15 ошибок, из-за которых образ смотрится дешево (Даже если он составлен из дорогих вещей)

2

8

6.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Девушки в возрасте 16 лет и старше тратят на одежду в среднем на 76 % больше, чем мужчины. Но эффектность образа, увы, не зависит от суммы, которую пришлось выложить за обновки. Если вы узнали себя в этой ситуации, не отчаивайтесь. Стилисты давно создали свод рекомендаций, которые стоит соблюдать, чтобы выглядеть сногсшибательно.

AdMe.ru собрал самые популярные советы — следуйте им, и ваш образ никогда не будет смотреться дешево. Итак, вот с чем надо быть осторожнее.

1. Ультрамодные вещи из прошлых сезонов

Главный недостаток такой одежды — окружающие будут знать, сколько лет назад вы ее купили. Одеваться по последнему писку моды — дело рискованное и весьма затратное. Если вы не готовы распрощаться с вещью через сезон или два, пополняйте базовый гардероб, выбирая вещи, которые не потеряют своей актуальности.

2. Oversize

Даже нейтральная вещь вроде белой рубашки, которая подходит абсолютно всем, может выглядеть некрасиво, если она не подходит по размеру. Уже много лет из моды не выходит одежда oversize, свободно сидящая на фигуре. Однако за пределами инстаграма такие вещи нередко выглядят мешковатыми, будто их только что сняли с плеча старшего брата или мужа. Вероятно, на модели с томным взглядом и ярким макияжем, с аксессуарами и на каблуках одежда oversize выглядит на самом деле стильно. А вот на даме с ребенком на руках, с зонтом и сумками наперевес модный наряд может смотреться как одежда, одолженная у подруги, которая весит килограммов на 15 больше. Интересное наблюдение: говоря о дорогой качественной одежде, стилисты часто рекомендуют шить ее на заказ или подгонять по размеру, а не выбирать мешковатые наряды свободного кроя на пару размеров больше.

3. Цветные заклепки

В таком важном деле, как покупка новых джинсов, спешка недопустима. Примерили, оценили, осмотрели швы? А теперь обратите внимание на фурнитуру. Окрашенные заклепки могут придать джинсам оригинальный вид, но лишь до момента, когда они попадут в стиральную машину. Даже качественная краска быстро слезет, из-за чего одежда будет выглядеть крайне неопрятно. Обратите внимание на надписи: они должны соответствовать бренду джинсов. Это позволит также проверить подлинность обновки.

4. Деним с надписями или лентами

Джинсы с надписями не обошли стороной ни одну модницу, даже Викторию Бекхэм. Но иконы стиля и их последователи успешно оставили этот элемент гардероба в далеких 90-х, где ему и место. Количество надписей, многочисленных нашивок, молний и заклепок обратно пропорционально стоимости вещи (за редкими исключениями). Хотите выглядеть дорого? Пусть ваши джинсы будут максимально простыми. Лучше обратите внимание на их качество. Ткань не должна провисать в коленях и топорщиться в области талии. Не стоит бояться, что лаконичные джинсы будут выглядеть слишком просто. Их можно дополнить яркими аксессуарами: ремнем, сумкой, обувью.

5. Неудачное сочетание цветов

Неумение правильно комбинировать цвета может выставить дешевкой даже самую модную и дорогую одежду. Кислотные оттенки для повседневного ношения подходят мало. Яркая одежда должна уравновешиваться пастельной — именно базовые цвета составляют основу гардероба. Хорошо, если один из оттенков будет нейтральным: черного, молочного или телесного цвета. С другой стороны, многие девушки, вдохновленные идеей капсульного базового гардероба, вовсе отказываются от ярких тонов, в их шкафу преобладают серые, бежевые, черные вещи. Если сочетание ярких красок кажется вам слишком смелым, начните с объединения в одном образе нескольких вещей одного цвета, но различных оттенков.

6. Мелкий принт

Платья с принтами — наряд вполне классический, не выходящий из моды которое десятилетие подряд. Но здесь важен размер рисунка. Крупный горох, орнамент или цветочный принт будет выглядеть гораздо выигрышнее мелкого и едва различимого. Чем мельче рисунок, тем вещь должна быть дороже. Такие ткани требуют детальной проработки, что редко можно встретить у недорогих брендов.

