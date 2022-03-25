15 объектов, которые доказывают, что мы уже живем в будущем

Когда мы смотрим фильмы и сериалы, действия которых разворачиваются в будущем, кадры буквально пестрят великолепными сооружениями и футуристическими технологиями, у нас глаза разбегаются. Но если взглянуть на современную архитектуру, то может показаться, что мы уже находимся в этом невероятном будущем.