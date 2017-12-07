15 новых моделей Victoria’s Secret, о которых уже начал говорить весь мир

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ежегодное грандиозное шоу Victoria’s Secret ждут с нетерпением не только поклонники этой марки. Большое количество начинающих и малоизвестных моделей жаждут принять участие в показе — это своего рода пропуск в элиту фешен-бизнеса. Да и менеджмент бренда считает, что его «ангелы» не должны изначально быть звездами — звездами они должны становиться. AdMe.ru нашел фото девушек, которым посчастливилось дебютировать на шоу в 2017 году, и предлагает оценить, как выглядит не известная широкой аудитории модель в обычной жизни и какой она становится на показе Victoria’s Secret.

1. Синь Се, 22 года

Синь Се в свои 22 года успешная модель в родном Китае. Она принимала участие в съемках для местных версий журналов, в числе которых Elle, Cosmopolitan, Vogue, OK! Magazine, Harper’s Bazaar, Numéro и L’Officiel. Параметры фигуры: 81-58-89, рост — 178 см.

2. Эйден Кертис, 19 лет

Дочь дизайнера Найджела Кертиса и легендарной манекенщицы Катуши Найан Эйден с достоинством несет звание модели. К своему возрасту девушка успела принять участие в показах Dolce & Gabbana, Miu Miu, Moschino, Fendi и Marc Jacobs. Параметры фигуры: 81-58-89, рост — 181 см.

3. Алесиа Морайш, 21 год

Победительница Elite Model Look-2012 в Кабо-Верде (Африка) уверенно держится в модельном бизнесе, участвуя в показах Vera Wang, Chanel, Tommy Hilfiger, Trussardi и Kenzo. Давняя мечта девушки — жить и работать в Париже. Параметры фигуры: 79-58-86, рост — 180 см.

4. Самиле Берманнелли, 19 лет

Первый международный сезон в карьере 19-летней бразильской модели начался совсем недавно — в 2016 году. По мнению Самиле, наиболее яркими — конечно же, после участия в шоу Victoria’s Secret — моментами из мира моды для нее являются две обложки Harper’s Bazaar. Параметры фигуры: 82-60-87, рост — 177 см.

5. Виктория Ли, 27 лет

В нынешнем сезоне в возрасте 27 лет девушка впервые приняла участие в шоу Victoria’s Secret. К этому моменту Ли уже стала известной моделью в родной Австралии, успела сняться в рекламе Ralph Lauren и Armani Exchange, а также появиться на страницах популярных глянцевых журналов. Параметры фигуры: 81-61-87, рост — 177 см.

6. Грейс Бол, 27 лет

27-летняя модель живет в США, куда, будучи ребенком, переехала со своей семьей из Судана. На ее счету показы и съемки для таких именитых брендов, как Roberto Cavalli, Kenzo, L’Oreal и Burberry. Параметры фигуры: 86-61-86, рост — 181 см.

7. Амильна Эcтевао, 18 лет

Амильна выиграла престижный конкурс Elite Model Look — 2013 в Анголе, когда ей было всего 14. С тех пор ее карьера неуклонно стремится вверх. Philipp Plein, Tom Ford, Balmain и MAC — лишь немногие из списка брендов, с которыми модель уже успела посотрудничать. Параметры фигуры: 79-58-86, рост — 178 см.

8. Ванесса Муди, 21 год

Модель из США начала свою карьеру в 2013 году. Ванесса приняла участие в рекламных кампаниях Dior, Chanel, Michael Kors и Fendi, а также в разные годы появлялась на страницах популярного Vogue в Германии, Турции, Италии, Китае и Японии. Параметры фигуры: 79-61-89, рост — 180 см.

9. Эстель Чэнь, 20 лет

Эстель родилась и выросла во Франции. Именно там в 2013 году в возрасте 16 лет она стала победительницей все того же знаменитого конкурса Elite Model Look. Так началось ее восхождение, измеряемое участием в показах и съемках для брендов Dolce & Gabbana, Dior, Alberta Ferretti, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Boss, Chloé и Paco Rabanne. Параметры фигуры: 79-58-88, рост — 178 см.

10. Алексина Грэм, 26 лет

Алексина — 26-летняя британская модель, осуществившая свою мечту жить в Нью-Йорке. Девушка работает в этой индустрии порядка 10 лет и уже успела поучаствовать в показах знаменитых брендов. Примечательно, что и до шоу Victoria’s Secret Алексину нередко приглашали для рекламы нижнего белья и купальников. Параметры фигуры: 81-61-86, рост — 180 см.

11. Розмарин де Кок, 22 года

Родина Розмарин — небольшая голландская деревня. Сейчас девушка живет в Нью-Йорке, параллельно успевая работать еще в Лондоне и Париже. Кроме того, ее фото можно увидеть на страницах тайского L’Officiel, российского Vogue и мексиканской Grazia. Параметры фигуры: 81-61-86, рост — 178 см.

12. Фрида Осен, 23 года

Норвежскую модель часто можно увидеть на обложках журнала Elle у себя на родине, а также в России, Турции и США. В самом начале карьеры девушку нередко сравнивали с юной Клаудией Шиффер. Но за 6 лет работы в модной индустрии Фрида убедительно доказала всем свою уникальность. Параметры фигуры: 81-56-86, рост — 177 см.

13. Надин Леопольд, 23 года

Надин родом из Австрии. К своим 23 годам она уже успела поработать с такими известными марками, как Max Mara, Philipp Plein и Alberta Ferretti. Интересно, что ранее девушка уже сотрудничала с Victoria’s Secret, но только в качестве фотомодели для каталога нижнего белья, в показе же Надин участвовала впервые. Параметры фигуры: 76-58-89, рост — 177 см.

14. Жизель Оливейра, 24 года

В арсенале 24-летней бразильской модели уже есть успешные проекты с брендами Just Cavalli, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana. Кроме того, Жизель еще и успешный блогер, и звезда инстаграма с полумиллионной армией подписчиков. Параметры фигуры: 84-61-89, рост — 175 см.

15. Уон Ванг

Юная модель из Китая действительно, что называется, проснулась знаменитой. Уон Ванг не была особо известна. А через несколько дней после грандиозного шоу Victoria’s Secret популярный модный таблоид уже посвятил ей целую статью. Параметры фигуры: 75-58-87, рост — 174 см.

Бонус