7. Некачественные швы

Всем известно: торчащие нитки — вселенское зло, свидетельствующее о неблагородном происхождении одежды. Но даже ровные на первый взгляд строчки не гарантируют, что вещь сшита качественно. Обратите внимание на участки стыка швов: конец строчки должен идеально совпадать с началом. В качественных изделиях все швы закреплены, особенно в местах растяжения и повышенного давления (как на фото). В противном случае они разойдутся уже после первой стирки.

8. Царапины на очках

Поцарапанные линзы очков выглядят, во-первых, неопрятно, выдавая небрежность их владельца, а во-вторых, дешево. Более дорогие модели в меньшей мере подвержены образованию царапин и, что гораздо более важно, безопасны для их владельца. Очки — один из самых эффектных аксессуаров. Повреждения на них подчеркнут дешевизну материала. Поэтому, если носите модели с недорогими пластиковыми линзами, лучше следите за их состоянием и носите в специальном чехле.

9. Футболки с надписями

Вещи «с приколами» хороши в подростковом возрасте или в особых случаях — в качестве подарка, наряда на девичник или вечеринку. В обычной жизни на взрослых людях они выглядят несерьезно. Как и футболки с аляповатыми надписями и рисунками, перетягивающими на себя внимание окружающих. Если покупаете одежду с надписью на незнакомом вам языке, поинтересуйтесь переводом, чтобы не попасть в неловкую ситуацию или не стать объектом насмешек.

10. Свалявшийся мех на капюшоне

Искусственный мех — это красиво, этично и всегда актуально. Известные мировые бренды включают этот материал в свои коллекции. Так же как и бюджетные марки, которые нередко экономят на качестве. Искусственный мех может быть даже красивее натурального. Обращайте внимание на качество вещи. Мех обязательно должен отстегиваться, чтобы его можно было снимать перед стиркой. В противном случае он сваляется и будет выглядеть непрезентабельно.

11. Непришитые пуговицы

Пуговицы — это одна из самых незаметных деталей одежды. Но ровно до тех пор, пока они в порядке. Время от времени осматривайте одежду. Плотно ли пришиты пуговицы, не висят ли? В спешке с утра перед работой на шитье вряд ли найдется время. Ни в коем случае не выходите в свет с оторванной пуговицей — это испортит любой образ, делая его дешевым и неряшливым.

12. Сбитые каблуки / носки обуви

Даже если от заветной покупки новой пары туфель вас отделяет еще несколько зарплат, это не повод ходить в неопрятной обуви. Царапины можно исправить обувным кремом, а прозрачный блеск «омолодит» пару на несколько сезонов. Вовремя меняйте набойки, не дожидаясь, пока это станет заметно окружающим. И не забывайте о своевременном ремонте.

13. Накрашенные ногти без маникюра

Если у вас не хватает времени на гигиенический маникюр, откажитесь от цветного покрытия: оно привлечет внимание к неухоженным рукам. Сначала — гигиена, затем — декор. Если кутикула уже выглядит неаккуратно, а лаковое покрытие еще целое, чаще смазывайте сухую кожу маслом — это поможет визуально сгладить неровности. Самый быстрый вариант маникюра — бесцветное покрытие. Это придаст ухоженность рукам даже без предварительной обработки кутикулы.

14. Легкая одежда зимой

Эффектное мини в холодное время года выглядит не сногсшибательно и круто, а, наоборот, нелепо и несуразно. К тому же это может быть опасно для здоровья. Если на вас оборачиваются, то лишь потому, что вы одеты не по погоде. Даже если маршрут не предполагает переохлаждений и выглядит примерно как «подземная парковка — офис — подземная парковка», тонкие колготки и короткие наряды лучше отложить до весны.

15. «Тюнингованная» внешность

«Тюнинговать» внешность или любить себя без филлеров, операций и перманентного макияжа — личное дело каждого. Главное, чтобы это осталось незаметным для окружающих. Если после визита к косметологу вам делают комплименты о свежем виде — все отлично, но, если все отмечают изменения черт лица, вероятно, вы немного перестарались. Звезды мировой величины, некогда увлекавшиеся пластикой, со временем отказываются от филлеров, и это определенно идет на пользу их образу.