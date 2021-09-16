15+ названий наших торговых марок, которые мы дерзко перевели на английский язык

Даже ваша школьная учительница английского языка может впасть в легкий ступор, если вы ее спросите, как переводятся слова «ряженка», «простокваша» или «каравай». Многие товары, которые продаются лишь в наших магазинах, могли бы обрести популярность по всему миру, если бы названия торговых марок и самих продуктов можно было бы круто перевести на английский язык.

Мы в AdMe.ru рискнули подобрать эквивалентные названия в английском языке для самых любимых в нашей стране продуктов питания.

1.

Любятово — пригородный микрорайон Пскова, возможно, в честь него и была названа известная торговая марка кондитерских изделий. Существует красивая легенда о появлении топонима Любятово, согласно которой некое знатное лицо владело теремом в этом поселении. В этот терем владелец привез понравившуюся ему псковитянку. Приглашая ее в дом, он произнес слова: «Любя тебя, все сделаю для счастья». Поэтому дословно название марки кондитерских изделий можно перевести как loving you («любя тебя»).

2.

Торговая марка молочных продуктов «Простоквашино» была названа в честь вымышленной деревни в Можайском районе Подмосковья, места действия повести-сказки Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Хотя на самом деле такая деревня действительно существует, и находится она в Нижегородской области. Скорее всего, название места каким-то образом связано с кисломолочным продуктом — простоквашей, которую англичане называют sour clotted milk (буквально «кислое свернувшееся молоко»), но так как в данном случае речь идет о местности, то при переводе мы прибавили еще и типичное для английских топонимов слово shire (дословно «графство»).

3.

Слово «кудесница» для названия марки разнозлаковой муки маркетологи, видимо, позаимствовали из народных сказок. Может быть, не все помнят, что так часто называли колдуний и волшебниц, поэтому для перевода на английский язык мы бы использовали слово sorceress (дословно «ведьма, чародейка, знахарка»).

4.

Красный логотип популярных йогуртов даже немного похож на товарный знак известной кинокомпании Marvel. Кстати, слово marvel переводится на русский язык как «чудо».

5.

Каши, возможно, были названы в честь реки Увелька в Челябинской области. Предполагается, что название реки произошло от башкирских слов «елга» (река) и «уй» (долина, низменность). Получается, что дословно название торговой марки можно перевести как valley river — «долинная река».

6.

Слобода — вид поселения или района города, жители которого занимались государственной службой. В начале XX века слободой обычно называлось большое село, имевшее более одной церкви и ярмарку. В английском языке наиболее подходящим по смыслу словом может быть settlement (дословно «селение, населенный пункт»).

7.

Ряженка — кисломолочный напиток, получаемый из коровьего топленого молока молочнокислым брожением. Поэтому дословно название этого популярного в нашей стране продукта можно было бы перевести как baked milk (топленое молоко).

8.

Скит — в широком смысле это место жительства монахов, отдаленное от крупных поселений людей. Иногда скитами называли отдельные постройки, в которых располагались кельи монахов. Поэтому на английский известная марка майонезов могла бы переводиться как cell (дословно «клетка, камера, келья»).

9.

Дословно название любимого многими детьми мороженого «Почемучка» перевести не так просто. Самое близкое слово в английском языке — это inquiring, которое означает «пытливый, любознательный».

10.

Название марки кисломолочных продуктов для детей «Растишка» дословно можно было бы перевести как growing (растущий).

11.

Слово ploy могло бы красоваться на этике подсолнечного масла в англоговорящих странах, ведь оно как раз и означает затею, уловку или хитрость.

12.

Слово «палисад» происходит от французского palissade и означает забор или стену из ряда столбов, соединенных между собой 1–2 горизонтальными брусьями. Название марки на английском языке дословно бы звучало как Carved fence (резной забор).

13.

Наиболее близким в английском языке словом, которое бы подходило для перевода названия торговой марки колбасных изделий «Вязанка», будет binder — оно означает связывающую деталь или вяжущий материал.

14.

Слово «вкусно» можно перевести как yummy (аппетитно), но так как в названии торговой марки подчеркивается, что речь идет о каком-то месте, возможно, деревне, то при переводе мы прибавили еще и типичное для английских топонимов слово shire (дословно «графство»).

15.

В английском языке есть устойчивое выражение hearty eater — так называют человека с хорошим аппетитом, любящего поесть. Кажется, что это идеальный перевод для названия торговой марки готовых блюд «Сытоедов».



16.

Торговая марка молочных продуктов «Домик в деревне» на английском языке могла бы называться Сountry cabin (загородный домик).

17.

Позволим предположить, что название каш быстрого приготовления «Быстров» можно было бы дословно перевести на английский язык как «быстрый человек» — fast man.

18.

Каравай — это главный свадебный хлеб у славян, чаще всего он бывает круглым, и англичане называют его просто round loaf (дословно «круглый батон»).