15 пар звезд с разными фигурами, которые надели одинаковые платья и произвели фурор

Один из сильнейших страхов всех публичных людей — появиться на публике в наряде, который уже кто-то успел продемонстрировать до них. Конечно, стилисты делают все возможное, чтобы избежать подобных казусов, однако упущения случаются. Но появление в аналогичных костюмах не повод расстраиваться.

Мы в AdMe.ru считаем, что одно и то же платье можно преподнести совершенно по-разному. Именно так сделали наши роскошные героини: каждая из них внесла в свой образ чуточку новизны. А Анджелина Джоли и Джейн Фонда показали, что в дизайнерском наряде можно одинаково прекрасно смотреться и в 38, и в 76 лет.