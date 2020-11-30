15+ названий брендов, которые при переводе на русский язык вызывают приступ дикого смеха

Мы уже давно привыкли к иностранным названиям популярных товаров и магазинов и порой даже не задумываемся над их истинным значением. Перевод одних наименований понятен всем, кто хоть немного изучал английский в школе. Например, Head & Shoulders — это про «голову и плечи». Но что означают названия таких популярных шоколадок, как Snickers и Twix, не сразу догадается даже опытный учитель английского языка.

Мы в AdMe.ru решили узнать, что же скрывается за названиями самых популярных иностранных брендов и как бы они стали выглядеть, если бы на упаковке товаров красовался дословный перевод на русский язык.

1.

Батончик Snickers был впервые изготовлен в 1923 году кондитером Франклином Марсом, а назван он был по имени любимой лошади семейства Марс. Дословно на русский язык Snickers переводится как «хихикать, тихо ржать, фыркать, давиться от смеха».

2.

В 1943 году ученые компании Procter & Gamble разработали специальный порошок для удаления сильных загрязнений. Он получил название Tide, которое означает морской прилив и отлив.

3.

Жевательные конфеты Skittles появились в 1974 году в Великобритании. В знаменитой красной упаковке сладости имеют вкусы апельсина, клубники, лайма, лимона и черной смородины. Название популярного бренда переводится как «кегли».

4.

Vanish — это линейка средств для удаления пятен, разработанная англо-голландской компанией в 1983 году. Название бренда означает «исчезать, пропадать, улетучиваться», что полностью соответствует предназначению этого чистящего средства.

5.

Oreo — это знаменитое на весь мир американское печенье-сэндвич, состоящее из 2 вафель со сладкой кремовой начинкой, которое впервые было изготовлено в 1912 году. Происхождение названия бренда точно неизвестно, но существует множество гипотез, включая производные от французского слова or — «золото». Или название может восходить к древнегреческому языку и означать гору.

6.

Йогурт, который выпускается белорусской компанией, позиционируется на рынке как греческий, поэтому и название для него придумали соответствующее. С языка Гомера и Эсхила название йогурта переводится как «бог».

7.

Известно, что логотип Chupa Chups был создан сюрреалистом Сальвадором Дали в конце 50-х годов прошлого века. Художник использовал цвета испанского флага. Название бренда происходит от испанского глагола chupar, что означает «сосать».

8.

Шоколадный батончик, который, как все знают из рекламы, не тонет в молоке, появился в 1924 году. Название знаменитой сладости переводится как «Млечный Путь».

9.

Жевательный мармелад с красивым французским названием является детищем чешской кондитерской компании, которая начала производить знаменитые конфеты в начале 80-х годов прошлого века. Дословно название можно перевести с французского как «хорошая ставка».

10.

Шоколадный батончик производится американской компанией Mars Incorporated с 1967 года. Название произошло от 2 английских слов: twin (двойной, составляющий пару) и stick (палочка).

11.

Название этого бренда у нас давно стало нарицательным, а история его появления связана с инженером компании Procter & Gamble Виктором Миллсом. Около 60 лет назад он придумал первые «памперсы», когда ему надоело менять тканевые подгузники своего новорожденного внука. А само слово Pampers имеет несколько значений: тешить, лелеять, изнежиться, разнежиться, избаловать.

12.

Kinder — это немецкое слово, которое переводится как «дети», а название самих шоколадных батончиков переводится с испанского языка как «хороший, прекрасный, добрый». Остается загадкой, почему в названии использованы немецкие и испанские слова, тогда как известный шоколад производится итальянской компанией Ferrero с 1974 года.

13.

Популярное средство для мытья посуды, производимое компанией Procter & Gamble, имеет более чем полувековую историю и первоначально продавалось в виде мыла в Великобритании. Название бренда означает «фея».

14.

Название любимого многими шоколадного батончика с цельными лесными орехами действительно дословно переводится просто как «орехи», однако существует еще несколько разговорных значений слова Nuts — «сумасшествие» и «безумие».

15.

Nestlé — швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания. Хоть компания и названа в честь своего основателя Анри Нестле, но знаменитый логотип с птичками в гнездышке не случаен, ведь он является фамильным гербом семьи Нестле, а сама фамилия в дословном переводе на русский означает «гнездиться, примоститься, уютно или удобно устроиться».

16.

Популярные сладкие драже итальянской кондитерской компании Ferrero начали выпускаться с 1969 года, а сейчас продаются более чем в 100 странах мира. По одной из версий, название tic tac появилось из-за характерного звука конфет в упаковке, если их встряхнуть. Хотя существует и дословный перевод этого названия, который означает звук биения сердца, похожего на тиканье часов.