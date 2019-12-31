15 неочевидных правил, как создать интерьер вне времени, который будет актуален и через 20 лет

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Дизайнерами доказано: среди разнообразных видов интерьера люди вне зависимости друг от друга чаще всего выбирают французскую эклектику. И дело тут не в схожести вкусов. Микс из множества стилистических направлений, контрастные цветовые комбинации и детали — все это делает квартиру пространством вне времени. И, пожалуй, многие бы хотели жить в доме, который устраивал бы их как можно дольше.

Мы в AdMe.ru уверены, что нельзя создать помещение, которое будет служить всю жизнь и не надоест. Но вот обустроить интерьер, в котором удобно и приятно находиться и который можно с легкостью обновить, не проводя масштабных ремонтных работ с космическими бюджетами, вполне по силам. И вот 15 советов, как это сделать.

Определите свои ожидания от ремонта

Первым делом стоит определить, чего вы ждете от интерьера. Богатства? Простоты? Удобства? Будут ли в ваших комнатах высоченные книжные шкафы или лепнина или вам нужны 3 отдельных уборных? Главное — определить, что соответствует лично вашему представлению о комфорте. Иначе, погнавшись за модой или решив избавиться от всего лишнего, вы окажетесь в квартире, где не сможете находиться.

Совет: Лучше использовать спокойные цвета и разбавлять их яркими акцентами в мебели, которую, если ремонт делать уже надо, а вы еще не определились, всегда можно заменить и тем самым преобразить интерьер, избежав дополнительных работ и затрат.

Обзаведитесь визуальным багажом, чтобы составить собственное представление об интерьере

Здесь главная задача — визуализировать ваши предпочтения. Создайте «настроенческую доску», на которую не задумываясь просто накидайте понравившиеся вам картинки. Чем больше их будет — тем проще потом понять общие тенденции.

Совет: Обратите внимание не только на интерьер, но и на архитектуру, предметы искусства, работы модельеров, просто красивые фотографии природы — все, на что вам нравится смотреть.

Вклеивайте не только понравившиеся картинки, но и реальные фактуры и предметы. Это могут быть деревянные пуговицы, кусочки ткани, засушенные цветы — подойдет все, на что откликаются ваши чувства, в том числе и тактильные.

Откажитесь от модных тенденций и откликайтесь только на проверенные решения

Каждый год, опираясь на тенденции и мировые настроения, тренд-бюро выбирают главный цвет года и несколько оттенков сезона. В этих подборках обязательно представлены цветовые палитры, актуальные вещи в декоре, образцы тканей, зарисовки и описания. Совет: Взгляните на них и... закройте. Здесь все по аналогии с модой: нужен продуманный базовый гардероб, который легко подстраивается под ваши потребности, а не платье, собранное из автомобильных покрышек на золотых брительках, в котором даже по подиуму не пройти без падений.

Остроактуальные тренды, конечно, помогают встряхнуть интерьер. Но база всегда одна. Так, уже несколько сезонов подряд у дизайнеров популярны вариации серого цвета и природные материалы: древесина, металл, камень. Каждый раз к ним просто добавляются яркие детали. Цветом 2016 года был мягкий оттенок охры. Следом — оттенки синего и винные, особенно марсала, зеленый и металлические элементы. А в 2019-м в Париже на ежегодной выставке «Maison & Objet» модными были объявлены золото, насыщенный синий, изумрудный, терракотовый, этнические и тропические мотивы.

В 2019-м актуальна ткань-«чебурашка» — это искусственный мех, также известный как каракуль.

Светильники могут быть не только источникамии света, но и самыми настоящими ювелирными изделиями.

На смену уже привычным искусственно состаренным зеркалам пришли модели с трещинами.

В доме может присутствовать плетеная мебель, светильники и элементы декора из ротанга. Такие предметы привносят легкость и настроение лета в интерьер, но долго ли продлится этот тренд — вопрос.

Совет: Используйте трендовые цвета и мотивы в аксессуарах и мебели, более решительные могут выкрасить яркой краской одну стену, развести живые цветы. В общем, если душа просит обновлений и стремится к новым веяниям, сменить стиль можно, не совершая крупных переделок.

