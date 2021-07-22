15 пар звезд с разными фигурами, которые надели одинаковые платья и произвели фурор
Один из сильнейших страхов всех публичных людей — появиться на публике в наряде, который уже кто-то успел продемонстрировать до них. Конечно, стилисты делают все возможное, чтобы избежать подобных казусов, однако упущения случаются. Но появление в аналогичных костюмах не повод расстраиваться.
Мы в AdMe.ru считаем, что одно и то же платье можно преподнести совершенно по-разному. Именно так сделали наши роскошные героини: каждая из них внесла в свой образ чуточку новизны. А Анджелина Джоли и Джейн Фонда показали, что в дизайнерском наряде можно одинаково прекрасно смотреться и в 38, и в 76 лет.
1. Дженнифер Лоуренс и Эми Шумер
2. Блейк Лайвли и Дженнифер Хадсон
3. Джулианна Мур и Мэрайя Кэри
4. Анджелина Джоли и Джейн Фонда
5. Джессика Симпсон и Риз Уизерспун
6. Дрю Бэрримор и Узо Адуба
7. Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян
8. Дуа Липа и Джиджи Хадид
9. Селена Гомес и Моника Беллуччи
10. Блейк Лайвли и Дженнифер Лав Хьюитт
11. Деми Ловато и Вупи Голдберг
12. Дженнифер Энистон и Мэрайя Кэри
13. Наоми Кэмпбелл и Дженнифер Хадсон
14. Лили Коллинз и Приянка Чопра
15. Рианна и Кэти Перри
Наряды каких звезд вам понравились больше всех?
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