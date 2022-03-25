15 объектов, которые доказывают, что мы уже живем в будущем
Когда мы смотрим фильмы и сериалы, действия которых разворачиваются в будущем, кадры буквально пестрят великолепными сооружениями и футуристическими технологиями, у нас глаза разбегаются. Но если взглянуть на современную архитектуру, то может показаться, что мы уже находимся в этом невероятном будущем.
Чтобы доказать это, AdMe.ru подготовил список объектов, которые будто на машине времени перенесли из 3000 года.
1. Музей современного искусства Фонда Людвига в Вене, Австрия
2. ARoS, художественный музей в Орхусе, Дания
3. Сады у залива, Сингапур
4. «Бурдж-эль-Араб», Дубай, ОАЭ
5. «Атомиум», Брюссель, Бельгия
6. Комплекс Galaxy SOHO, Пекин, Китай
7. Музей Ordos, Внутренняя Монголия, Китай
8. Башни Absolute World, Торонто, Канада
9. Башни Al Bahar, Абу-Даби, ОАЭ
10. Reflections в Кеппель Бэй, Сингапур
11. Сиднейский оперный театр, Австралия
12. Музей завтрашнего дня, Рио-де-Жанейро, Бразилия
13. «Пиксельное» здание, Мельбурн, Австралия
14. «Копенхилл», Копенгаген, Дания
15. «Хабитат 67», Монреаль, Канада
Какой из этих объектов поразил вас больше всех?
Фото на превью Scarantino / Wikimedia Commons
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