лайвли и Дженнифер Лав Хьюитт

11. Деми Ловато и Вупи Голдберг

12. Дженнифер Энистон и Мэрайя Кэри

13. Наоми Кэмпбелл и Дженнифер Хадсон

14. Лили Коллинз и Приянка Чопра

15. Рианна и Кэти Перри

Наряды каких звезд вам понравились больше всех?

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News, MAVRIXONLINE.COM / East News
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