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15 объектов, которые доказывают, что мы уже живем в будущем

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Когда мы смотрим фильмы и сериалы, действия которых разворачиваются в будущем, кадры буквально пестрят великолепными сооружениями и футуристическими технологиями, у нас глаза разбегаются. Но если взглянуть на современную архитектуру, то может показаться, что мы уже находимся в этом невероятном будущем.

Чтобы доказать это, AdMe.ru подготовил список объектов, которые будто на машине времени перенесли из 3000 года.

1. Музей современного искусства Фонда Людвига в Вене, Австрия

2. ARoS, художественный музей в Орхусе, Дания

3. Сады у залива, Сингапур

4. «Бурдж-эль-Араб», Дубай, ОАЭ

5. «Атомиум», Брюссель, Бельгия

6. Комплекс Galaxy SOHO, Пекин, Китай

7. Музей Ordos, Внутренняя Монголия, Китай

8. Башни Absolute World, Торонто, Канада

9. Башни Al Bahar, Абу-Даби, ОАЭ

10. Reflections в Кеппель Бэй, Сингапур

11. Сиднейский оперный театр, Австралия

12. Музей завтрашнего дня, Рио-де-Жанейро, Бразилия

13. «Пиксельное» здание, Мельбурн, Австралия

14. «Копенхилл», Копенгаген, Дания

15. «Хабитат 67», Монреаль, Канада

Какой из этих объектов поразил вас больше всех?

Фото на превью Scarantino / Wikimedia Commons
20134
AdMe/Дизайн/15 объектов, которые доказывают, что мы уже живем в будущем
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