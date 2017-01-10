15 ошибок, которые мы допускаем в дизайне гостиной

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При ремонте мы ориентируемся на собственные ощущения, не зная основ дизайна, поэтому так часто результат не оправдывает ожидания. AdMe.ru собрал самые распространенные ошибки, которые допускаются при оформлении интерьера гостиной.

В вашей гостиной только верхнее освещение

Освещение создает атмосферу и должно учитывать ваше настроение, поэтому гостиная не может обойтись одной люстрой в центре комнаты. Создайте собственную систему освещения (настольные лампы, бра, торшеры, подсветка потолка и т. д.).

Отсутствие или неправильный размер ковра

Маленькие ковры приносят дисбаланс в комнату, следует подбирать ковер правильного размера для вашей гостиной. Большой ковер обеспечит визуальное расширение пространства, и интерьер приобретет законченный вид.

Ваш телевизор не на своем месте

Лучшее место для размещения телевизора — пустая стена. Не устанавливайте телевизор напротив или вблизи окна, это вредно для зрения и мешает четко видеть изображение. Дистанция между телевизором и диваном зависит от размера экрана: расстояние должно быть равно 3–5 диагоналям. Учитываете это при покупке нового телевизора.

Вы недооцениваете силу подушек

Диванные подушки создают уют и непринужденную атмосферу. При выборе подушек подумайте, подойдет ли материал по фактуре к обивке дивана или кресла. Если мягкая мебель в гостиной выполнена из бархата или велюра, то хлопковый или льняной текстиль будет неуместен. Для малогабаритной мебели подойдут аккуратные и небольшие изделия, а массивный диван может содержать несколько объемных подушек.

Ваш диван стоит у стены

Это правило работает для больших комнат. Если у вас есть возможность поставить диван не к стене, то обязательно сделайте это — тем самым вы визуально увеличите пространство и создадите уют. Диван около стены в просторной комнате больше напоминает танцевальный класс, чем гостиную.

Темная мебель в невысокой комнате

Ваша гостиная станет визуально более приземистой и тесной, если вы приобретете мебель темных оттенков. Для невысокой гостиной подойдут компактные диваны, кресла и аккуратные столики, обязательно на приподнятых ножках. Делайте выбор в пользу нейтральных светлых оттенков.

Вы выбираете мебель исходя из дизайна, а не из личного удобства

Просто потому, что мебель выглядит красиво, не значит, что она подойдет вашему дому. Убедитесь, что ваша мебель комфортна для вас, опробуйте ее. Посидите в кресле или за столом, которые вам приглянулись. В противном случае вы редко будете пользоваться этими вещами и с ними придется расстаться.

Мебель, потерявшая актуальность

Существует и мебельная мода. Громоздкая мягкая мебель с объемными спинками и подлокотниками давно потеряла свою актуальность. Обратите внимание на мебель с прямыми линиями и четким силуэтом. Можно выбрать традиционный диван, но в неожиданном и современном цвете.

Фотографии висят неправильно

Идеальная высота — 153 см от уровня пола и до центра изображения. Если у вас слишком много фотографий, то отличным решением станет галерея на стене, а не фоторамки, расставленные по всем углам.

Крупногабаритная мебель

Самая частая ошибка — заставить комнату мебелью, которая не подходит по габаритам, особенно это касается диванов. Из-за этого комната кажется еще меньше. Если у вас большая гостиная, то вы можете позволить себе вместительный угловой диван. Для маленьких гостиных будет предпочтительнее двухместный диван и пара кресел.

Вы пренебрегаете функциональностью гостиной

Если у вас прямоугольная комната, то вы можете ее скорректировать с помощью шкафа или стеллажа, так как квадратная форма помещения наиболее выигрышна и в такой комнате легче соблюдать баланс. Несколько вариантов для зонирования: Гостиная и спальня — спальня всегда будет ближе к окну, так как по определению спальное место должно быть подальше от входа.

Гостиная и кухня — размещение обеих зон строго по вашему вкусу, хотя кухню предпочтительней размещать возле окна так, чтобы хозяйке было удобно и достаточно светло готовить еду.

Гостиная и столовая — две полноценные единицы, которые должны иметь достаточно места и пространства в условиях одной комнаты.

Гостиная и кабинет — кабинет может занимать совсем небольшой уголок, главное — установить дополнительный источник света.

Не обозначен центр комнаты

Гостиная нуждается в ярком акценте. Центром может быть камин, картина, зеркало, фотообои — всё то, за что цепляется взгляд. Также точкой фокуса вы можете сделать зону отдыха, выделяя ее контрастными цветами, принтами или смешением сложных тонов.

Комнатные растения в маленьких горшках

Лучше поставить одно дерево в большом горшке, чем много маленьких растений на подоконнике. Таким образом ваше пространство будет казаться больше и уютнее.

Устаревшие чехлы

Сменой чехлов можно преобразить всю комнату и сделать ваш дизайн стильным и современным. Также вы можете менять облик вашей гостиной по настроению и времени года.

Следование единому стилю

Если вам особенно близок определенный вид интерьера и другого вы не допускаете, то ваша комната теряет уют и становится очень шаблонной. Комбинируйте ваш любимый стиль с другими: эклектика, ретро, лофт, гранж и много других вариантов дизайна сделают вашу гостиную оригинальной, из которой не захочется уходить.

Ваши шторы визуально уменьшают пространство

Такая незначительна мелочь, как неверно повешенные шторы, может сделать вашу комнату визуально меньше. Очень важно повесить шторы как можно выше и как можно шире, чтобы ваши потолки казались высокими, а гостиная большой. Выбирайте шторы более яркого и насыщенного цвета, чем остальной текстиль в комнате.