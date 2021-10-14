15 названий известных брендов, которые мы перевели на русский, чтобы наконец понять, что покупаем

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Даже те люди, кто владеет иностранными языками, редко обращают внимание на то, что означают названия зарубежных брендов. А зря, ведь наименования многих компаний весьма любопытны.

AdMe.ru захотел перевести несколько таких слов. Признаемся, некоторые из них оставили нас в недоумении.

1. Old Spice

За всю историю бренда упаковки Old Spice украшали десятки разных кораблей. Поэтому американцы и не удивляются, что дезодорант называется «Старый моряк». Суть названия передает и более бойкий перевод — «старый перец».

2. Pull & Bear

У слова «bear» есть несколько вариантов перевода. Многие помнят только один из них — «медведь», но в названии испанской марки молодежной одежды Pull & Bear используется другой — «носить». Получается «Надевай и носи».

3. Pepsi

Название бренда Pepsi происходит от пищеварительного фермента пепсина.

4. Gap

Изначально бренд назывался Generation Gap («Разрыв поколений»). После сокращения осталось одно слово — «gap». Несмотря на, казалось бы, неудачное название для бренда одежды, «Разрыв» пользуется популярностью.

5. Pedigree

Слово «pedigree» переводится как «родословная». Это намек на то, что данный корм подойдет для породистой собаки.

6. KFC

KFC расшифровывается как «Kentucky Fried Chicken» («Жареный цыпленок из Кентукки»). Именно в Кентукки находится штаб-квартира компании.

7. Kindle

Kindle — серия устройств для чтения книг. Ее название можно перевести как «разжигать». Создатели надеялись, что электронный девайс будет разжигать интерес современных людей к литературе.

8. Daewoo

Корейское слово «daewoo» означает «большая вселенная».

9. Chicco

Итальянское слово «chicco» переводится как «зернышко».

10. Wrangler

В середине прошлого века эта компания производила брюки для ковбоев. Поэтому название торговой марки джинсов Wrangler («Ковбой») намекает на историю этого бренда.

11. Volkswagen

Название немецкого бренда Volkswagen переводится как «народный автомобиль».

12. Lego

Название популярного конструктора произошло от датского выражения «Leg godt», что означает «играй хорошо».

13. Samsung

В корейском языке слово «samsung» означает «три звезды». Говорят, название связано с тремя сыновьями основателя Samsung Ли Бён Чхоля.

14. Hyundai

У названия бренда Hyundai корейское происхождение. Перевести это слово можно как «современность».

15. Oodji

Российская компания Oodji выбрала для себя итальянское название. В переводе оно означает «сегодня».