Прокачивайте свой интерьер от случая к случаю

Не стремитесь сделать все и сразу. Одну из стен можно отдать под периодически обновляемую фотогалерею. Выделите место под сувениры из путешествий и подарки друзей. Весной добавьте легкости, летом — прохлады, осенью — тепла, зимой — праздника. Совет: Сделать это можно с помощью ламп и светильников. Разные сценарии освещения задают помещению разное настроение.

Добавьте в интерьер детали, но не больше, чем того требуется

Часто интерьером вне времени считают классику, но и она бывает разной: к примеру, барокко и рококо давно неактуальны. И от классических элементов, например лепнины, фигурных розеток, пилястр и фризов, можно устать, поэтому при оформлении дома важно помнить об их умеренном использовании.

Бархат . Основа любого интерьера вне времени — диваны и кресла, на которых хочется сидеть, ткани, которые хочется трогать, пол, по которому хочется ходить босиком. Поэтому ориентируйтесь на приятные на ощупь текстуры. А что может быть приятнее, чем бархат?

Как воплотить: Необязательно сразу же менять обивку диванов и стульев — достаточно купить несколько бархатных подушек.

. Основа любого интерьера вне времени — диваны и кресла, на которых хочется сидеть, ткани, которые хочется трогать, пол, по которому хочется ходить босиком. Поэтому ориентируйтесь на приятные на ощупь текстуры. А что может быть приятнее, чем бархат? Необязательно сразу же менять обивку диванов и стульев — достаточно купить несколько бархатных подушек. Дерево. В моде всегда будут природные текстуры: дуб, орех, ясень и тик.

Как воплотить: Пень вместо журнального столика, подставка под обувь из грубых досок, столешница из спила — хватит одной детали, чтобы обстановка изменилась к лучшему.

Прозрачное стекло . Самый удобный и легкий для воплощения способ обновить интерьер. Стекло универсально и сочетается с чем угодно.

Как воплотить: Подбирая модные стеклянные предметы, обращайте внимание на масштаб: чем крупнее светильники, вазы или другой декор, тем лучше.

Асимметрия. Несколько непарных предметов добавят и классическому, и современному интерьеру свежести.

Как воплотить: Оставьте пару барных стульев или кресел, но все остальное пусть располагается в свободном порядке.

Не забывайте, что прежде всего пространство должно быть комфортным, а уже потом стильным

Как бы красиво ни выглядела ваша квартира, если вы каждый раз пробегаете ее из конца в конец, чтобы выключить перед сном свет, или вам постоянно не хватает розеток — мысль о ремонте все время будет посещать вашу голову. Так что функциональные детали лучше проектировать заранее: Розетки в откосах оконных рам . Так у вас всегда будет свободное место для подключения телефона или чайника.

. Так у вас всегда будет свободное место для подключения телефона или чайника. Проходные выключатели . Нет ничего приятнее, чем гасить и зажигать свет в квартире из любой ее комнаты.

. Нет ничего приятнее, чем гасить и зажигать свет в квартире из любой ее комнаты. Большой электрощиток . Если вам потом понадобится поставить дополнительный автомат или подключить вторую духовку — не надо будет ломать стены.

. Если вам потом понадобится поставить дополнительный автомат или подключить вторую духовку — не надо будет ломать стены. Широкие дверные проемы . Ваши плечи еще скажут вам спасибо, когда будете переносить из комнаты в комнату диван или телевизор.

. Ваши плечи еще скажут вам спасибо, когда будете переносить из комнаты в комнату диван или телевизор. Положенный единым контуром пол . Половая тряпка не цепляется, робот-пылесос не застревает — а что еще нужно?

. Половая тряпка не цепляется, робот-пылесос не застревает — а что еще нужно? Отсутствие незащищенных углов и стыков отделочных материалов на внешних углах. Они сильнее подвержены механическим повреждениям.

Подытожим. Не все ли равно, как называется стиль, который получится в результате, когда вам комфортно жить в доме, где вас окружают вещи из собственной коллекции искусства или привезенные из памятных путешествий? Какое вам дело до того, что Pantone признал цветом года марсалу, если ваша душа требует мятно-голубого? Чем более личностный интерьер вы создадите, тем дольше он сможет оставаться актуальным и тем реже вам захочется его менять.